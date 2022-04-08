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13 курьезных и забавных историй, которые могли произойти только с девушками

13 курьезных и забавных историй, которые могли произойти только с девушками (14 фото)

Автор:
08 апреля 2022 14:47
Сообщество : Юмор
Метки: инетресно   истории   отношения   подслушано у девушек   подслушно   фото   
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Вконтакте есть сообщество "Подслушано у девушек", в котором представительницы прекрасного пола делятся своими историями. Они честно говорят обо всем: об отношениях, жизни, трудностях.

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А с вами случались какие-то истории, заслуживающие внимания?

Источник:

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Метки: инетресно   истории   отношения   подслушано у девушек   подслушно   фото   
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7  комментариев
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85k
Феофан Полчаса назад
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Миха 16 минут назад
автоматический освежитель ...
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да, тоже сильно испугался!
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85k
Феофан Полчаса назад
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1k
Froll 36 минут назад
Последнее-правильная девчонка.Жиром конечно заплывать не надо,но здоровеньким быть не восприщается.
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9k
Hunson Abadeer 59 минут назад
бабские форумы это само зло
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6k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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