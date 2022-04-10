В Китае люди бунтуют из-за коронавируса: их держат взаперти и не разрешают выходить на улицу

В Азии новая вспышка коронавируса и там снова вводят локдаун. Самые жёсткие ограничения достались Шанхаю: большинство учреждений закрыли, людей заперли по домам и не разрешают им выходить даже за продуктами. Еду и лекарства приносят волонтёры, но их не хватает на город с 26-миллионным населением.

По улицам шастают «робособаки» и предупреждают о необходимости сидеть дома.