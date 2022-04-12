Адюльтер в викторианскую эпоху: хитрости прелюбодеев и хитросплетения закона

Супружеские отношения – это тема всегда актуальная. И если одни пары проживают душа в душу всю жизнь, то другие чуть ли не с первых недель брака скандалят, ссорятся и изменяют.
Викторианская эпоха – период правления в Британии королевы Виктории (1837 по 1901 год) характеризовалась строгостью нравов, этических норм и правил. Но люди – всегда люди. И постоянно уподобляться ангелам они не в состоянии, на поверхность вылезает и тёмная составляющая.
Девиц перед свадьбой не особенно посвящали в нюансы «этого». По смутным сведениям, доходящим от окружения, они знали, что интимная составляющая брака нужна мужчине, а задача жены – тихо лежать и терпеть. В первый год супружеской жизни рекомендовалось два контакта в неделю. В последующем, после рождения первенца, их можно было уменьшить до раза в месяц, ссылаясь на неважное самочувствие.
Замужние дамы должны были представать перед супругом для исполнения супружеского долга в длинной до пят ночной рубашке. Мужчины тех времён позиционировались как существа совершенно ненасытные в интимном плане (хочется верить, что были и женщины, получавшие от процесса удовольствие).
Мужчинам после появления в семье нескольких здоровых наследников рекомендовалось как можно реже прикасаться ко второй половине. Во избежание, так сказать. Впрочем, пользоваться услугами девушек облегчённого поведения отцам семейств не возбранялось. И таковых, несмотря на моральные устои, было предостаточно. То есть измена со стороны мужа не была веским поводом для расторжения брака. А что же тогда?
Вплоть до 1857 года развод был делом очень долгим и муторным. Потом правила несколько упростились. Но, опять же, для мужчин. Как уже отмечалось, походы мужчины налево не считались достаточным основанием для развода. А вот интрижка с родственницей жены уже выступала веской причиной для расторжения брака.
Так, в 1812 году вступили в брак некие Луиза Браун и Томас Тертон. И жили они счастливо довольно долго, целых 10 лет. Пока не решили уехать в Индию. Вместе с четой увязалась и сестра Луизы Аделина. И так женщина узнала, что родственница крутит роман с её мужем. И сумела получить развод.
А вот у Энн Доусон, вступившей в брак в юном 15-летнем возрасте и ощутившей на себе суровый нрав супруга изменника, частенько занимавшегося рукоприкладством, развестись не получилось. Церковный суд постановил, что, дескать, не по-христиански это. И надлежит супругам продолжать жить вместе.
А вот если изменила жена, то всё… Развод, алименты, делёжка детей. На суде, что неправильно, не принимались в расчёт свидетельские показания третьих лица типа кухарок, молочниц, садовников. Которые, между прочим, видели и знали очень много.
Этим попытался воспользоваться Герберт Уильямс, подозревавший, что жена не просто так улыбается другу семьи Генри Эллиоту. И он решил поймать изменницу на месте преступления. Объявил, что едет на охоту на целый день. А сам немного пошатался по окрестностям, вернулся, взял в качестве свидетельницы кухарку и прямиком направился в спальню. Где и застал прелюбодеев. Только в денежной компенсации суд отказал, поскольку не принял в расчёт показания прислуги. Нужно было брать с собой кого-то ещё.
Да, по мере смягчения законодательства дамы тоже стали не промах. Когда солидного 32-летнего парламентария Чарльза Мордаунта угораздило жениться на юной 18-летней Харриет Монкрифф, он не думал, что та начнёт заводить себе любовников чуть ли не в промышленных масштабах. Мало того, женщина не хотела разводиться, даже когда подцепила от кого-то из них срамную болезнь: она прикинулась сумасшедшей, и Чарльзу пришлось немало попотеть, чтобы расторгнуть брак, превратившийся в тяжкое бремя.
Так что не всё так высокоморально и благочестиво было между людьми в «золотой» период Великобритании. Впрочем, то же самое можно сказать и любой другой эпохе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Брак с точки зрения закона скорее защита женщины, при том такая, что диву даёшься.
И ничего с тех пор не изменилось!