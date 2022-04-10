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В Китае люди бунтуют из-за коронавируса: их держат взаперти и не разрешают выходить на улицу

В Китае люди бунтуют из-за коронавируса: их держат взаперти и не разрешают выходить на улицу (1 фото + 3 видео)

Автор:
10 апреля 2022 18:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID-19   Китай   карантин   ковид   локдаун   омикрон   шанхай   
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Это продолжается уже две недели и народ начинает звереть.

В Азии новая вспышка коронавируса и там снова вводят локдаун. Самые жёсткие ограничения достались Шанхаю: большинство учреждений закрыли, людей заперли по домам и не разрешают им выходить даже за продуктами. Еду и лекарства приносят волонтёры, но их не хватает на город с 26-миллионным населением.

По улицам шастают «робособаки» и предупреждают о необходимости сидеть дома.

Над городом летают дроны, из них тоже доносится заунывная запись с призывами соблюдать карантин.

У некоторых заканчиваются еда и лекарства, приносить их не успевают. А у остальных от постоянной домашней «отсидки» начинает медленно ехать крыша: они собираются у окон своих квартир и начинают орать и требовать, чтобы им разрешили выйти из дома.

Сколько продлится локдаун - пока неизвестно. На данный момент в городе примерно 23 тысячи заболевших, это мизерная цифра по сравнению с общим количеством горожан. Но властям Китая видней.

Только все успокоились и вот опять.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: COVID-19   Китай   карантин   ковид   локдаун   омикрон   шанхай   
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7  комментариев
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10k
Александр 4 часа назад
Выдали бы им швейные машинки и паяльники - цены на Алике рухнут на порядок.
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38k
Бабай 3 минуты назад
Орут чего-то не по-русски. Наши при таких обстоятельствах песни пели с балконов и на гармошке играли.
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8k
Путинский Бот Час назад
Вот это реальный, массовый психоз! из за 2 недель дома не в тюрьме не в шалаше на необитаемом острове, а дома с телекоммуникациями и доставкой , да хреновой но доставкой. Думаю, что к концу месяца, когда эта толпа сможет выйти, рванёт не хило, если не раньше!
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8k
Фельдъегерь Час назад
это все откровенный пи/деж, китайцы как никто понимают важность локдаунов, они такими жесткими мерами сохраняют свою экономику и не дают расползаться вирусу
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
Это когда лечение хуже самой болезни.
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1k
Трям 3 часа назад
Зато пробок нет.
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6k
сеньор Леонсио 4 часа назад
Где то это уже было!
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