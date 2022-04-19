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Наше недавнее прошлое

Наше недавнее прошлое (50 фото)

Автор:
19 апреля 2022 22:51
Метки: история   ностальгия   фото   
557
50
Подборка фотографий из нашего недалекого прошлого, которые возможно у вас вызовут ностальгию.
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Источник:

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Метки: история   ностальгия   фото   
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4  комментария
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7k
Погулять вышел Час назад
Depeche Mode больше не приедет
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20k
albedo 2 часа назад
Жуткое время.
Никому бы не желал его вновь посетить:
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0
Иван albedo Полчаса назад
Говорят, история имеет цикличную закономерность.
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1k
Трям 2 часа назад
С сотрудниКами он побывал в другом месте и они в другом месте у него побывали. А на фото он с сотрудниЦами!

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