В буфете.





Как-то раз стояли с приятелем в очереди за кофе в институтском буфете. Было лет по 18-19. Болтали "за жись" - семинар по сопромату,курсовик по начерталке, суровая преподша по "Истории КПСС", поход на двух яхтах по заливу в ближайшие выходные в качестве "закрытия сезона", рок-концерт какой-то, уже точно не помню, и так далее... Очередь долго шла. Буфетчица почему-то злая была и гавкала на всех подряд. Подошла моя очередь:

- Маленький двойной, пожалуйста.

Буфетчица мрачно начала делать кофе. Потом буквально швырнула его на прилавок. Говорю ей как можно добродушнее:

- Спасибо! А можно сдачу?

Чего-то бурча под нос и заново закипая, отсчитала и швырнула сдачу. Скорее рефлекторно, а также чтобы ее хоть как-то успокоить,еще более доброжелательным и даже немного убаюкивающим тоном говорю:

- Спасибо. Извините, а где тут у вас сахар и салфетки?.. /салфетки, ложечка и сахар правда были нужны, а не для стёба какого-нибудь/

Что тут началось! Крик, ор, ругань. И никакой конкретики, в чем именно я перед ней провинился. Стою, слегка улыбаясь, и, заинтересовавшись, жду развития событий. Все-таки, людей изучать - для меня интереснее всего...

Тут приятель-однокурсник, выждав когда эта раскрасневшаяся мадам взяла паузу на дыхание, вставляет фразу, вкрадчиво спрашивает её. Так уча-а-астливо-участливо:

- Ножницы дать?

- ...???... - Буфетчица аж поперхнулась от неожиданности и удивления. Потом все-таки спросила

- Зачем??

- А Вы НОЖНИЦАМИ, НОЖНИЦАМИ ЕГО!! А то ишь чо удумал, гадёныш, - вежливо разговаривать!

Вот тут вся очередь и легла...





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Про троллей





Мэт Дарлинг - тролль высочайшего уровня. Живет он рядом с аэропортом. Пока был молодой и спал крепко, самолеты его не сильно беспокоили, но с годами у него развилась чувствительнось к шуму, и он почти перестал спать. Поэтому Мэт на крыше своего дома вывел огромную надпись "Добро пожаловать в Кливлэнд". И все бы хорошо, но он живет в Милуоки.

Пассажиры самолетов заходящих на посадку устраивали форменные истерики, увидев надпись и решив что прилетели не туда, в связи с чем, летчики стали облетать его дом стороной и престарелый тролль смог нормально высыпаться.

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Утренний кофе





Заплатил за кофе. Ушел. Вспомнил, что не взял сдачу. Вернулся, забрал сдачу, ушел. Вернулся в офис, понял, что кофе не взял.Вернулся за кофе.

Бариста: - Я вам покрепче сделал!

Занавес...

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Дед...





Деду на его юбилей (90 лет) подарили ноутбук и научили пользоваться скайпом.Cобрались на его следующий день рождения.

Отец подкалывает:

- Ну как там у тебя с компьютером нормально все?

(А дед очень редко пользуется скайпом, почти все время офлайн)

- Да вот какая-то хрень твориться стала. Скачал плюсовую библиотеку, начинаю парсить файл на сто килобайт, где-то в середине съедается строка! В чем дело, не могу понять, хоть убейте!

- Часом, не 65 тысяч что-то там? - спрашивает мой сын-школьник.

Дед сидит, думает. Потом начинает поносить криворукого создателя библиотеки.

А мы все сидим, слушаем их и охреневаем: за год старик мало того, что освоил интернет, так он еще и научился худо-бедно программировать и сейчас пробует делать фрилансовые задачки, но пока для себя и без заказчика.

А я за год только в Тайвань съездил...

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"Упс" и "Вау".





Насчет языковых нежданчиков.Это когда за рубежами находятся люди, неожиданно говорящие на вашем языке.

В конце застоя любимым занятием инженерных отбросов (самыми передовыми тогда были пролетариаты - ничего не имеющие и ни за что не отвечающие, а всем остальным лишь дозволялось жить под таким руководством) - было бегство от реальности - кто в КСП, кто в

Израиль, а кто тупо ходил в походы. И подальше, подальше.И вот такой вот отряд дубнинских физиков запилил не куда-нибудь на Памир или Тянь-Шань ,а прямиком на Камчатку, к вулканам.

И вот трое из группы физиков отправились в ближайший (километров 16 от лагеря) поселочек за провиантом. А там в кои веки или транспорт пришел или выборы в Верховный Совет, но в сельпо завезли водку. Русскую. Это же валюта. И трое бойцов, небритых,немытых волокут ящик водки, загруженный в спи%женную у аборигенов раздолбанную скрипящую детскую коляску.

И вот оказия - на них выходит экспедиция европейских вулканологов, которые в красивых шляпках и курточках в сопровождении наших пограничников прибыли изучать вулканическую жопу мира. При виде трех немытых небритых аборигенов с коляской водки эта команда

начала смеяться и обсуждать этих крэйзи энималс.Нет, физики конечно люди образованные, базовые европейские языки и знают и понимают, но они еще и воспитанные люди. Поэтому не стали отвечать хамством, а на хорошем шведском сообщили, что они тоже здесь в экспедиции по подготовке ядерных испытаний. Водка используется как хладоагент в аппаратуре и если господа хотят жить долго - желательно им исчезнуть любым способом из данного региона.Надо было видеть отвисшие челюсти у европейцев и скорость, с которой они рванули обратно. Аналогично выглядели и погранцы,совершенно ничего не понявшие в переговорах. А потому спросившие у троицы - что они такого сказали этим клоунам.

"-Да нах%й послали!" - вежливо ответили физики....

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Шапка.





В святые 90-е у одной знакомой, мастера спорта по лёгкой атлетике, грабитель сорвал шапку и побежал, и она побежала за ним.

Бегу, говорит, догнать его могу, но что с ним делать - не знаю, поэтому просто бегу. Через 1,5 км он психанул и бросил шапку.

- Долго продержался, молодец!-посмотрев на свой живот,сказал я

- Да,надо было его к себе на тренировку позвать...-задумалась подруга

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Как привить любовь к учебе.





На волне всеобщих страданий по поводу учебного года обсудил с приятелем школьные годы. Далее - с его слов:

Меня родители вообще не заставляли ходить в школу. Папа только рад был. Утром проснулись - лопата, вилы, скотина,навоз... Ничего, зато не на уроках сидеть. Ещё один день не сходил в школу. Сценарий тот же. На третий день отец только глаза открыл, а я уже с портфелем в коридоре в ботинки втискиваюсь. Так и полюбил учиться.

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Что это было?





Перестройка. Стою на рынке, торгую разным электронным барахлом, в том числе лежит иногда мирно попискивающий включенный дозиметр радиации.

Подходит мужик. Дозиметр как будто начинает пищать решительнее. Осведомляется о его цене. Называю. Он - "Хммм, а ну-ка..." Достает что-то из КАРМАНА БРЮК, подносит к дозиметру, тот заходится в писке. Я давлюсь окурком. Он, не торгуясь, отдает деньги,берет прибор и спокойно уходит в закат.До сих пор интересно - кто это был и что это было...

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Замечание.





Возвращался из магазина и заметил возле подъезда девчушек лет по 10–11, которые что-то старательно выводили мелом на асфальте.

Пригляделся, а они гадости разные пишут: «Катя — дура!», «Вова — казёл!». Тут я не удержался и вставил свои пять копеек:

— Девочки, слово «козёл» пишется через «о»!

Одна из девчушек внимательно на меня посмотрела, улыбнулась и сказала:

— Дяденька, а как вас зовут?

— Дмитрий, — ответил я без задней мысли.

Утром обнаружил возле подъезда новую надпись: «Дмитрий — кОзёл!».

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В такси.





На Ленинском проспекте поймал такси в полдень при температуре окружающего воздуха +32 градуса. Таксист посетовал, что у него в машине сломалась печка.На мою реплику в том духе, что сегодня отсутствие печки в автомобиле нам навряд ли испортит впечатление от поездки, тот грустно вздохнул: "Сук@, не выключается".

Чуть не помер...

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Про лень и объективность.





33-й год до нашей эры. Хуханье, царь хунну, решает по политическим соображениям породниться с императором Китая Юань-ди. Приезжает в столицу, и просит в жены какую-нибудь девушку из царского дома.

Император задумывается. Собственных дочерей отдавать кочевнику неохота, решает дать какую-нибудь наложницу. Опрашивают в гареме на предмет добровольцев,вызывается только одна мымра по имени Ван Чжаоцзюнь,к которой император даже не заходил ни разу. Ну,мымру не жалко, император дает добро.

Привели её, заходит девочка к императору... и Юань-ди начинает рвать волосы на голове. Оказывается, о красоте он судил только по портрету работы придворного художника, а Ван Чжаоцзюнь отказалась в свое время дать тому взятку.Художника, конечно, на голову укоротили, но Ван Чжаоцзюнь, от красоты которой, говорят, птицы на землю падали так и уехала с кочевником.

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Подстава.





В станционном буфете взял порцию вермишели с сосиской и устроился за столом возле открытого по летнему времени окна. С такой же порцией подошел молодой парень, спросил - свободно ли, поставил свою тарелку на стол и отошёл за хлебом.

В окно влетела ворона, приземлилась на столе, схватила с его тарелки сосиску, и улетела. Я сижу с наколотой на вилку своей сосиской,с разинутым от изумления ртом, смотрю вслед вороне.

Парень возвращается, смотрит на свою тарелку, на мою сосиску на вилке, и на меня с немым вопросом.

Я говорю: «Ворона унесла», и понимаю, что не поверит. Он молча переставил свою тарелку на другой стол.

А кто бы поверил?