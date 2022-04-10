В Китае люди бунтуют из-за коронавируса: их держат взаперти и не разрешают выходить на улицу

Это продолжается уже две недели и народ начинает звереть.
В Азии новая вспышка коронавируса и там снова вводят локдаун. Самые жёсткие ограничения достались Шанхаю: большинство учреждений закрыли, людей заперли по домам и не разрешают им выходить даже за продуктами. Еду и лекарства приносят волонтёры, но их не хватает на город с 26-миллионным населением.
По улицам шастают «робособаки» и предупреждают о необходимости сидеть дома.
Над городом летают дроны, из них тоже доносится заунывная запись с призывами соблюдать карантин.
У некоторых заканчиваются еда и лекарства, приносить их не успевают. А у остальных от постоянной домашней «отсидки» начинает медленно ехать крыша: они собираются у окон своих квартир и начинают орать и требовать, чтобы им разрешили выйти из дома.
Сколько продлится локдаун - пока неизвестно. На данный момент в городе примерно 23 тысячи заболевших, это мизерная цифра по сравнению с общим количеством горожан. Но властям Китая видней.
Только все успокоились и вот опять.
Источник:
АНТИФИШКИ
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