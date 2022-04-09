175
18
"В воздухе пахло водой, травой, туманом, — одним словом, пахло ранним прекрасным летним утром." (Толстой Л.Н. "Набег", 1853)
Рассвет... Первые лучики солнца...
Утренняя прохлада, свежесть, щебет птиц! Впереди новый день!
Какое же оно, идеальное утро?
Приятного просмотра!
Рассвет... Первые лучики солнца...
Утренняя прохлада, свежесть, щебет птиц! Впереди новый день!
Какое же оно, идеальное утро?
Приятного просмотра!
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Красавицы в живописи
- Современная Россия на картинах
- 10 самых дорогих картин Жана-Мишеля Баскии
- Шесть художников - мастеров фотореализма
- 10 самых известных абстрактных картин в истории
11
Понравилось11
Новости партнёров