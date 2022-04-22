Искусство куклы

Приглашаю уважаемых гостей посмотреть мои работы. Это коллекционные, реалистичные куклы в масштабе 1/6. Ростом 28 см. Я создаю им исторические костюмы . Вот костюм танцовщиц из дворца султана Древнего Востока. Они танцевали на пиру, услаждая взоры султана и гостей чарующими танцами живота. И теперь они отдыхают в своем восточном интерьерчике.