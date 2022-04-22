Маршрутки на поле боя

Не менее устойчивым мифом является тотальная моторизация некоторых армий, и насмешки над РККА по этому поводу. Ну что я могу сказать - поменьше смотрите синематограф и поменьше читайте влажные истории про немцах на БТР-ах с "автоматами наперевес". Одно из немногих стран, которая смогла таки обеспечить тотальную моторизацию своей армии, стала внезапно Англия.

На второстепенных фронтах у англичан еще были лошадки, но на приоритетных направлениях практически везде одни только автомобили и тягачи.

Американская армия тотальной моторизации добилась очень быстро.

А немцы же имели ситуацию ничуть не лучше нашей. Местами и похуже. У нас, по крайней мере, корпусные орудия лошадками не таскали. Про автоматическое оружие и говорить не приходится. Советую поинтересоваться, кому полагались MP 38 и MP 40, а также объемы их выпуска.