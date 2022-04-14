FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1344 поста • 257 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Женский лесопромышленнный корпус: к победе феминизма

Женский лесопромышленнный корпус: к победе феминизма (20 фото)

Автор:
14 апреля 2022 14:08
Сообщество : Исторические факты
Метки: Великобритания   Женский лесопромышленный корпус   вторая мировая война   женская сила   женский труд   история   факты   феминизм   
581
20
Армия из 15 000 британских женщин-добровольцев из Женского лесопромышленного корпуса вырубила миллионы деревьев, чтобы поддержать свою армию Второй мировой войны. Попутно ей удалось навсегда разрушить многие гендерные стереотипы.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Великобритания   Женский лесопромышленный корпус   вторая мировая война   женская сила   женский труд   история   факты   феминизм   
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Андрей Иванов 49 минут назад
Вот кто разрушал гендерные стереотипы
Вот кто разрушал гендерные стереотипы
Вот кто разрушал гендерные стереотипы
Вот кто разрушал гендерные стереотипы
Вот кто разрушал гендерные стереотипы
Вот кто разрушал гендерные стереотипы
Вот кто разрушал гендерные стереотипы
Вот кто разрушал гендерные стереотипы
Вот кто разрушал гендерные стереотипы
Вот кто разрушал гендерные стереотипы
Вот кто разрушал гендерные стереотипы
Вот кто разрушал гендерные стереотипы
Вот кто разрушал гендерные стереотипы
Вот кто разрушал гендерные стереотипы
Вот кто разрушал гендерные стереотипы
Вот кто разрушал гендерные стереотипы
Вот кто разрушал гендерные стереотипы
Вот кто разрушал гендерные стереотипы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Autumn2015 23 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Puans-on Полчаса назад
Кто же так рубит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр 36 минут назад
Всех фемок на лесоповал и прочие тёплые места.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109
Игорь Ш 55 минут назад
Англичанка гадит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ваня Час назад
а про наших где?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

60792



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Отзывы - огонь! 20 комментариев, которые читаешь, как хороший роман
2
29
Отзывы - огонь! 20 комментариев, которые читаешь, как хороший роман
В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремел мощный взрыв
0
196
В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремел мощный взрыв
Набирающие популярность в сообществах
«Возможности древней приметы «посидим на дорожку»»
1
8
«Возможности древней приметы «посидим на дорожку»»
Звезды на красной дорожке: секреты и подробности
0
2
Звезды на красной дорожке: секреты и подробности
От "пенсионера" к "пионеру": к кому уходят молодые жены наших звезд 50+ (27 фото)
От "пенсионера" к "пионеру": к кому уходят молодые жены наших звезд 50+ (27 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая цитата
1
1

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#история#подборка#Приколы#фотографии#комментарии#СССР#неудача
#Юмор#интересно#мир#интересное#забавно#Еда#Разное#коты#США#Украина
#прикол#факты#в мире#Ватермарк#неожиданно#картинки#дети#смешно#Жизнь#знаменитости
"Поехали!" - как отметили 61-годовщину полета человека в космос "Поехали!" - как отметили 61-годовщину полета человека в космос 22 интересных и малоизвестных факта о Второй мировой войне 22 интересных и малоизвестных факта о Второй мировой войне Как польские математики стали первыми хакерами и взламывали Энигму Как польские математики стали первыми хакерами и взламывали Энигму Королева Елизавета II встречалась с 13 президентами США, но не все встречи прошли гладко Королева Елизавета II встречалась с 13 президентами США, но не все встречи прошли гладко "Самый счастливый человек в камере смертников": печальная история Джо "Самый счастливый человек в камере смертников": печальная история Джо Племянник Гитлера бился против дяди в составе флота США Племянник Гитлера бился против дяди в составе флота США

На что жалуетесь?

Вернуться