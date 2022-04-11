Щука нетипичная. Потому что – Копчёная

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Щука. Пусть кто-нибудь скажет, что в копченом виде эта рыба не представляет собой никакого интереса. То есть она, щука, если ее, щуку, закоптить – невкусная. Раньше я, может быть, и поверил бы, но теперь – не дождетесь. Очень даже стоит повозиться, чтобы потом … получить удовольствие.
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Не сильно крупных, но и мелкими их назвать тоже не очень правильно. Средних. Правда, чего уж тут, ближе все-таки к мелким. Что выросло – то выросло.
Выпотрошил я их, жабры удалил и хорошо промыл.
Смесь для засолки. Соль Две столовых ложки, без верха, на каждую рыбку. Сыпанул травок сушенных. Тимьян, розмарин и чего там еще. Немного. Чтобы рыбный дух не отбить. И перцу белого, душистого. Того совсем немного. Больше для проформы.
Паприки копчёной тоже пару ложек чайных «с верхом».
Все эти приправки перемешал с солью.
Выпотрошил я их, жабры удалил и хорошо промыл.
Смесь для засолки. Соль Две столовых ложки, без верха, на каждую рыбку. Сыпанул травок сушенных. Тимьян, розмарин и чего там еще. Немного. Чтобы рыбный дух не отбить. И перцу белого, душистого. Того совсем немного. Больше для проформы.
Паприки копчёной тоже пару ложек чайных «с верхом».
Все эти приправки перемешал с солью.
А потом рыбок хорошо натер этой смесью. И снаружи, под чешую, и внутри. А в голову так и вовсе насыпал по паре добрых щепоток.
Сложил рыбок в пакет. Завернул плотно и оставил на холоде (можно и просто в холодильник положить) на ночь.
Сложил рыбок в пакет. Завернул плотно и оставил на холоде (можно и просто в холодильник положить) на ночь.
Утром вынул, промыл без фанатизма и подвесил на минут двадцать, чтобы лишняя влага стекла и обветрилась.
Теперь о примочках. Я взял несколько тонких пластин морковки, помидор тоже тонко порезал и лимон.
И уложил в одну рыбку, ибо эксперимент для пробы совершается. К внешней стороне морковки, потом помидорки, а внутрь лимончик.
И уложил в одну рыбку, ибо эксперимент для пробы совершается. К внешней стороне морковки, потом помидорки, а внутрь лимончик.
По всей тушке разложил. Равномерно.
А тушки привязал проволоками. Чтобы рыбка лежала на спинке, кверху разрезанным брюхом. А то сок и жир будет вытекать из тушек. А нам этого не надо. Нам надо, чтобы эти составляющие остались внутри рыбки.
А тушки привязал проволоками. Чтобы рыбка лежала на спинке, кверху разрезанным брюхом. А то сок и жир будет вытекать из тушек. А нам этого не надо. Нам надо, чтобы эти составляющие остались внутри рыбки.
Коптить рыбок будем на ольховой щепе. И, конечно, пару кусочков рафинада, да веточек черносмородиновых добавить – лишним не будет.
Все это по дну коптильни распределил равномерно.
Коптильню плотно крышкой накрыл и поставил на огонь.
Первые минут двадцать был огонь посильнее, потом минут двадцать слабее в раза два, а уж третью двадцатиминутку и вовсе были угли, но интенсивные.
Все это по дну коптильни распределил равномерно.
Коптильню плотно крышкой накрыл и поставил на огонь.
Первые минут двадцать был огонь посильнее, потом минут двадцать слабее в раза два, а уж третью двадцатиминутку и вовсе были угли, но интенсивные.
И вот через час … Снимаем с огня и открываем крышку.
Про аромат я молчу. Он, аромат был. И весьма ароматный. Поверьте.
Вот такая получилась рыбка.
Про аромат я молчу. Он, аромат был. И весьма ароматный. Поверьте.
Вот такая получилась рыбка.
АНТИФИШКИ
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Метки: Еда Рецепт копчёная рыба копчёная щука рыба щука
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