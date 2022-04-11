Щука нетипичная. Потому что – Копчёная

Не сильно крупных, но и мелкими их назвать тоже не очень правильно. Средних. Правда, чего уж тут, ближе все-таки к мелким. Что выросло – то выросло.

Выпотрошил я их, жабры удалил и хорошо промыл.

Смесь для засолки. Соль Две столовых ложки, без верха, на каждую рыбку. Сыпанул травок сушенных. Тимьян, розмарин и чего там еще. Немного. Чтобы рыбный дух не отбить. И перцу белого, душистого. Того совсем немного. Больше для проформы.

Паприки копчёной тоже пару ложек чайных «с верхом».

Все эти приправки перемешал с солью.