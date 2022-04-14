Женский лесопромышленнный корпус: к победе феминизма

«Я была потрясена, узнав, как обращались с женщинами в начале войны, - рассказывает писательница. - Над ними смеялись за их энтузиазм, считая их глупенькими и бесполезными, и многие торговцы лесом не хотели, чтобы женщины занимались работой квалифицированных мужчин. Но в итоге эти леди не только ввели новую моду на женщин в брюках, но и доказали, что женщины могут таскать бревна, как тяжелоатлеты, работать на опасной лесопилке, водить огромные лесовозы и подсчитывать объемы производства древесины, от которых правительство зависело во время войны. Я надеюсь вдохновить женщин всех возрастов силой, мужеством и решимостью моих Лесорубок. В лесах, вдали от ограничений, наложенных на женщин обществом, они поняли, что могут сидеть верхом на дереве, курить трубку и рубить десятитонные деревья, как мужчины, если захотят».