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Щука нетипичная. Потому что – Копчёная

Щука нетипичная. Потому что – Копчёная (13 фото)

Автор:
11 апреля 2022 16:58
Метки: Еда   Рецепт   копчёная рыба   копчёная щука   рыба   щука   
591
13
Щука. Пусть кто-нибудь скажет, что в копченом виде эта рыба не представляет собой никакого интереса. То есть она, щука, если ее, щуку, закоптить – невкусная. Раньше я, может быть, и поверил бы, но теперь – не дождетесь. Очень даже стоит повозиться, чтобы потом … получить удовольствие.
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6k
Ковыль Перистый 3 часа назад
Она же очень костлявая...
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374
HalloFreeSpace 3 часа назад
Да любая копченая рыба вкусна , а на щепу можно еще риса немного посыпать
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93
vitvel 3 часа назад
Я как-то поехал на неделю на Валдай, на базу отдыха. Давняя мечта порыбачить затянула меня. Купил все снасти, взял лодку в аренду. Рано утром поплыл с комарами.) Через 3 часа схватила десну какое-то несусветное чудо! Стала прыгать над водой на метр. Брызг вокруг тьма! Вобщем в мандраже и в предвкушении стал водить её по-тихоньку, чтобы выбить столько дури. Подцепил сачком и аккуратно вытащил. Сидел минут 5, переводил дух. Щука весила 4.5 кг. Я не рыбачил лет 30. Приплыл на базу и сразу погнал на кухню. Думаю котлеты из неё делать кощунство. Договорился с поваром, женщина очень приятная. Она созвала трёх мужичков, всё оформили по высшему разряду. Через 3 часа я ел незабываемую вкуснятину. Ещё и домой привёз своим на угощение. Ни разу не пожалел, что закоптили.)
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vitvel 3 часа назад
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Шурман 4 часа назад
Автор попробуй все тоже самое сделать только без всякой херни , натер солью дал часика 2 что бы полежала , промыл обтер , развесил еще часик обветрил , опилки залил на 5-10 минут и все . На дно коптилки чашку с яблочным соком а по кругу щепа , дал минут 40-50 рыбе прокоптиться , достал проветрил и цвет красивый и вкус шикарный .
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Лехахуторской 4 часа назад
Зачем так сложно. Поймал выпотрошил, натер солью и в коптилку.
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