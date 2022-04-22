Маршрутки на поле боя

С танками, да и не только с ними, связана целая масса стереотипов. Один из самых известных - "танки с танками не воюют". Наверное, я кого-то сильно расстрою, но вообще-то английская 3-фунтовая (47-мм) танковая пушка, появившаяся в начале 20-х, создавалась как раз для борьбы с танками противника. У нее даже осколочно-фугасного снаряда не имелось.
И англичане не были одинокими в этой концепции. Осколочно-фугасные снаряды для чехословацких танковых пушек калибра 37 мм появились уже во время Второй мировой войны, по настоятельному требованию немецких танкистов. Поэтому англичанам и пришлось городить танки поддержки. Кстати говоря, появление 3-фунтовой пушки как раз и спровоцировала первую волну роста толщины брони - до 30 мм.
Не менее устойчивым мифом является тотальная моторизация некоторых армий, и насмешки над РККА по этому поводу. Ну что я могу сказать - поменьше смотрите синематограф и поменьше читайте влажные истории про немцах на БТР-ах с "автоматами наперевес". Одно из немногих стран, которая смогла таки обеспечить тотальную моторизацию своей армии, стала внезапно Англия.
На второстепенных фронтах у англичан еще были лошадки, но на приоритетных направлениях практически везде одни только автомобили и тягачи.
Американская армия тотальной моторизации добилась очень быстро.
А немцы же имели ситуацию ничуть не лучше нашей. Местами и похуже. У нас, по крайней мере, корпусные орудия лошадками не таскали. Про автоматическое оружие и говорить не приходится. Советую поинтересоваться, кому полагались MP 38 и MP 40, а также объемы их выпуска.
Особым шиком среди потребителей различных стереотипов является смех над частым явлением - советским танковым десантом. Апогеем подобного является известный демотиватор про экранирование танка человеками. Правда, когда этим шутникам, как правило зарубежного разлива, начинаешь показывать фото зарубежных машин, экранированные человеками, что-то начинает происходить не так. Особенно смешно получается, когда этот внезапный факт обнаруживают представители стран, у которых вроде как во время войны с БТР-ами было хорошо. Сразу начинается "вы не понимаете, это другое". Да нет, как раз то же самое. Танки как маршрутки поля боя использовали, используют, и будут использовать. Об этом и поговорим, тем более что в апреле исполнилось 80 лет одной вещи, которая стала советским бронетанковым ноу-хау.
Наверное, для кого-то это будет новостью, но танки стали использовать как маршрутки поля боя до того, как появились бронетранспортеры. Случилось это вскоре после того, как танки появились на полях сражений Первой мировой войны. Эти самые поля порой были сосредоточением грязи, в результате нередко только танк и был единственным средством куда-то пробраться. Явление поначалу скорее спонтанное, но те же самые англичане первыми пытались его возглавить. По крайней мере, первый танк-транспортер пехоты создали именно они. Работы начались в 1917 году, в результате на свет появился Tank Mark IX. На войну эта машина не успела, но оказалась серийной. В любом случае, английские военные оказались первыми, кто не просто не стал гнать пехоту с танков, но и пытался создать для нее специализированные средства доставки на передовую.
В межвоенный период бронированные транспортеры пытались создать многие. О транспортере пехоты говорилось и в ходе обсуждения системы вооружения Красной Армии летом 1929 года. Но по факту бронетранспортеры оставались штучным явлением. Причин на то имелось несколько. Во-первых, банально было не до них, у подавляющего большинства стран имелись большие проблемы с танками. Спецмашины на этом фоне выглядели не самими приоритетными направлениями.
Во-вторых, получалось каждый раз что-то, гм, специфичное. Например, Citroën P 104, французский БТР с экипажем в... 4 человека. Да и Lorraine 38 L, самый массовый французский бронетранспортер, был не от мира сего. Вы себе хорошо представляете БТР со штатным расчетом в 4 человека, плюс 6 в... прицепе? Вот и у Красной Армии бронетранспортеры как-то не получались. Грузовики для подобных задач не особо годились, а шасси Т-26 оказалось плохо приспособленным.
В результате именно бронетранспортеры, в полном смысле этого слова, к началу войны имелись только у немцев.
Да и то, на 1 сентября 1939 года они числились в гомеопатических количествах.
Собственно говоря, у Генриха Книпкампа не просто так была такая твёрдая позиция в 6-м отделе Департамента Вооружений. Уж чего, а полугусеничные машины он сделал хорошие. Тут, правда, иногда вспоминают, что у немецких полугусов не было привода на переднюю ось. Только вот зачем? Между классическими полугусами и разработками Книпкампа была существенная разница. В первом случае речь шла о классическом грузовике с гусеничной тележкой. Во втором случае получилась гусеничная машина с передней парой колес для более простого управления на шоссе и увеличения базы. То есть сравнение немецких полугусов и американских хальфтраков - это как битва кита со слоном.
По большому счету, массовые БТР-ы, которые активно применялись во время войны, строили три страны - Германия, США и Япония (у японцев, правда, с массовостью дела обстояли очень плохо). Это если мы говорим о полноценных "маршрутках" поля боя.
Вместе с тем, даже в случае с хальфтраками, коих, именно в варианте бронетранспортеров, построили больше всех, о тотальной механизации речи не идет.
Американские полугусеничные бронетранспортеры шли, прежде всего, в моторизованные части, что являлось нормой для всех армий мира. То же самое происходило и с немецкими Sd.Kfz.251. При этом с немцами вообще отдельная песня. Вроде бы их и было выпущено больше 15 тысяч, но цифра эта не должна сбивать с толку. Речь идет обо всех 251-х, а их выпускалась целая куча версий, начиная с подвижных командных постов и заканчивая машинами поддержки, ЗСУ, а также истребителями танков. Если всё это вычесть, картинка получается уже не такая красивая. Где-то тысяч 5, может 7, причем это на всю войну.
Безусловно, что 5, что 7 тысяч Sd.Kfz.251 - это немало.
Но пик выпуска немецких бронетранспортеров пришелся на 1943-44 годы. А до того они не такие уж и частые гости в кадре. Естественно, есть еще и Sd.Kfz.250, но он и не совсем чтобы БТР. По факту это немецкий полугусеничный аналог "Скаута", то есть Scout Car M3A1. То есть это машина-разведчик, которую, если надо, можно применять как бронетранспортер. Выпустили их более чем в 2 раза меньше, чем 251-х, при этом Sd.Kfz.250 также имел массу модификаций. По итогам за всю войну классических БТР-ов, даже вместе с Sd.Kfz.250/1, наберется сильно меньше 10 тысяч штук.
Отдельная песня - "Скауты". Кто-то их именует самыми массовыми советскими бронетранспортерами военного периода. Так вот, это не совсем так. Формально Scout Car M3A1 являлся многоцелевым броневиком-разведчиком, который, да, мог везти до 7 десантников. Но "полноценным" БТР-ом он от этого не становился. Больше того, "Скауты" часто шли даже не в разведку, а как штабные машины, например. Нет, естественно, были случаи и применения их как БТР-ов, но сильно обольщаться по этому поводу не стоит.
Кроме того, не стоит забывать, что у нас был не только "советский Скаут" (БТР-40), но и "советский Хальфтрак". Никто же не забыл про БТР-152, правда ведь? БТР-40 позже эволюционировал в БРДМ, а вот на смену БТР-152 пришел БТР-60. Так что пара БТР/разведчик никуда не делась.
Еще более отдельная тема - это Universal Carrier, самая массовая боевая гусеничная машина в истории. Ее также порой записывают в бронетранспортеры, но выглядит это, скажем так, слегка натянуто. Universal Carrier, прежде всего, является пулеметовозом, по сути танкеткой. То, что он может еще 2-4 человек возить сзади, является опцией, не более того. О классическом БТР там даже речи не идет.
По итогам получается интересная ситуация. С одной стороны, само по себе наличие большого числа бронетранспортеров никто не отрицает. Как и их полезность. С другой стороны, осетра надо слегка так урезать. Пехотные дивизии БТР-ы как-то не особо получали, даже "благополучные" американцы. Об этой самой "механизации" системы "две ноги", у тех же американцев сохранился мощный пласт в виде комиксов "Вилли и Джо". В такой ситуации пехота была рада даже телеге на лошадиной тяге. Не говоря уже о танках, с которыми она частенько взаимодействовала. И вот тут начинается самое интересное.
Если начать внимательно изучать снимки боевых действий, то довольно быстро выяснится, что танки как "попутки" использовали все. У немцев это особенно ярко начинает проявляться уже летом 1941 года. При этом поначалу типичной немецкой "маршруткой" были даже не танки, а StuG III, что вполне логично. Основная задача этих боевых машин заключалась в непосредственной поддержке пехоты.
Вместе с тем, следует отметить, что поначалу десант на немецких танках был не особо частым явлением. Ситуация стала меняться осенью 1941 года. В этот момент число снимков с немецкой пехотой на броне начинает возрастать. Кроме того, речь начинает идти не просто о перевозке из пункта А в пункт Б, а ровно том же взаимодействии танков с пехотой, которое обычно приписывают только Красной Армии.
В Советском Союзе вопросам перевозки пехоты на танках уделялось внимание еще до начала Великой Отечественной войны.
Вместе с тем, летом 1941 года массовым явлением советские танковые десанты не являлись.
Безусловно, такое бывало, но системным явлением оно еще на стало. Ситуация изменилась тогда же, когда пехота на танках стала ездить у немцев. То есть осенью-зимой 1941 года. Связано это оказалось с тем, что часто пехота "отставала" от танков, это если сказать дипломатично. В отчетах танковых частей с конца 1941 года всё чаще начинается разговор о том, что пехота, посаженная на танки, действовала эффективнее. Это, впрочем, не снимало все проблемы, поскольку требовалось закрепить результат. То есть необходимость подхода основных сил пехоты танковый десант не отменял. А вот с этим дела обстояли, мягко говоря, не очень. Отчетов о том, что танки с десантом ворвались в населенный пункт, его взяли, но основные силы не подошли и пришлось уйти, немало. А порой дело заканчивалось гибелью десанта, вместе с танками.
Несмотря на крайне неоднозначные результаты танковых десантов, стало понятно, что они вполне имеют эффект. Говорить о том, что система идеальная, не стоит. Не просто так зимой 1941-42 годов активизировались работы по бронесаням и другим аналогичным устройствам.
Впервые бронесани применили еще в советско-финляндскую войну, но наибольшая активность по данной теме датирована 1942 годом. Идея оказалась не лучшей, поскольку танк дополнительно нагружался. Тем не менее, подобные конструкции строили и в заводских условиях, и самостоятельно в частях. 1942 год стал и временем, когда прорабатывались различные "карманы" на танках для защиты десантников.
Различные щитки и прочее оборудование можно видеть среди предложений и в 1943, и в 1944 годах. Вместе с тем, они так и не появились. Тем не менее, Красная Армия оказалась единственной, кто всё же позаботился о танковых десантах. 8 апреля 1942 года был подписан приказ по НКТП №303. Приказ этот был многоплановым, он охватывал широкий спектр мероприятий, связанных с танкостроением. Нас, впрочем, интересует пункт 16 этого приказа. Согласно ему, с 20 апреля на танках выпуска Кировского завода (ЧКЗ), завода №112 и завода №183 устанавливались поручни, а также вводилась более мелкая сетка, чтобы в моторное отделение не падали гильзы. Это стало первым шагом к повсеместному введению на советских танках поручней.
Как это часто бывает, приказ и его исполнение - это две большие разницы. Вместе с тем, именно с апреля 1942 года на советских танках впервые появились поручни. Первенцем стал завод №112, который до того уже отличился на ниве экранировки Т-34. Поручни ввели на корпусе, а также на бортах башни. Остальные заводы с этим сильно затянули. Например, тяжелые танки КВ-1 так поручней и не получили, а на КВ-1с они сначала появились, потом исчезли, а окончательно появились уже под конец 1942 года. На заводе №183 поручни также появились далеко не сразу. Кроме того, единообразия в данном вопросе не имелось. У каждого завода поручни были свои, как и размещение.
Отдельно стоит упомянуть такие танки, как Т-60 и Т-70. Несмотря на то, что танки небольшие, именно как маршрутки поля боя они вполне себе использовались. Причем иногда десант ехал не снаружи, а внутри танков. Как еще двое-трое помещались внутри Т-60, загадка. В случае с Т-70 бывали и более комичные случаи, когда на танк набивалась толпа в 20 (!) человек. При этом просьба поставить поручни на Т-70 шла неоднократно, тем не менее, горьковские танки их так и не получили. Зато их ввели на легких танках Т-80, которые выпускались на заводе №40 в Мытищах.
Несмотря на подобные заминки, с 1943 года поручни стали одним из обязательных пунктов "обвеса" советских танков и самоходных артиллерийских установок. Вроде бы ничего особенного, но почему-то более никто не догадался до подобного. Кто-то может сказать, что у нас такое "от бедности", но тут лучше бы помолчать. Во второй половине войны танки как маршрутки поля боя стали повсеместным явлением. На и очень бы хотелось узнать у таких болтунов, чего же англичане с канадцами стали делать всякие конверсии вроде "Кенгуру". Это как раз БТР для бедных, причем весьма примитивный. Про немцев и говорить не приходится, там любой танк становился маршруткой. Но почему-то поставить поручни никто не догадался. А вот эксперименты с сиденьями для десанта американцы вели, что слегка так намекает.
Самый интересный момент заключается в том, что окончание войны отнюдь не означало уход поручней. Они не только никуда не делись, но и некоторые страны начали "прозревать". У нас-так вообще проводились специальные опыты по изучению оптимального размещения десанта на разных типах танков. По этому поводу составлялись инструкции. К началу 50-х до поручней дозрели американцы, на их танках они стали штатным явлением (впервые поручни стали размещать на M47 и M41). И это, на всякий случай, лидеры по производству БТР-ов. Следующими стали немцы, на "Леопардах" поручни стали штатным явлением. И это уже 60-е годы, когда бронетранспортеры уже вовсю выпускаются целым рядом стран. Так что разговоры о бедности тут совсем не уместны.
Как показывают современные конфликты, танки всё еще остаются "маршрутками". Даже наличие специализированных боевых машин пехоты и БТР-ов этот процесс остановить не могут. Ныне на танках поручней нет, но кто знает, что будет дальше. История показывает, что некоторые процессы имеют обыкновение повторяться. Ну а людей со смешными картинками про экранирование танков человеками можете смело гнать, и насмехаться над ними. Такое точно не от большого ума делается. А еще лучше покажите фото "Пантеры" или "Шермана" с десантом, лучше всего с ехидным комментарием. Масса эмоций с другой стороны монитора гарантирована.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот, если честно, никогда не видел "глумления над танковым десантом"! (не, дебилы везде находятся, а в интернетах этих "реактивных придурков" вообще особенно много) - интернет-то большой...
Танк - в нём "дури" дохрена, гораздо больше, чем в двух ногах пешехода, нагруженного БК (патронов много не бывает, а цинк "сорокопятки" весит 12 кило, и это не считая снаряженных магазинов в "лифчике", которых еще килограмма на четыре), жратвой на три дня (там тоже килограмм с десяток) и всякой бытовой снарягой, нужной "в поле" (а там тоже под десяток кило всяких "спальников-ложек-пенок-котелков наберётся"). Так что подъехать на танке до "места заземления врагов", не таская на горбу тридцать кило - отличная идея!