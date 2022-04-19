Наше недавнее прошлое

16.

Отношение Децла к этой рекламе:

Единственное, что я не могу себе простить, — это акция «Пепси, пейджер, MTV».

По прошествии нескольких лет Децл дал интервью в 2013 году по поводу этой рекламной кампании:

— Тебе не стыдно за то, что ты тогда делал?

— У каждого человека есть свой духовный путь, который он должен пройти. И чем он сложнее, тем мудрее мы становимся в конце пути. Конечно, это все было по-детски, но мне не стыдно. Единственное, что я не могу себе простить, — это акция «Пепси, пейджер, MTV», — вдруг говорит он.

— Мы подписали контракт с «Пепси», по которому надо было исполнять эту песню на концертах и кидать бутылки «Пепси» в толпу. — Кирилл взрывается: — Я кидал отраву детям! Ты можешь себе представить?! Это при моем нынешнем отношении к здоровью! В начале тура мы действительно кидали «Пепси», но потом стали бросать «Аква Минерале», а колу рассовывали по щелям в гримерке. Сейчас, если бы я что-то и рекламировал, это был бы кефир или молоко. Да и то не всякое.

— А ты мог отказаться от участия в той акции?

— Да я вообще собой, по сути, не мог распоряжаться. Я должен был посещать разные мероприятия, участвовать в каких-то рождественских встречах… Мне все это не нравилось, но я не мог отказать, потому что у продюсера есть договоренности, бартерная реклама и тому подобное. Это просто ужас был какой-то, — трясет головой Кирилл. — Я был постоянно на грани конфликта с отцом. Он мне названивал: «Почему ты туда не пошел, а почему туда…» Иногда я говорил, что приду, а сам забивал и не приходил. Во всем этом было какое-то унижалово. Ты понимаешь, что там уже обо всем договорились, а ты здесь практически никто