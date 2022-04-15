Фотография Эммануила Евзерихина из горящего Сталинграда за один день облетела весь мир

Были среди них и такие, которые как нельзя лучше передавали весь трагизм войны. До сих пор на некоторые из них нельзя смотреть без содрогания в сердце.





Одной из таких фотографий, на мой взгляд, можно считать фотографию Эмманула Евзерихина, которую он сделал в Сталинграде в день первой массированной бомбардировки силами люфтваффе.





В тот день в городе на Волге в мгновение погибло, по разным подсчетам, от 40 до 70 тысяч мирных жителей, включая женщин, стариков и детей.





Автор очень коротко, но емко назвал фотографию «23 августа. После массированного налета немецкой авиации».





О том, почему бомбардировка города случилась именно 23 августа 1942 года, мы поговорим как-нибудь позже.





На фотографии изображен фонтан. Называют его по-разному. Кто-то называет его «Хоровод», кто-то «Бармалей», не суть важно.





Тогда эта фотография буквально за один облетела весь мир и попала на страницы всех газет и журналов мира.





Началась великая битва на Волге!





Весь трагизм фотографии заключается в том, что на ней изображены мирные дети на фоне горящего здания.