Котята барханной кошки

Розетка-выключатель с секретом

Куда бы вы ни посмотрели, везде могут оказаться коты

Симпатичные кошачьи шляпки от дизайнера Амели Сегарчану

18 фотографий чёрных котов — милых, крутых, забавных и приносящих в дом только радость

17 раз, когда кошки не хотели быть героями селфи

18 фото, наглядно доказывающих, что кошки эксцентричные, но очень милые создания