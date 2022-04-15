Фотография Эммануила Евзерихина из горящего Сталинграда за один день облетела весь мир

Во время Великой Отечественной войны нашими военными корреспондентами было сделано довольно большое количество различных фотографий.
Были среди них и такие, которые как нельзя лучше передавали весь трагизм войны. До сих пор на некоторые из них нельзя смотреть без содрогания в сердце.
Одной из таких фотографий, на мой взгляд, можно считать фотографию Эмманула Евзерихина, которую он сделал в Сталинграде в день первой массированной бомбардировки силами люфтваффе.
В тот день в городе на Волге в мгновение погибло, по разным подсчетам, от 40 до 70 тысяч мирных жителей, включая женщин, стариков и детей.
Автор очень коротко, но емко назвал фотографию «23 августа. После массированного налета немецкой авиации».
О том, почему бомбардировка города случилась именно 23 августа 1942 года, мы поговорим как-нибудь позже.
На фотографии изображен фонтан. Называют его по-разному. Кто-то называет его «Хоровод», кто-то «Бармалей», не суть важно.
Тогда эта фотография буквально за один облетела весь мир и попала на страницы всех газет и журналов мира.
Началась великая битва на Волге!
Весь трагизм фотографии заключается в том, что на ней изображены мирные дети на фоне горящего здания.
Фонтан в Сталинграде
Еще несколько минут назад одна из девочек смотрела в небо и видела там теплое южное солнце, а теперь видит падающие бомбы и снаряды.
Фонтан просто чудом уцелел в ходе той бомбардировки, ведь располагался он на площади возле железнодорожного вокзала. Горящее здание на втором плане - это и есть вокзал.
Фонтан, словно символ мужества и стойкости сталинградцев выстоял все 200 дней и ночей. Именно столько продолжалась Сталинградская битва.
Рядом с ним в один из сентябрьских дней даже сфотографировался Константин Симонов.
Слева направо: писатели В.И. Коротеев, К.М. Симонов, главный редактор Д.И. Ортенберг. Сентябрь 1942 г.
Сразу после окончания Сталинградской битвы жители города стали брать из фонтана воду.
Фонтан "Бармалей". Сталинград
После войны фонтан еще какое-то время простоял, но затем городскими властями было принято решение его снести.
Так на долгие годы город остался без своего фонтана. За это время город отстроили заново и успели переименовать в Волгоград.
Но в 2013 году случилось чудо, по-другому это не назовешь. Практически на том же месте была возведена точная копия того фонтана, теперь уже надеюсь, навсегда.
Фонтан "Бармалей" в Волгограде. Наши дни
Сейчас фонтан встречает всех гостей, приезжающих Волгоград, по железной дороге.
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