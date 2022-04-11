Наконец нужная модная обновка нашлась в интернет-магазине «Boohoo» (Великобритания). При этом предусмотрительная покупательница заказала платье на размер больше, чем нужно, чтобы избежать всяких казусов. Увы, это не помогло, и провал случился даже не из-за размера. Белое платье оказалось настолько прозрачным, что Лауре, сфотографировавшейся в неудачной обновке, пришлось надевать под наряд брюки и лифчик, чтобы защитить свою скромность. Кроме того, немало вопросов вызвал пояс, который шёл вовсе не по линии талии, а почему-то по груди.