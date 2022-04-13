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Сало. Солим. Без затей и «танцев с бубнами»

Сало. Солим. Без затей и «танцев с бубнами» (8 фото)

Автор:
13 апреля 2022 11:10
Метки: Еда   Рецепт   сало   сало солёное   
604
8
Холестерин, не холестерин…, вредно – полезно…, знаете, эти все досужие рассуждения и споры – не для меня. Мне ближе принципиальное утверждение, бытующее в бытность службы в Армии и мотаний по полигонам-учениям и прочим командировкам. От сала, говорили мы тогда, НИКТО не умирал! А вот без сала, случалось и умирали.
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21  комментарий
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16k
Топпер Харли 2 часа назад
Ну и как положено!) Эх аж слюнки потекли)))
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13k
jungar 17 минут назад
я так же делаю, но солю 3 дня полностью накрывая солью. соль, перец, чеснок
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7k
a_komolow 18 минут назад
Сало, оно и в африке Сало!
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9k
Hunson Abadeer 51 минуту назад
мммм красотааааааааа
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120
mafar 2 часа назад
Долго не мог найти рецепт. Пробовал мокрый и сухой посол, и варку. Теперь солю просто, но капитально, по-своему. Сбоев не бывает. Нарезаю вымытое, высушенное сало на куски, как автор выше указал - на порционки, потом тупо засыпаю каменной крупной солью с верхом, закапываю в соли. По мере намокания (если сало было влажным), меняю соль на сухую, и держу в такой сухой соли 5 или больше дней, до 10 максимум. Да, может быть слишком долго, но сало я беру базарное, не фермерское, гарантий качества нет, да и никуда не тороплюсь. Потом обтираю от соли и уже в черный или красный перец, или в чеснок, так еще пару дней, и потом в холодильник-морозильник, пока не захочется на стол выставить.
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69k
Viktor 2 часа назад
А вот ещё рецептик!

Ссылка www.youtube.com
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Сало давно уже реабилитировали, даже про его полезность постоянно пишут. Я не фанатка, но оно у меня есть всегда в морозилке. Иногда в охоточку, да с черным хлебушком... Но я люблю посильнее посолить и перчиком молотым присыпать. А чеснок (пластинки) в сами кусочки вставляю, чтоб при нарезке он внутри ощущался
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41k
Карандаш 2 часа назад
Никогда не понимал, сало солить с чесноком. Видимо на любителя. И мясник удивил сбавлением цены, почти вдвое.
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10k
Александр 2 часа назад
Чёрный хлеб (можно бородинский или какой ещё, на ваш вкус) кусками обжарить на сковороде без масла. Можно в тостере, но на сковороде быстрее и на большую компанию проще.
Чеснок нарезать под 45 градусов максимально тонкими пластинками
Замороженное сало напластать толщиной около 1мм под размер хлеба.
Дальше всё делается быстро, но без суеты: с горячей сковороды берётся хлеб, на него ледяное сало, сверху чеснок по вкусу, ножичком на 4 части и ам! Главное, чтобы хлеб не остыл, а сало не нагрелось. Вместо чеснока по пристрастию можно использовать горчицу. Есть любители с уксусом (как и пельмени).
Если данное блюдо использовать, как закуску, то стоит помнить про дополнительные компоненты, как то:
- Сковорода жареной картошки. Можно с грибами.
- Зелень свежая.
- Салаты. Самый простой под такое дело помидор-лук-масло-уксус-соль.
- Горячее по вкусу рыба-мясо-птица.
- Соления по вкусу.
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10
dm.star2011 2 часа назад
ну нельзя же так! я жрать захотел! а сала дома нет....
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27k
Vazari 3 часа назад
А можно подробнее про 2% соли. Почему именно два процента? Это же обычная соль, не нитритная?
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