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Искусство куклы

Искусство куклы

Автор:
22 апреля 2022 15:43
Сообщество : Искусство
Метки: восточная танцовщица   восточный гарем   восточный интерьер   восточный танец   интерьерная кукла   султан   танец живота   
409
18

Приглашаю уважаемых гостей посмотреть мои работы. Это коллекционные, реалистичные куклы в масштабе 1/6. Ростом 28 см. Я создаю им исторические костюмы . Вот костюм танцовщиц из дворца султана Древнего Востока. Они танцевали на пиру, услаждая взоры султана и гостей чарующими танцами живота. И теперь они отдыхают в своем восточном интерьерчике.

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Метки: восточная танцовщица   восточный гарем   восточный интерьер   восточный танец   интерьерная кукла   султан   танец живота   
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13  комментариев
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41k
Карандаш 43 минуты назад
Автор! Вопрос имеется. А ты надолго на этом сайте? Почему спрашиваю? Потому что интересные, реалистичные работы и в дальнейшем хотелось бы увидеть ещё. Но вот в чём беда. Появилась не так давно на Фишках одна девочка - художница(не помню уже ник). Работы свои выкладывала(по чуть-чуть). Хорошие работы. Даже хвалили её все. Не знаю может рассчитывала на бешеные лайки, на доход с сайта... не знаю. А потом всё сдулась. То ли работы закончились, то ли сайт не оправдал надежд. Так как у тебя с этим? Тоже на пару постов?
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5k
Shtoppi 4 минуты назад
С натуры кукол своих лепишь или это все плод твоих влажных фантазий?))))
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27k
Владимир 45 минут назад
Шо, прям анатомически подробно всё?
Где то я такое уже видел..
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80
Umslopogas Автор поста Опиум для народа 36 минут назад
Не надо здесь хамить. Что о вас подумают люди?
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190
Сергей 47 минут назад
супер это одна и таже или разные.
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80
Umslopogas Автор поста Сергей 44 минуты назад
Которая с инструментом , вторая. Остальные одна и та же.
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1k
RaiJu 53 минуты назад
Реально, как настоящая
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13k
Александр 55 минут назад
Как живые
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Umslopogas

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