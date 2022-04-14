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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
14 апреля 2022 00:25
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
295
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Трям Час назад
Картинки вижу, а где "смешные и познавательные"?
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vic333 16 минут назад
Красная Шапочка в оригинале сказки несла бабушке корзинку с пирожками и бутылочкой вина. А волк, как нормальный волк на четырёх костях скачет. Вот и четыре тапочка для тыгыдыка по больнице. Всё норм на картинке :)
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