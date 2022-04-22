FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3549 постов • 1803 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-61

Смешные комментарии из социальных сетей-61

Автор:
22 апреля 2022 06:37
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
3253
33
Свернуть все комментарии под фото

Прикольные картинки с комментариями

×

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
1
61
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
60  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Core 2 часа назад
Была красивая девченка, а стала убожеством(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Оксид Бетона 2 минуты назад
каменты жгут, как обычно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Оксид Бетона 5 минут назад
Да, блин! Их же мерять нужно! А они всегда неудобные, пока их неделю не поносишь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Оксид Бетона 7 минут назад
не, ребята, я бы не смог!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Оксид Бетона 9 минут назад
Яниху я не понял!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Оксид Бетона 13 минут назад
Так, бля!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
turyst 13 минут назад
ДБД!

"0,1% на 100 грамм."

А на 200 грамм? Сколько процентов будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Скептик-материалист 17 минут назад
Секс то же самое. Только партнер об этом не догадывается )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Carex 37 минут назад
Пошел в кустики, по большому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Aqueronte 39 минут назад
А плохая? Случай негарантийный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188k
Dog in coat 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
АлексЮстасу 40 минут назад
ПонравитЬЬЬЬся, белять!!! В обоих случаях!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
El Niño 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
АлексЮстасу 43 минуты назад
Макрону сделали связь с женой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
АлексЮстасу 43 минуты назад
Если уж на запОде - то ЗапОдянск. Опять какая-то окраина получается. Явно их демилитаризируют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
San_Fajanse 44 минуты назад
достраивают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›