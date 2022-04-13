Сало. Солим. Без затей и «танцев с бубнами»

Но! Мой короткий рассказ «про сало» можно, пожалуй, отнести и к серии «осваиваем Северное Причерноморье» ….

Вот что здесь действительно хорошо – так это продукты. Они свежие и вообще какие-то другие. Живые что ли? В общем, настоящие!

Вчера вечером. Уже перед самым закрытием рынка. Шел по мясному ряду, смотрю – лежит вот такое…. Слоями – полосочками, с нежной тонкой кожицей….

И ведь есть сало, в холодильнике. Еще с прошлого засола осталось. Не доели ещё. Ан нет. Глаза то потянулись. Мясник, заметив интерес, говорит – бери, не пожалеешь! И цену сбавил почти вдвое. Почувствовал, наверное, родственную душу. Ну и время заканчивать торговлю, конечно, роль сыграло.

Взял, конечно.