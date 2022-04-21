Котята барханной кошки

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Удивительные кадры удалось получить зоологам, работающим в Африке в пустынных областях Марокко. Впервые в истории котят барханной кошкой смогли снять на видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: дикие котята кот котенок котята кошка
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