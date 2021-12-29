11-летний мальчик замерз на улице в Подмосковье

Прокуратура устанавливает обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, который замерз насмерть в Подмосковье. Тело нашли на объездной дороге в Дубне. По результатам проверки будет вынесена оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей ребенка.
Вечером 27 декабря в полицию обратилась мать ребенка. Она заявила, что её сын утром ушёл из дома в Дубне и не вернулся. Мальчик учился в школе для детей с ограниченными возможностями.
На сайте подмосковного СК сообщается, что 27 декабря мальчик сел на автобус и поехал в школу, после чего вышел на остановке и проследовал в район Левого Берега Дубны. В школу он так и не явился и домой не вернулся.
Как сообщает SHOT, в день пропажи Максим должен был уехать на спецтранспорте, который довозил его до школы. Одноклассник видел его на остановке. Предположительно мальчик опоздал на спецавтобус, испугался, что опоздает на уроки и сел в обычную городскую маршрутку № 12, а когда понял, что она едет не в ту сторону, запаниковал и вышел. Поскольку ребенок страдал задержкой в развитии, он не смог попросить помощи, пошел в сторону реки, провалился под лед, выбрался, но потерял сознание от переохлаждения и погиб.
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Семья в которой воспитывался Максим - своеобразная. Как пишет SHOT, мать ребёнка живёт в трёхкомнатной квартире с двумя мужчинами — бывшим и настоящим супругами. Все вместе они воспитывали пятерых детей. По словам соседей, женщина любила поскандалить — постоянно кричала на детей, а те выглядели неопрятно.
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Отчим мальчика, тем временем, винит в случившемся водителя маршрутки, который якобы высадил ребёнка на остановке у торгового центра. "Отчим ребёнка разговаривает, как герой фильма "Бумер", - отмечает корреспондент SHOT, цитируя мужчину: "Он пошёл на остановку, но он не сел на свой маршрут. А водитель этой маршрутки его просто типа выкинул. Эти фраера в погонах до того места, где моего сына нашли, не дошли буквально 100 метров. Максим до моста не дошёл буквально 10 метров.
Я просил у этих фраеров: "Дайте мне кинолога с собакой утром и экипаж ППС. Опыт работы в органах у меня есть. Но эти фраера не куют, не мелят. Говорят, мы того допросили, другого допросили. Говорю: "Дайте мне допросить — они мне так явку с повинной напишут". Я буду добиваться справедливости по своим законам, как меня учили".
Ранее СМИ писали, что мальчик, возможно, мог выйти из автобуса не на той остановке, потому что забыл проездной и мог испугаться. В поисковых ориентировках было указано, что ребенок может нуждаться в медицинской помощи.
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А сейчас школу на каникулы закрыли, а треньки не отменили, поэтому 2 раза в день гоняют так. И 2-3 раза в год на сборы.
Так что "обычные дети", мальчики, уже в 11 взрослые, а девочки-вообще кобылицы. Так что по возрасту уже норм.
Но вот блин, если "тяжелый", то как можно его до автобуса не проводить?
На момент поисков не было ни одной видеозаписи с "безопасного города", только одна короткая, с тсж, частник считай.
Конечно, когда нашли тело от него и записи подняли.
А волонтёры искали почти сутки, ночь всю.
Там город, не заброшка, но местность крайне пересеченная, с рытвинами и водой водными канавами.
Можно рядом пройти и не заметить.
Семейка та ещё, многодетная мамашка живёт с двумя мужиками в одной квартире, один из этих самцов, вот этот поц именуемый отчимом.
Ребёнка конечно жалко, там других надо срочно спасать.
Ваш выход, тридварасы либерастические и русофобские. Побольше комментариев про власть и Путина! И говно русофобское должно не забывать что "лайки" ставить только тем, кто обсирает Россию.
А патриотов России "минусить" нещадно!!!. Только так вы докажете что вы есть. (говно)... Это из методички.
А быдло - оно такое....
Размножатся любит...