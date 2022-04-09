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Здравствуй, утро!

Здравствуй, утро! (18 фото)

Автор:
09 апреля 2022 22:05
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   художники   
175
18
"В воздухе пахло водой, травой, туманом, — одним словом, пахло ранним прекрасным летним утром." (Толстой Л.Н. "Набег", 1853)
Рассвет... Первые лучики солнца...
Утренняя прохлада, свежесть, щебет птиц! Впереди новый день!
Какое же оно, идеальное утро?
Приятного просмотра!
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Источник:

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homerchik 10 часов назад
Красота!
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