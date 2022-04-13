Сало. Солим. Без затей и «танцев с бубнами»

604
8
Холестерин, не холестерин…, вредно – полезно…, знаете, эти все досужие рассуждения и споры – не для меня. Мне ближе принципиальное утверждение, бытующее в бытность службы в Армии и мотаний по полигонам-учениям и прочим командировкам. От сала, говорили мы тогда, НИКТО не умирал! А вот без сала, случалось и умирали.
Но! Мой короткий рассказ «про сало» можно, пожалуй, отнести и к серии «осваиваем Северное Причерноморье» ….
Вот что здесь действительно хорошо – так это продукты. Они свежие и вообще какие-то другие. Живые что ли? В общем, настоящие!
Вчера вечером. Уже перед самым закрытием рынка. Шел по мясному ряду, смотрю – лежит вот такое…. Слоями – полосочками, с нежной тонкой кожицей….
И ведь есть сало, в холодильнике. Еще с прошлого засола осталось. Не доели ещё. Ан нет. Глаза то потянулись. Мясник, заметив интерес, говорит – бери, не пожалеешь! И цену сбавил почти вдвое. Почувствовал, наверное, родственную душу. Ну и время заканчивать торговлю, конечно, роль сыграло.
Взял, конечно.
Вот что здесь действительно хорошо – так это продукты. Они свежие и вообще какие-то другие. Живые что ли? В общем, настоящие!
Вчера вечером. Уже перед самым закрытием рынка. Шел по мясному ряду, смотрю – лежит вот такое…. Слоями – полосочками, с нежной тонкой кожицей….
И ведь есть сало, в холодильнике. Еще с прошлого засола осталось. Не доели ещё. Ан нет. Глаза то потянулись. Мясник, заметив интерес, говорит – бери, не пожалеешь! И цену сбавил почти вдвое. Почувствовал, наверное, родственную душу. Ну и время заканчивать торговлю, конечно, роль сыграло.
Взял, конечно.
×
×
Может быть, это и неправильно! Может, это и вредно! Но я это мясосальное великолепие прежде всего хорошенько промыл. А потом просушить надо, конечно, бумажными полотенцами и дать слегка проветриться.
Нарезал. Куски делаю с таким расчётом, чтобы потом – разморозил, напластал и сразу съели. Плохо, когда сало залёживается. Неправильно это.
И … соли два процента от веса, чеснок – по вкусу. Всё! Остальное – видимость. Сутки в тепле постоит, потом в холодильник убрать. Денька на три-четыре.
И … соли два процента от веса, чеснок – по вкусу. Всё! Остальное – видимость. Сутки в тепле постоит, потом в холодильник убрать. Денька на три-четыре.
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Как варить брокколи и сколько по времени
- Просто и по-домашнему вкусно: рецепты, которые передаются по наследству
- С чем едят хумус из нута и почему он так полезен
- Вкусно, как у мамы: восхитительные рецепты различной каши
- Отличные блюда из свеклы, которые стоит попробовать каждому
Метки: Еда Рецепт сало сало солёное
33
Понравилось33
Новости партнёров
Чеснок нарезать под 45 градусов максимально тонкими пластинками
Замороженное сало напластать толщиной около 1мм под размер хлеба.
Дальше всё делается быстро, но без суеты: с горячей сковороды берётся хлеб, на него ледяное сало, сверху чеснок по вкусу, ножичком на 4 части и ам! Главное, чтобы хлеб не остыл, а сало не нагрелось. Вместо чеснока по пристрастию можно использовать горчицу. Есть любители с уксусом (как и пельмени).
Если данное блюдо использовать, как закуску, то стоит помнить про дополнительные компоненты, как то:
- Сковорода жареной картошки. Можно с грибами.
- Зелень свежая.
- Салаты. Самый простой под такое дело помидор-лук-масло-уксус-соль.
- Горячее по вкусу рыба-мясо-птица.
- Соления по вкусу.