13 курьезных и забавных историй, которые могли произойти только с девушками

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Вконтакте есть сообщество "Подслушано у девушек", в котором представительницы прекрасного пола делятся своими историями. Они честно говорят обо всем: об отношениях, жизни, трудностях.
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А с вами случались какие-то истории, заслуживающие внимания?
Источник:
АНТИФИШКИ
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да, тоже сильно испугался!