Наше недавнее прошлое

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Подборка фотографий из нашего недалекого прошлого, которые возможно у вас вызовут ностальгию.
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4.
Певец Александр Розенбаум в Халкояре, Таджикистан, 1997 год
Розенбаум начинал посещать горячие точки с концертами еще в Афганистане. Таджикистан и Чечня, в частности Ханкала, были самыми частыми местами заезда популярного исполнителя
10.
Леонид Якубович и Владислав Листьев на открытии итальянского магазина-кафе. Москва, октябрь 1992 года
11.
Максим Галкин посещает раненых солдат в Чечне. Вторая чеченская кампания, 2000 год
Максим делает пародию на Ельцина. В той поездке с ним были Дмитрий Харатьян и Василий Лановой. Вот что юморист рассказывает о той поездке:
«Я познакомился с ним 20 лет назад. Мы вместе летали в Чечню, выступать перед нашими солдатами. За те четыре дня, что мы провели во время Второй Чеченской войны, меня затронуло многое. И сам ужас войны, и разрушенный Грозный, и пронизывающий январский холод. Корпуса, где мы жили, в разгромленном аэропорту "Северный", не отапливались, а на улице было -10 и невероятно влажно. И те жесткие условия, в которых были раненые, перед ними мы выступали», — пояснил Галкин.
Однако больше всего начинающего артиста удивил его авторитетный коллега. «Василий Семенович меня поразил. Насколько он не терял присутствия духа! Эта энергия, эта выправка! Для тех ребят, кто был в строю, мы дали большой концерт в ангаре. А потом я, Василий Семенович, Дима Харатьян и Володя Березин ходили по палаткам с ранеными и выступали минут по двадцать. Каждая палатка отапливалась буржуйками, раненые лежали под тонкими зелеными солдатскими одеялами. Наш приход был для них, конечно, радостью в непроглядном мраке этой жуткой войны»
«Я познакомился с ним 20 лет назад. Мы вместе летали в Чечню, выступать перед нашими солдатами. За те четыре дня, что мы провели во время Второй Чеченской войны, меня затронуло многое. И сам ужас войны, и разрушенный Грозный, и пронизывающий январский холод. Корпуса, где мы жили, в разгромленном аэропорту "Северный", не отапливались, а на улице было -10 и невероятно влажно. И те жесткие условия, в которых были раненые, перед ними мы выступали», — пояснил Галкин.
Однако больше всего начинающего артиста удивил его авторитетный коллега. «Василий Семенович меня поразил. Насколько он не терял присутствия духа! Эта энергия, эта выправка! Для тех ребят, кто был в строю, мы дали большой концерт в ангаре. А потом я, Василий Семенович, Дима Харатьян и Володя Березин ходили по палаткам с ранеными и выступали минут по двадцать. Каждая палатка отапливалась буржуйками, раненые лежали под тонкими зелеными солдатскими одеялами. Наш приход был для них, конечно, радостью в непроглядном мраке этой жуткой войны»
12.
Ирина Салтыкова за кулисами конкурса «Песня-98» (Песня года). Москва, концертный зал гостиницы «Космос», 1998 год
16.
«Пепси! Пейджер! MTV! Подключайся... К самым-самым!» Децл выступает на концерте с рекламной акцией от Пепси. Россия, 2000 год
Отношение Децла к этой рекламе:
Единственное, что я не могу себе простить, — это акция «Пепси, пейджер, MTV».
По прошествии нескольких лет Децл дал интервью в 2013 году по поводу этой рекламной кампании:
— Тебе не стыдно за то, что ты тогда делал?
— У каждого человека есть свой духовный путь, который он должен пройти. И чем он сложнее, тем мудрее мы становимся в конце пути. Конечно, это все было по-детски, но мне не стыдно. Единственное, что я не могу себе простить, — это акция «Пепси, пейджер, MTV», — вдруг говорит он.
— Мы подписали контракт с «Пепси», по которому надо было исполнять эту песню на концертах и кидать бутылки «Пепси» в толпу. — Кирилл взрывается: — Я кидал отраву детям! Ты можешь себе представить?! Это при моем нынешнем отношении к здоровью! В начале тура мы действительно кидали «Пепси», но потом стали бросать «Аква Минерале», а колу рассовывали по щелям в гримерке. Сейчас, если бы я что-то и рекламировал, это был бы кефир или молоко. Да и то не всякое.
— А ты мог отказаться от участия в той акции?
— Да я вообще собой, по сути, не мог распоряжаться. Я должен был посещать разные мероприятия, участвовать в каких-то рождественских встречах… Мне все это не нравилось, но я не мог отказать, потому что у продюсера есть договоренности, бартерная реклама и тому подобное. Это просто ужас был какой-то, — трясет головой Кирилл. — Я был постоянно на грани конфликта с отцом. Он мне названивал: «Почему ты туда не пошел, а почему туда…» Иногда я говорил, что приду, а сам забивал и не приходил. Во всем этом было какое-то унижалово. Ты понимаешь, что там уже обо всем договорились, а ты здесь практически никто
Единственное, что я не могу себе простить, — это акция «Пепси, пейджер, MTV».
По прошествии нескольких лет Децл дал интервью в 2013 году по поводу этой рекламной кампании:
— Тебе не стыдно за то, что ты тогда делал?
— У каждого человека есть свой духовный путь, который он должен пройти. И чем он сложнее, тем мудрее мы становимся в конце пути. Конечно, это все было по-детски, но мне не стыдно. Единственное, что я не могу себе простить, — это акция «Пепси, пейджер, MTV», — вдруг говорит он.
— Мы подписали контракт с «Пепси», по которому надо было исполнять эту песню на концертах и кидать бутылки «Пепси» в толпу. — Кирилл взрывается: — Я кидал отраву детям! Ты можешь себе представить?! Это при моем нынешнем отношении к здоровью! В начале тура мы действительно кидали «Пепси», но потом стали бросать «Аква Минерале», а колу рассовывали по щелям в гримерке. Сейчас, если бы я что-то и рекламировал, это был бы кефир или молоко. Да и то не всякое.
— А ты мог отказаться от участия в той акции?
— Да я вообще собой, по сути, не мог распоряжаться. Я должен был посещать разные мероприятия, участвовать в каких-то рождественских встречах… Мне все это не нравилось, но я не мог отказать, потому что у продюсера есть договоренности, бартерная реклама и тому подобное. Это просто ужас был какой-то, — трясет головой Кирилл. — Я был постоянно на грани конфликта с отцом. Он мне названивал: «Почему ты туда не пошел, а почему туда…» Иногда я говорил, что приду, а сам забивал и не приходил. Во всем этом было какое-то унижалово. Ты понимаешь, что там уже обо всем договорились, а ты здесь практически никто
23.
Суперприз «Аааавтомобиль!!!» LotusEsprit
Лотус был привезён в Россию новым в декабре 91 года и имеет ещё «советские» номера. Известное фото этого автомобиля среди призов шоу «Поле Чудес» сделано в 93 году, скорее всего автомобиль был использован как «красивая картинка» и реально выиграть его было невозможно. В итоге у автомобиля случилась техническая поломка в 97 году и он встал на очень долгий прикол в гаражах
39.
Перед концертом группы «The Prodigy» в Москве, 14 декабря 1995 года
Фотограф Василий Кудрявцев, снимавший в 1995 году концерт группы Prodigy, рассказал как произошло первое знакомство с вокалистом группы Кита Флинта и как прошло первое в России выступление:
«Главное - это, наверное, 1995 год, когда это вообще невозможно представить, что такая группа к нам приехала, и вот она передо мной, и я там один это все снимал. Я помню, у него было слово, когда он смотрел мое портфолио тонкое очень, там была Наоми Кэмпбелл или кто-то еще, я уже кого-то успел снять из больших людей, и он произносил все время "brilliant". Вот это со своим британским акцентом как-то мне очень запало в память», - рассказал Кудрявцев.
Также он рассказал о первом выступлении в России, которое прошло в 1995 году в Москве:
«Но и 1995 год - это знаменитый, конечно, концерт, что у них не пришли сначала вещи, концерт был без их костюмов, потому что у них особенные костюмы. Концерты были провальные, никого не было. В основном все думают, что первый концерт - это 1997 год на Васильевском перед историческим музеем, но на самом деле первый раз они приехали в 1995-м, и это был как раз Васильевский, как бы рядом в ГЦГЗ "Россия"», - добавил фотограф
«Главное - это, наверное, 1995 год, когда это вообще невозможно представить, что такая группа к нам приехала, и вот она передо мной, и я там один это все снимал. Я помню, у него было слово, когда он смотрел мое портфолио тонкое очень, там была Наоми Кэмпбелл или кто-то еще, я уже кого-то успел снять из больших людей, и он произносил все время "brilliant". Вот это со своим британским акцентом как-то мне очень запало в память», - рассказал Кудрявцев.
Также он рассказал о первом выступлении в России, которое прошло в 1995 году в Москве:
«Но и 1995 год - это знаменитый, конечно, концерт, что у них не пришли сначала вещи, концерт был без их костюмов, потому что у них особенные костюмы. Концерты были провальные, никого не было. В основном все думают, что первый концерт - это 1997 год на Васильевском перед историческим музеем, но на самом деле первый раз они приехали в 1995-м, и это был как раз Васильевский, как бы рядом в ГЦГЗ "Россия"», - добавил фотограф
40.
Ричард Гир и Никита Михалков в парке им. Пушкина. 1995 год, XIX Московский кинофестиваль в Нижнем Новгороде
42.
«Мы не жалкие букашки, Супер-ниндзя черепашки». Свитер ручной работы бабушки, а может и прабабушки, на фанате черепашек, 1998 год
43.
30 апреля 1990 года началось вещание первой в СССР и России негосударственной коммерческой радиостанции — Европа Плюс. На фото: создатель радиостанции Жорж Полински
45.
Лидер группы «Сектор Газа» Юрий Хой перед выступлением в Казани. Дворец культуры химиков, 1998 год
46.
«И восстали машины из пепла ядерного огня...» Парень на фоне плаката второго Терминатора, 1990-е годы
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АНТИФИШКИ
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Метки: история ностальгия фото
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