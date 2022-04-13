Тоталитаризм с ненакрашенным лицом: женщин Туркменистана будут штрафовать за ботокс, накладные ногти и тату

Административное наказание грозит как клиенткам, так и владельцам салонов. Первые могут быть оштрафованы на сумму до 500 манатов (12 тысяч рублей), а мастера до 1000 манатов (24 тысячи рублей). Для особо злостных нарушителей предусмотрен даже арест на 15 суток. Об этом сообщает радио Азатлык.

«Нашу работу опять ограничивают, нам по рынкам ходить и нищенствовать? Мы только вернулись в работу после послабления карантинных ковидных ограничений. Мы и так во время карантина влезли в долги, и ещё не успели с ними рассчитаться», — возмутился владелец одного из салонов.

По словам мастеров салонов красоты, беседовавших с корреспондентом Радио Азатлык, каких-либо документов, подтверждающих введение запрета, сотрудники правоохранительных органов не предъявляют и его причин не объясняют.

Но, они предупреждают, что женщин, нарушивших запрет и воспользовавшихся вышеперечисленными услугами, могут задержать и оштрафовать на 300–500 манатов.