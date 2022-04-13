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Тоталитаризм с ненакрашенным лицом: женщин Туркменистана будут штрафовать за ботокс, накладные ногти и тату

Тоталитаризм с ненакрашенным лицом: женщин Туркменистана будут штрафовать за ботокс, накладные ногти и тату (6 фото)

Автор:
13 апреля 2022 19:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ботокс   женщины   косметолог   красота   наращивание ногтей   наращивание ресниц   татуировки   туркменистан   штрафы   
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"Что естественно, то не безобразно", - решили власти Туркменистана и теперь сотрудники правоохранительных органов в городе Байрамали Марыйского велаята ходят по местным салонам красоты и сообщают о запрете на оказание косметических услуг женщинам и девушкам. Вне закона объявлено увеличение губ, наращивание ногтей, ресниц, разглаживание морщин и татуаж.

Административное наказание грозит как клиенткам, так и владельцам салонов. Первые могут быть оштрафованы на сумму до 500 манатов (12 тысяч рублей), а мастера до 1000 манатов (24 тысячи рублей). Для особо злостных нарушителей предусмотрен даже арест на 15 суток. Об этом сообщает радио Азатлык.

«Нашу работу опять ограничивают, нам по рынкам ходить и нищенствовать? Мы только вернулись в работу после послабления карантинных ковидных ограничений. Мы и так во время карантина влезли в долги, и ещё не успели с ними рассчитаться», — возмутился владелец одного из салонов.

По словам мастеров салонов красоты, беседовавших с корреспондентом Радио Азатлык, каких-либо документов, подтверждающих введение запрета, сотрудники правоохранительных органов не предъявляют и его причин не объясняют.

Но, они предупреждают, что женщин, нарушивших запрет и воспользовавшихся вышеперечисленными услугами, могут задержать и оштрафовать на 300–500 манатов.

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Косметические услуги, запрещённые туркменскими властями, в большинстве стран мира считаются обычными процедурами, но только не в Туркменистане.

Причём, как правило, новая порция запретов следует всякий раз, когда в правительстве меняется высокопоставленный чиновник.

Последний раз, перед началом гонений на ботокс и ногти, сменился министр внутренних дел страны.

В июле прошлого года, - как сообщает радиостанция, - полиция Лебапского велаята задерживала женщин за ношение джинсов, коротких и узких платьев, и обесцвечивание волос. Тогда некоторые женщины, которые были задержаны, предполагали, что усиление контроля над внешним видом женщин могло быть инициативой новоназначенного главы МВД. За несколько дней до этого на пост министра внутренних дел был назначен Овездурды Ходжаниязов.

С требованиями к внешнему виду, в частности запретом на ношение коротких и узких платьев, использование косметики, осветление волос женщины Туркменистана впервые столкнулись весной 2018 года.

Такие запреты обычно вводятся на основе устного распоряжения со ссылкой на необходимость «чтить исторические и культурные традиции туркмен и не терять национальные корни».

Чуть раньше запретов на косметические процедуры, абстракизму власти Туркменистана подвергли татуировки. Так, полиция города Туркменабада начала вызывать на допрос женщин, имеющих на теле тату.

Об этом сообщил один из корреспондентов Азатлыка в Лебапском велаяте.

«Женщин, работавших за границей, вызывают на допрос и проверяют на наличие татуировок на теле. Задают вопросы о значении татуировок, когда и зачем были сделаны. В ходе допроса, фотографируют тату на теле и прикрепляют фото к материалу в деле».

«Татуировки у женщин проверяются на подозрение символов, знаков или логотипов преступных группировок за границей», - заявил собеседник Азатлыка. При этом он не уточнил, по какой причине проверкам на наличие тату подвергаются только женщины.

Помимо этого источник сообщил, что женщины с тату должны в обязательном порядке проходить медосмотр, а также участвовать в собраниях на тему нравственности в областном «Союзе женщин».

Вместе с тем, корреспондент Азатлыка сообщает, что татуировки на теле имеют не только женщины, работавшие в Европе или в Турции, но те, кто за пределы страны не выезжал.

В 2019-м году радио Азатлык собщало, что в столице Туркменистана полиция отказывает женщинам в выдаче новых и продлении старых водительских удостоверений.

- Когда у женщин - водителей заканчиваются сроки действия водительских удостоверений, новые документы не выдают и открыто говорят в ГАИ: "Женщинам выдавать не будем", - сообщает корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

По его словам, также в столице продолжается практика изъятия у женщин водительских удостоверений.

"Активно женщин не останавливают, но придираются и под разными надуманными предлогами отбирают права и выдают временные, а потом не возвращают".

Однако, право водить автомобиль оставили женщинам, имеющим справки с места работы в госучреждении или на предприятии.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ботокс   женщины   косметолог   красота   наращивание ногтей   наращивание ресниц   татуировки   туркменистан   штрафы   
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14k
Bill 12 часов назад
Автор статьи ссылается на "радио Азатлык". На самом деле сслыка ведет на "Деловая газета Взгляд". Статья там ссылается на агенство "Ридус". Поиск по "Ридусу" находит статью, в которой есть ссылка на «Радио Азатлык» - судя по логотипу, это филиал «Радио Свобода». Вуаля!
Тошнотворная русофобская помойка.
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9k
Олег 4 часа назад
А можно нам так же? Достали эти бесконечные утинные истории, хочеться не вы.....ать, а убежать. Дорогие девушки это вообще ни разу не красиво, сходите в музей восковых фигур, в плохой музей, посмотрите внимательно, именно так вы и выглядите.
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−3
Яна Олег 3 часа назад
Тогда уж и мужчинам запретить ходить летом в шортах, бриджах. Мне эстетически неприятно на них смотреть. Атлетов с красивой фигурой единицы, остальные выглядят как... Вообщем никак не выглядят. И майки алкоголички запретите натягивать на пивные животы.
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2k
Autumn2015 7 часов назад
Интересно, а чего если реформа общества, то сразу придумывают разные ограничения именно женщинам? Бриться например тоже неестественно, туркмены все должны небритые ходить и авто тоже несоответствие традициям, чего всех на ишаков не пересадят? Туалетная бумага тоже придумка цивилизации, песочком попу вытирают наверное? Такое огромное поле для децивилизации!
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−103
plintus9990 11 часов назад
И сразу же надо делать проверку на девственность, как анальную, так и вагинальную, а то ишь ты, совсем оторвались от своих древних корней
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27
Friedman 12 часов назад
Туркменки хороши и без ботокса, а в европейской стране под названием Польша, полностью запрещены аборты, у каждого свои тараканы...
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9k
kirpal 13 часов назад
Как жить то теперь?!
Ссылка www.youtube.com
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1k
Сергей 13 часов назад
туркмены, в отличии от нас, понимают, что такое женская красота,
тоталитаризм здесь не при чём,
баб надо держать на коротком поводке и строгом ошейнике,
тогда и жизнь нормальная будет
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−3
Яна Сергей 3 часа назад
Себя на поводок посади, а лучше сразу намордник одень. Тогда точно жизнь прекрасна будет, когда не будут тявкать такие как ты
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22k
Юрий 13 часов назад
Сынок Аркадага жжёт?
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