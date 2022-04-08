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Гавайский вулкан Килауэа во всей своей красе

Гавайский вулкан Килауэа во всей своей красе (6 фото)

Автор:
08 апреля 2022 13:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Килауэа   гавайи   действующие вулканы   извержение   извержение вулкана   красивые фотографии   стихия   суровая природа   фотомир   
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Американский фотограф Майкл Шейнблюм отправился на Гавайи, чтобы запечатлеть огненную мощь вулкана Килауэа. По его словам, это был невероятный опыт, который можно сравнить с "наблюдением за фейерверком".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Килауэа   гавайи   действующие вулканы   извержение   извержение вулкана   красивые фотографии   стихия   суровая природа   фотомир   
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2  комментария
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20k
BiZ Час назад
струйка дырочку нашла
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9k
Hunson Abadeer 22 минуты назад
красота
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