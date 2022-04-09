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В ходе подготовки к отражению советского наступления Берлин был разделён на 9 секторов обороны. Центральный сектор, включающий в себя здания правительственных учреждений, включая рейхсканцелярию, здание гестапо и Рейхстаг, был хорошо укреплён и оборонялся отборными частями СС.

Именно к центральному сектору стремились прорваться армии 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. По мере приближения советских войск к конкретным учреждениям командование фронта и армий ставило задачи на овладение этими объектами.



Днём 27 апреля задача по овладению рейхстагом была поставлена перед 11-м гвардейским танковым корпусом 1-й гвардейской танковой армии. Однако в последующие сутки танкистам не удалось её выполнить из-за сильного сопротивления немецких войск.



Действующая в составе 1-го Белорусского фронта 3-я ударная армия под командованием В. И. Кузнецова первоначально не предназначалась для штурма центральной части города. Однако в результате семидневных ожесточённых боёв именно она 28 апреля оказалась ближе всех к району рейхстага.