Женский лесопромышленнный корпус: к победе феминизма

581
20
Армия из 15 000 британских женщин-добровольцев из Женского лесопромышленного корпуса вырубила миллионы деревьев, чтобы поддержать свою армию Второй мировой войны. Попутно ей удалось навсегда разрушить многие гендерные стереотипы.
В сапогах и комбинезонах, с топорами в руках, женщины помогали британским военным усилиям в борьбе с нацистской Германией и в процессе побеждали гендерные стереотипы.
Основанный 80 лет назад в Британии Женский лесорубный корпус взял на себя решающую роль по вырубке деревьев, чтобы обеспечить столь необходимую стране древесину во время Второй мировой войны. Большая часть лесорубов-мужчин была отправлена на войну, и женщины заняли их места.
Основанный 80 лет назад в Британии Женский лесорубный корпус взял на себя решающую роль по вырубке деревьев, чтобы обеспечить столь необходимую стране древесину во время Второй мировой войны. Большая часть лесорубов-мужчин была отправлена на войну, и женщины заняли их места.
×
×
Около 15 000 женщин в возрасте от 17 до 24 лет, которых стали называть «лесорубами», впервые покинули дом, чтобы отправиться на грузовиках в британские леса и освоить новую профессию. Древесина, которую они добывали, использовалась во многих отраслях промышленности, включая производство самолетов и оружия, судостроение и горнодобывающую промышленность.
Но, несмотря на их усилия, женщины столкнулись с враждебностью и предубеждением со стороны некоторых мужчин, которые возмущались тем, что женщины берутся за "типично мужскую работу".
Первоначально правительство даже отказывалось нанимать женщин для валки деревьев, но, поскольку тысячи членов Женской сухопутной армии настаивали на том, чтобы внести свою лепту в работу ради победы, официальная позиция вскоре изменилась.
Первоначально правительство даже отказывалось нанимать женщин для валки деревьев, но, поскольку тысячи членов Женской сухопутной армии настаивали на том, чтобы внести свою лепту в работу ради победы, официальная позиция вскоре изменилась.
В конечном итоге женщины доказали, что они способны владеть 6-килограммовыми топорами, носить бревна, работать на лесопилках, водить лесовозы и подсчитывать производственные показатели, необходимые правительству.
Однако после того, как война была выиграна, Женский леопромышленный корпус не получил практически никакого признания: женщинам не разрешили сохранить свою форму и даже участвовать в парадах в честь Дня памяти.
В книге автора Джоанны Фоат, вышедшей в 2019 году, «Лесорубки: забытая британская армия» рассказывается история тысяч храбрых женщин, рубивших деревья для Великобритании. Для своей книги Джоанна Фоат взяла интервью у 60 бывших лесорубов, сумев добиться своей цели - вписать их достижения в историю.
«Я была потрясена, узнав, как обращались с женщинами в начале войны, - рассказывает писательница. - Над ними смеялись за их энтузиазм, считая их глупенькими и бесполезными, и многие торговцы лесом не хотели, чтобы женщины занимались работой квалифицированных мужчин. Но в итоге эти леди не только ввели новую моду на женщин в брюках, но и доказали, что женщины могут таскать бревна, как тяжелоатлеты, работать на опасной лесопилке, водить огромные лесовозы и подсчитывать объемы производства древесины, от которых правительство зависело во время войны. Я надеюсь вдохновить женщин всех возрастов силой, мужеством и решимостью моих Лесорубок. В лесах, вдали от ограничений, наложенных на женщин обществом, они поняли, что могут сидеть верхом на дереве, курить трубку и рубить десятитонные деревья, как мужчины, если захотят».
К началу войны в 1939 году Великобритания импортировала 96 процентов своей древесины. Это означало, что необходимо было быстро нарастить внутреннее производство, если страна хотела продолжать борьбу с войсками Адольфа Гитлера. Между тем, Великобритании нужно было производить миллионы тонн древесины для железнодорожных шпал, телеграфных столбов, прикладов, кораблей и самолетов. Материал также был необходим для изготовления упаковочных коробок для бомб и других предметов снабжения.
Термин «лесорубки» был придуман 18 апреля 1942 года, когда газета Northern Daily Mail сообщила, что 25 ланкаширских девушек, ранее работавших конторскими служащими, машинистками и парикмахерами, покинули Манчестер и отправились в тренировочный лагерь по заготовке дерева на юго-востоке Англии.
Термин «лесорубки» был придуман 18 апреля 1942 года, когда газета Northern Daily Mail сообщила, что 25 ланкаширских девушек, ранее работавших конторскими служащими, машинистками и парикмахерами, покинули Манчестер и отправились в тренировочный лагерь по заготовке дерева на юго-востоке Англии.
Затем в Англии были созданы другие тренировочные лагеря женского лесного корпуса: в Калфорде, недалеко от Бери-Сент-Эдмондс в Саффолке и недалеко от Уэтерби в Йоркшире. В Шотландии лагеря были разбиты в Шандфорд-Лодж возле Бречина в Ангусе и в Парк-Хаусе, Драмоак в Абердиншире. В каждом лагере женщин обучали четырем направлениям работы: рубке леса, буксировке, распиловке и замеру древесины.
По словам Джоанны Фоат, многие женщины могли посоперничать с мужчинами в силе и мастерстве. Одна шотландка, которую звали Белла Нолан, вызвала своего бригадира на соревнования по рубке, когда он сказал, что не думает ничего хорошего о своих коллегах-женщинах.
Когда девушки валили деревья весом в несколько тонн, они часто пели собственнный гимн, чтобы поддержать боевой дух. Он гласил: «Мы девушки, готовые на все ради победы/ Мы девушки, которые рубят деревья/ Каждый раз, когда мы размахиваем нашими топорами/ Каждый удар ведет к победе».
Несмотря на высокий моральный дух женщин, рубка деревьев оставалась очень опасной работой. Многие лесорубки получали травмы - им отрывало пальцы, ломало руки и ноги упавшими стволами.
Медицинской помощи на месте работ девушкам оказать было некому, и каждая травма становилась ЧП.
Мэри Бродхед в книге Джоанны Фоат вспоминает о собственной травме: «Я работала на распиловке, ветер кинул мне в лицо горсть опилок, я автоматически попыталась смахнуть их рукой - и пальцем попала по полотну пилы. Я прибежала к инженеру и сказала: "Я отрубила себе большой палец". Он побежал искать грузовик, но оказалось, что он уехал в гараж, и нам пришлось два часа ждать, пока он вернется. Чтобы я не теряла сознание, мне сделали чай. Только когда грузовик вернулся, меня отвезли к врачу".
Несмотря на упорство лесорубок, некоторые люди до конца отвергали их участие в лесной промышленности. Одна газета, The Western Morning News, даже приветствовала новость о создании Женского лесопромышленного корпуса заголовком «Инвалиды в лесном хозяйстве».
Мужчины, руководившие лагерями леснорубок, часто раздражали работниц своим снисходительным отношением. Одна из них, Олив Эджли вспоминает: «Работа капитана Бланта заключалась в том, чтобы нас раздражать. Мы усердно работали и никогда не делали перерывов на обед, но он всегда появлялся и заявлял: «Ну, девочки, чем вы тут развлекаетесь?» Помню, как-то я в раздражении заявила ему: "Вы не согласны с цифрами, которые мы присылаем, и объемом работы, которую мы выполняем? Нет? Тогда просто оставьте нас в покое!"
Женский лесной корпус был расформирован в августе 1946 года, примерно через год после окончания войны.
Каждая девушка вернула свою форму и получила письмо от королевы Елизаветы и королевы-матери, которая была покровительницей корпуса. Однако только 61 год спустя, в октябре 2007 года, женщины получили свое первое публичное признание за свои усилия. В этот день Комиссия по лесному хозяйству открыла бронзовую статую лесорубки в натуральную величину в Аберфойле, Шотландия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- 22 любопытных кадра, которыми поделились пользователи сети
- Выходки свекровей, после которых хочется покрутить пальцем у виска
- История с ухом и пристрастие к абсенту: необычные факты из жизни Ван Гога
- Соломон Маркович,или после 60-ти жизнь только начинается!
- Прохожие заметили трёх тощих кошек, которые собирали объедки
Метки: Великобритания Женский лесопромышленный корпус вторая мировая война женская сила женский труд история факты феминизм
20
Понравилось20
Новости партнёров