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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
12 апреля 2022 23:55
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Mowgley Час назад
Дяде Боре просто некогда радоваться, ему копать надо
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vic333 54 минуты назад
К 23-ей про домашнюю одежду.
Сентенция пробегала не так давно здесь же, на Фишках. И я с ней согласен:
"Ну почему вся моя самая удобная и уютная домашняя одежда выглядит так, будто я отобрал её у бомжа в драке?" :)
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