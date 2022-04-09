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Штурм Рейхстага

Штурм Рейхстага (39 фото)

Автор:
09 апреля 2022 22:01
Метки: Великая Отечественная война   Германия   СССР   история   фотографии   
246
39
Штурм Рейхстага — боевая операция частей Красной Армии против немецких войск по овладению зданием германского парламента. Проводилась на завершающем этапе Берлинской наступательной операции с 28 апреля по 2 мая 1945 года силами 150-й и 171-й стрелковых дивизий 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.
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Источник:

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Метки: Великая Отечественная война   Германия   СССР   история   фотографии   
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