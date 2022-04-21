Что сказал великий князь Дмитрий Павлович в эмиграции о советской России

Дмитрий Павлович в гражданскую войну в России не воевал ни за белых, ни за красных. Не воевал в рядах иностранной армии против русского народа советской России во время иностранной интервенции.

Великий князь в буквальном смысле потерявший все из‑за революции 1917 года оценивал свершившуюся русскую революцию в России так:

- Русская революция - не бунт черни, как пытаются презрительно и пошло окрестить её некоторые пустые и недалёкие люди.

Русская революция имеет глубокие корни в нашем прошлом и своё оправдание в настоящем. Революция произошла, и она есть действительность! Из этой действительности и следует всегда исходить, когда думаешь о родине. Остальное химера и панихида!

Нужно стремиться к тому, чтобы жизнь наша шла национальным путём, свойственным нашему духу, нашей культуре. А прежде и прежде всего надо крепить и создавать армию, чтобы не быть «спасёнными» нашим соседом-врагом.

Немцы предлагают нам спасение? Очевидно, они имеют в виду «спасти» нас от Украины и Кавказа! Мы должны твёрдо знать, что никакие иностранцы, а тем более немцы, нас не спасут, а утопят!



Князь значительную роль сыграл в становлении эмигрантского русского движения Младороссы, но основная масса эмиграции не поддержала младороссов из-за её открытых контактов с Советским союзом.

Дмитрий через несколько лет разочаровался в движении Младороссов и порвал с ней всякие связи.

Он ненавидел Адольфа Гитлера и идеологию национал-социализма, публично высказался против Гитлера в январе 1939 года.