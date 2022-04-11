Лаура Дадома рассказала, что потратила немало времени на поиски вязаного платья своей мечты.
Наконец нужная модная обновка нашлась в интернет-магазине «Boohoo» (Великобритания). При этом предусмотрительная покупательница заказала платье на размер больше, чем нужно, чтобы избежать всяких казусов. Увы, это не помогло, и провал случился даже не из-за размера. Белое платье оказалось настолько прозрачным, что Лауре, сфотографировавшейся в неудачной обновке, пришлось надевать под наряд брюки и лифчик, чтобы защитить свою скромность. Кроме того, немало вопросов вызвал пояс, который шёл вовсе не по линии талии, а почему-то по груди.
Пользователи соцсетей пожалели модницу, но добавили, что платье так ужасно, что ситуация получилась довольно комичной. А одна дама поведала, что купила такое же платье «Boohoo», только серое, и с ним были те же самые проблемы.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Немка с юморком показывает, как выглядели бы инстаграмные снимки, будь в них хотя бы капля правды
- 25 блестящих примеров, как мастер фотошопа остроумно троллит людей
- 25 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания, но это даже смешно
- 17 раз, когда попытка повторить торт из интернета обернулась эпичным провалом
- Как испортить День благодарения
Понравилось12