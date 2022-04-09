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Штурм Рейхстага — боевая операция частей Красной Армии против немецких войск по овладению зданием германского парламента. Проводилась на завершающем этапе Берлинской наступательной операции с 28 апреля по 2 мая 1945 года силами 150-й и 171-й стрелковых дивизий 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.
1.
В ходе подготовки к отражению советского наступления Берлин был разделён на 9 секторов обороны. Центральный сектор, включающий в себя здания правительственных учреждений, включая рейхсканцелярию, здание гестапо и Рейхстаг, был хорошо укреплён и оборонялся отборными частями СС.
Именно к центральному сектору стремились прорваться армии 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. По мере приближения советских войск к конкретным учреждениям командование фронта и армий ставило задачи на овладение этими объектами.
Днём 27 апреля задача по овладению рейхстагом была поставлена перед 11-м гвардейским танковым корпусом 1-й гвардейской танковой армии. Однако в последующие сутки танкистам не удалось её выполнить из-за сильного сопротивления немецких войск.
Действующая в составе 1-го Белорусского фронта 3-я ударная армия под командованием В. И. Кузнецова первоначально не предназначалась для штурма центральной части города. Однако в результате семидневных ожесточённых боёв именно она 28 апреля оказалась ближе всех к району рейхстага.
Именно к центральному сектору стремились прорваться армии 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. По мере приближения советских войск к конкретным учреждениям командование фронта и армий ставило задачи на овладение этими объектами.
Днём 27 апреля задача по овладению рейхстагом была поставлена перед 11-м гвардейским танковым корпусом 1-й гвардейской танковой армии. Однако в последующие сутки танкистам не удалось её выполнить из-за сильного сопротивления немецких войск.
Действующая в составе 1-го Белорусского фронта 3-я ударная армия под командованием В. И. Кузнецова первоначально не предназначалась для штурма центральной части города. Однако в результате семидневных ожесточённых боёв именно она 28 апреля оказалась ближе всех к району рейхстага.
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4.
Солдаты, штурмовавшие Рейхстаг. Взвод разведки 674 стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.
6.
Командир 88-го отдельного тяжелого танкового полка П.Г. Мжачих на фоне Рейхстага, в штурме которого принимал участие и его полк.
7.
Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили над Рейхстагом Знамя Победы
Фотография советских солдат, водружающих над взятым Рейхстагом Красное знамя, которое позже стали называть Знамя Победы — один из главных символов Великой Отечественной войны.
12.
Однополчане 88-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка у стены Рейхстага, в штурме которого принимал участие полк.
13.
Пленный немецкий солдат у Рейхстага.
Знаменитая фотография, часто публиковавшаяся в книгах и на плакатах в СССР под названием «Энде» (нем. «Конец»).
17.
Советские солдаты водружают знамя над Рейхстагом 2 мая 1945 года. Это одно из знамен, установленных на Рейхстаге помимо официального водружения знамени Егоровым и Кантария.
22.
Автограф советских солдат на колонне Рейхстага: «Мы в Берлине! Николай, Петр, Нина и Сашка. 11.05.45 г.
25.
Интерьер здания Рейхстага после поражения Германии в войне.
На стенах и колоннах — оставленные на память надписи советских солдат. На фото южный вход здания.
28.
Солдаты 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской, ордена Кутузова 2-й степени дивизии на ступенях Рейхстага
Среди изображенных разведчики М. Кантария, М. Егоров и комсорг дивизии капитан М. Жолудев. На переднем плане 14-летний сын полка Жора Артеменков.
30.
Командир 23-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор П.М. Шафаренко в Рейхстаге с сослуживцами
36.
Начальник Речного аварийно-спасательного управления ВМФ СССР контр-адмирал Фотий Иванович Крылов (1896—1948) награждает водолаза орденом за выполнение разминирования реки Шпрее в Берлине. На заднем плане — здание Рейхстага.
37.
Советские грузовые и легковые автомобили на разрушенной улице Берлина. За руинами виднеется здание Рейхстага.
Источник:
АНТИФИШКИ
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