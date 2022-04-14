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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-59

Смешные комментарии из социальных сетей-59 (31 фото)

Автор:
14 апреля 2022 08:52
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Юмор   картинки   комментарии   
959
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Метки: Мемы   Юмор   картинки   комментарии   
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30  комментариев
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1k
Antarno Полчаса назад
Кролик
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magic32 Минуту назад
Так конспект это и есть учебник, но только в кратком изложении
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4k
просто Дмитрий Минуту назад
А может быть и кролик
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1k
Ёжиха 2 минуты назад
Надписи на дверях!
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2k
RenamedUser_007 6 минут назад
Во время учебы у нас в общежитии жили киргиз и узбек, так они один раз чуть не подрались, доказывая, что плов их национальное блюдо, а другие народы у них плов, мягко говоря, позаимствовали))
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2k
lekha-fil 7 минут назад
Меган Фокс - это баба?
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4k
просто Дмитрий 8 минут назад
а "в куда" еще можно что-то повторкнуть
???
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2k
lekha-fil 9 минут назад
Почти пеликан.
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4k
A 11 минут назад
Психически больные, все в мать
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2k
lekha-fil 11 минут назад
А как правильно беш... или биш...?
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1k
DarkSkat 12 минут назад
Колбаса по французски
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2k
lekha-fil 15 минут назад
Этот Конспект издавать нужно, в цвете.
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7k
Regerald 16 минут назад
Что не так? Отзеркалили.
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7k
Regerald 18 минут назад
...а если кролика - то у вас совсем не полушария доминируют.
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2k
lekha-fil 18 минут назад
Что значит не знаю: это Коля Шредер, в прошлом.
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312
Kot13 lekha-fil 10 минут назад
А кто такой Коля Шредер?
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11
Алексей 19 минут назад
Помню - тоже так думал. Две гребаных недели. А потом (за два дня до отъезда) мне сказали, что мини-бар включен в мой ол-инклюзив...
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44k
dima423 23 минуты назад
она на столько страшна, что с ней соглашаются фоткаться только пи*ары)
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1k
Gleb_Skameikin 23 минуты назад
хз я кролика вижу
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6k
Diesel Полчаса назад
Попытки ЕС ввести санкции похожи на попытки двух геев зачать ребенка. Чем больше стараются - тем больше болит жопа!
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3k
Умница-красавица Полчаса назад
Но это же очевидно заяц
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1k
Antarno Полчаса назад
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