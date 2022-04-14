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Зарядки, бани, солнечные ванны, закаливание – фотографии с разными проявлениями здорового образа жизни.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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7.
Государственный исторический музей Южного Урала
Рабочие никелевого комбината. Первый снег. Ноябрь 1971 года. Автор: Евгений Ткаченко.
Рабочие никелевого комбината. Первый снег. Ноябрь 1971 года. Автор: Евгений Ткаченко.
11.
Государственный исторический музей Южного Урала
У «моржей» подрастает смена. 1990-е. Автор: Борис Каулин.
У «моржей» подрастает смена. 1990-е. Автор: Борис Каулин.
17.
Государственный исторический музей Южного Урала
Станция Кисегач. «Поезд здоровья». Воскресное утро. 1964 год. Автор: Владимир Георгиев.
Станция Кисегач. «Поезд здоровья». Воскресное утро. 1964 год. Автор: Владимир Георгиев.
22.
Валентина Оттовна Драгунская с дочерью Татьяной приехали из Забайкалья. Июнь 1954 года. Автор: Исаак Тункель.
26.
В Сандуновских банях в день рождения Анатолия Елисеева. Из серии «Баня». 1971 год. Автор: Виктор Ахломов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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