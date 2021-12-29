11-летний мальчик замерз на улице в Подмосковье

Вечером 27 декабря в полицию обратилась мать ребенка. Она заявила, что её сын утром ушёл из дома в Дубне и не вернулся. Мальчик учился в школе для детей с ограниченными возможностями.

На сайте подмосковного СК сообщается, что 27 декабря мальчик сел на автобус и поехал в школу, после чего вышел на остановке и проследовал в район Левого Берега Дубны. В школу он так и не явился и домой не вернулся.