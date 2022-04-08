Гавайский вулкан Килауэа во всей своей красе

"Зрелище и звуки трудно описать. Ты чувствуешь силу, жар лавы. И океанский бриз с другой стороны, то есть сочетание тепла и холода одновременно. Невероятное ощущение", — рассказал Шейнблюм. Чтобы сделать снимки, фотограф отправился на ближайший к вулкану утёс, а также совершил прогулку на лодке, чтобы увидеть извергающуюся лаву с другого ракурса.