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Тайный смысл украшений индийских женщин

Тайный смысл украшений индийских женщин

Автор:
22 апреля 2022 10:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: Индия   браслет   женщина   кольцо   ожерелье   смысл   украшение   
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Культура этого народ такова, что он старается не поддаваться унынию и радоваться мелочам. Девушки и женщины ярко одеты и накрашены, а обязательной частью их образа выступают многочисленные украшения. Но их носят не только красоты ради.

Метафорически – через сигналы и образы индианки демонстрируют связь с природой и поклонение Богу.

Правильно наряженная индийская женщина – это целая поэма, ода, мелодия, в которую как слова и ноты вплетены отдельные элементы, а сама она является частью общего узора мира.


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Полное убранство индийской женщины включает 16 предметов и элементов и носит название шингар. Каждый из них связан с лунной фазой.

Что касается именно украшений, то сакральный смысл для индийских женщин и девушек носят следующие:


Представляет собой подвеску на крючке, конец которой украшен кулоном. Используется для ношения на проборе, а сама подвеска, символизирующая единство мужского и женского начала, должна располагаться строго на лбу. Тика подчеркивает, что её владелица замужняя женщина.


Это колечко или любое другое украшение в носу. В оккультных науках считается, что нос – это инструмент шестого чувства. Этот орган тесно связан с сексуальностью и эмоциональностью. В Индии нат выступает символом дефлорации и считается одним из притягательных и эротичных украшений.


В широком смысле – это любые украшения для шеи – ожерелья, бусы, колье. Эта часть тела считается важным мистическим центром, поэтому все они считаются магическими – защитными и берегут владелицу от дурного взгляда и постороннего воздействия.


Дословный перевод – цветок в ухе. Издавна в Индии мочка уха считается показателем высокого духовного развития и статуса. Статуи Будды по обыкновению делают с удлинёнными мочками.

Мочки с древнейших времён прокалывали, чтобы вставить украшения, которые станут талисманом и защитят от дурного влияния. Крупные серьги – это украшение замужних женщин, подчёркивающие статус. Бывают насколько крупные экземпляры, что их дополнительно даже приходится фиксировать на волосах, поскольку мочки не выдерживают нагрузки.


Замкнутая система на запястье – символ солнечной энергии. Они тоже выступают признаком замужних. Их число может составлять 8, 12 и 24 на каждом запястье.


Нить, повязка или браслет на плече. Выступает в качестве амулета, призванного защищать от злых сил.


Это зеркальное кольцо, которые индианки носят на большом пальце. Считается, что первое, что должна увидеть утром женщина, это её лицо. И для этого как раз и необходимо такое колечко. Оно служит оберегом красоты и психического равновесия женщины.


Это ремень, закрепляющий и украшающий сари. На нём фиксируется связка ключей, что служит символическим проявлением  передачи полномочий от свекрови невестке, пришедшей в семью.


Бывают самыми разными, от тончайших, как паутина, до широких и основательных. Иногда дополнительно украшаются бубенцами, издающими при ходьбе мелодичное позвякивание.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Индия   браслет   женщина   кольцо   ожерелье   смысл   украшение   
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Вася 2 часа назад
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Феофан 12 минут назад
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Феофан 12 минут назад
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Феофан 12 минут назад
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6k
М С 44 минуты назад
Как ни украшай, а 99% индусок чернее и страшнее негритянок. А это очень и очень на любителя.
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6k
Nikolay Час назад
Почему в Индии самые крепкие браки? Да потому что на свадьбу мужу дарят ружье, а женщине рисуют красную точку на лбу.
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2k
Lovels Travel Час назад
Обычно они такие
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5k
Mowgley 2 часа назад
А мужики и без украшений уникальны

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Думай о хорошем! 2 часа назад
сколько в Индии был, таких красивых ни разу не видел, только на картинках
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Жирный бот Думай о хорошем! 2 часа назад
Только хотел написать об этом же)
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