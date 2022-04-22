Тихая ночная жизнь мегаполисов в подборке фотографий

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Толпы людей, суета и пробки – типичная картина мегаполисов днём. Однако ночью города пустеют и успокаиваются (если это не клубные центры), создавая иную атмосферу. Именно ей и посвящена подборка красивых и немного жутковатых снимков.
Не пройдем мимо и колорита ночной России.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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