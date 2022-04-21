Что сказал великий князь Дмитрий Павлович в эмиграции о советской России

Великий князь Дмитрий Павлович Романов первым был изгнан в ссылку из царского двора на персидский фронт в январе 1917 года.
Дмитрий Романов приходится двоюродным братом императору Николаю II, но это не помешало царю отправить брата в персидскую ссылку за участие в убийстве Григория Распутина.
Поэтому, он оказался первым из императорской крови, кто эмигрировал из царской России, а после прогремевших революций в России сначала перебрался в Египет, затем Англию, Францию и Швейцарию.
За рубежом великий князь пользовался большой популярностью в международном обществе, а также среди крупной русской диаспоры. Имел высокий рост, спортивную и стройную фигуру и приятное лицо.
Во Франции образовалась самая большая русская колония из выходцев бывшей Российской империи.
Много ходило разговоров в парижских светских салонах о бурном романе князя со знаменитой портнихой Коко Шанель.
Дмитрий Павлович в гражданскую войну в России не воевал ни за белых, ни за красных. Не воевал в рядах иностранной армии против русского народа советской России во время иностранной интервенции.
Великий князь в буквальном смысле потерявший все из‑за революции 1917 года оценивал свершившуюся русскую революцию в России так:
- Русская революция - не бунт черни, как пытаются презрительно и пошло окрестить её некоторые пустые и недалёкие люди.
Русская революция имеет глубокие корни в нашем прошлом и своё оправдание в настоящем. Революция произошла, и она есть действительность! Из этой действительности и следует всегда исходить, когда думаешь о родине. Остальное химера и панихида!
Нужно стремиться к тому, чтобы жизнь наша шла национальным путём, свойственным нашему духу, нашей культуре. А прежде и прежде всего надо крепить и создавать армию, чтобы не быть «спасёнными» нашим соседом-врагом.
Немцы предлагают нам спасение? Очевидно, они имеют в виду «спасти» нас от Украины и Кавказа! Мы должны твёрдо знать, что никакие иностранцы, а тем более немцы, нас не спасут, а утопят!
Князь значительную роль сыграл в становлении эмигрантского русского движения Младороссы, но основная масса эмиграции не поддержала младороссов из-за её открытых контактов с Советским союзом.
Дмитрий через несколько лет разочаровался в движении Младороссов и порвал с ней всякие связи.
Он ненавидел Адольфа Гитлера и идеологию национал-социализма, публично высказался против Гитлера в январе 1939 года.
На все попытки предложений А.Гитлера возглавить русских дворян в нацистской армии в войне против советской России, ответил твердым отказом, заявив, что его ничто не побудит участвовать в войне против своих соотечественников в России.
Партию младороссов официально распустили в 1942 году. В период Второй мировой войны большинство младороссов воевали в рядах французского движения Сопротивление против нацистской Германии.
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Князь Дмитрий Павлович в 1942 году скончался в Швейцарии от туберкулёза, прожив на белом свете всего 50 лет. Похоронен на острове Майнау в дворцовой церкви.
Как считаете Россия может иметь собственный традиционный путь развития и собственную традиционную культуру или иностранцы и их поклонники со своими либеральными идеями и ценностями спасут Россию?
За чтение спасибо. Всем мира и добра.
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