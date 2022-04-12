Адюльтер в викторианскую эпоху: хитрости прелюбодеев и хитросплетения закона

Девиц перед свадьбой не особенно посвящали в нюансы «этого». По смутным сведениям, доходящим от окружения, они знали, что интимная составляющая брака нужна мужчине, а задача жены – тихо лежать и терпеть. В первый год супружеской жизни рекомендовалось два контакта в неделю. В последующем, после рождения первенца, их можно было уменьшить до раза в месяц, ссылаясь на неважное самочувствие.

Замужние дамы должны были представать перед супругом для исполнения супружеского долга в длинной до пят ночной рубашке. Мужчины тех времён позиционировались как существа совершенно ненасытные в интимном плане (хочется верить, что были и женщины, получавшие от процесса удовольствие).

Мужчинам после появления в семье нескольких здоровых наследников рекомендовалось как можно реже прикасаться ко второй половине. Во избежание, так сказать. Впрочем, пользоваться услугами девушек облегчённого поведения отцам семейств не возбранялось. И таковых, несмотря на моральные устои, было предостаточно. То есть измена со стороны мужа не была веским поводом для расторжения брака. А что же тогда?