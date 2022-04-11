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Девушка заказала вязаное платье, а&nbsp;получила источник вечного смеха

Девушка заказала вязаное платье, а получила источник вечного смеха (3 фото)

Автор:
11 апреля 2022 11:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   облом   ожидание и реальность   платье   покупка   
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Лаура Дадома рассказала, что потратила немало времени на поиски вязаного платья своей мечты.

Наконец нужная модная обновка нашлась в интернет-магазине «Boohoo» (Великобритания). При этом предусмотрительная покупательница заказала платье на размер больше, чем нужно, чтобы избежать всяких казусов. Увы, это не помогло, и провал случился даже не из-за размера. Белое платье оказалось настолько прозрачным, что Лауре, сфотографировавшейся в неудачной обновке, пришлось надевать под наряд брюки и лифчик, чтобы защитить свою скромность. Кроме того, немало вопросов вызвал пояс, который шёл вовсе не по линии талии, а почему-то по груди.

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Пользователи соцсетей пожалели модницу, но добавили, что платье так ужасно, что ситуация получилась довольно комичной. А одна дама поведала, что купила такое же платье «Boohoo», только серое, и с ним были те же самые проблемы.

Источник:

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Метки: Юмор   забавно   облом   ожидание и реальность   платье   покупка   
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9  комментариев
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11k
Kostick 2 часа назад
ну да, ну да, платье виновато, что у той лауры фигура как у часов, вот только не песочных, а будильника))
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4k
Rubiroid_47 20 минут назад
А не мужик ли Лаура случайно?
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9k
Андрей Ма-С Полчаса назад
в красных лифчиках и черных штанах и не совсем точный размер, но виновато платье))))
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5k
Mowgley Час назад
Б.л.я.т.ь событие века.
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20k
Serg2001 Час назад
Нужна фотка без брюк и лифчика... Может и не всё так плохо с этим платьем...
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6k
Думай о хорошем! Час назад
хто ета? зачем нам знать, как эта кто то, обосрамс с покупками??? и в любом случае - сначала стань пухленькой негрой (как на рекламе)
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6k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь 2 часа назад
Всегда нравились люди, которые покупают что-то в интернете за копейки и ждут, что придет именно то, что на картинке. А уж про фигуры. Ведь явно не для героя поста такая одежда. Что-то более мешковатое и явно не прозрачное. Но нет, пузо надо показать всем. Сейчас же модно быть любым.
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