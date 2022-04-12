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Адюльтер в викторианскую эпоху: хитрости прелюбодеев и хитросплетения закона

Адюльтер в викторианскую эпоху: хитрости прелюбодеев и хитросплетения закона (6 фото)

Автор:
12 апреля 2022 10:51
Сообщество : Исторические факты
Метки: адюльтер   брак   викторианская эпоха   измена   история   развод   супруг   
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Супружеские отношения – это тема всегда актуальная. И если одни пары проживают душа в душу всю жизнь, то другие чуть ли не с первых недель брака скандалят, ссорятся и изменяют.

Викторианская эпоха – период правления в Британии королевы Виктории (1837 по 1901 год) характеризовалась строгостью нравов, этических норм и правил. Но люди – всегда люди. И постоянно уподобляться ангелам они не в состоянии, на поверхность вылезает и тёмная составляющая.


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Девиц перед свадьбой не особенно посвящали в нюансы «этого». По смутным сведениям, доходящим от окружения, они знали, что интимная составляющая брака нужна мужчине, а задача жены – тихо лежать и терпеть. В первый год супружеской жизни рекомендовалось два контакта в неделю. В последующем, после рождения первенца, их можно было уменьшить до раза в месяц, ссылаясь на неважное самочувствие.

Замужние дамы должны были представать перед супругом для исполнения супружеского долга в длинной до пят ночной рубашке. Мужчины тех времён позиционировались как существа совершенно ненасытные в интимном плане (хочется верить, что были и женщины, получавшие от процесса удовольствие).

Мужчинам после появления в семье нескольких здоровых наследников рекомендовалось как можно реже прикасаться ко второй половине. Во избежание, так сказать. Впрочем, пользоваться услугами девушек облегчённого поведения отцам семейств не возбранялось. И таковых, несмотря на моральные устои, было предостаточно. То есть измена со стороны мужа не была веским поводом для расторжения брака. А что же тогда?


Вплоть до 1857 года развод был делом очень долгим и муторным. Потом правила несколько упростились. Но, опять же, для мужчин. Как уже отмечалось, походы мужчины налево не считались достаточным основанием для развода. А вот интрижка с родственницей жены уже выступала веской причиной для расторжения брака.

Так, в 1812 году вступили в брак некие Луиза Браун и Томас Тертон. И жили они счастливо довольно долго, целых 10 лет. Пока не решили уехать в Индию. Вместе с четой увязалась и сестра Луизы Аделина. И так женщина узнала, что родственница крутит роман с её мужем. И сумела получить развод.


А вот у Энн Доусон, вступившей в брак в юном 15-летнем возрасте и ощутившей на себе суровый нрав супруга изменника, частенько занимавшегося рукоприкладством, развестись не получилось. Церковный суд постановил, что, дескать, не по-христиански это. И надлежит супругам продолжать жить вместе.

А вот если изменила жена, то всё… Развод, алименты, делёжка детей. На суде, что неправильно, не принимались в расчёт свидетельские показания третьих лица типа кухарок, молочниц, садовников. Которые, между прочим, видели и знали очень много.


Этим попытался воспользоваться Герберт Уильямс, подозревавший, что жена не просто так улыбается другу семьи Генри Эллиоту. И он решил поймать изменницу на месте преступления. Объявил, что едет на охоту на целый день. А сам немного пошатался по окрестностям, вернулся, взял в качестве свидетельницы кухарку и прямиком направился в спальню. Где и застал прелюбодеев. Только в денежной компенсации  суд отказал, поскольку не принял в расчёт показания прислуги. Нужно было брать с собой кого-то ещё.


Да, по мере смягчения законодательства дамы тоже стали не промах. Когда солидного 32-летнего парламентария Чарльза Мордаунта угораздило жениться на юной 18-летней Харриет Монкрифф, он не думал, что та начнёт заводить себе любовников чуть ли не в промышленных масштабах. Мало того, женщина не хотела разводиться, даже когда подцепила от кого-то из них срамную болезнь: она прикинулась сумасшедшей, и Чарльзу пришлось немало попотеть, чтобы расторгнуть брак, превратившийся в тяжкое бремя.

Так что не всё так высокоморально и благочестиво было между людьми в «золотой» период Великобритании. Впрочем, то же самое можно сказать и любой другой эпохе.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: адюльтер   брак   викторианская эпоха   измена   история   развод   супруг   
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3  комментария
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6k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь 43 минуты назад
Зато сейчас мир поменялся. Не обязательно жениться, что признать совместное ведение хозяйства, что по сути приравнивается к браку. Алименты? О, исключительно женская прерогатива. Расторгнуть брак? Да не вопрос! Но только если женщина не беременна. Развелся и родился ребёнок ближайшие 9 месяцев? Доказывай, что не осел. Ребенка на тебя запишут с такой легкостью, что сам удивишься. Получить опеку над своим ребенком? Забудь!
Брак с точки зрения закона скорее защита женщины, при том такая, что диву даёшься.
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3k
Andy 5 минут назад
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111
чахлик невмерущий Час назад
"Когда я е.у-это мы е.ем.А вот когда тебя е.ут =это нас е.ут"

И ничего с тех пор не изменилось!
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