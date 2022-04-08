Гавайский вулкан Килауэа во всей своей красе

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Американский фотограф Майкл Шейнблюм отправился на Гавайи, чтобы запечатлеть огненную мощь вулкана Килауэа. По его словам, это был невероятный опыт, который можно сравнить с "наблюдением за фейерверком".
Майкл Шейнблюм, используя телеобъектив, смог запечатлеть взрывы и извержение лавы в море в мельчайших деталях.
"Это было нечто — находиться в такой близости от невероятной огненной мощи, — сказал фотограф. — Как будто наблюдаешь за природным фейерверком, взрывы которого происходят каждые несколько минут".
"Это было нечто — находиться в такой близости от невероятной огненной мощи, — сказал фотограф. — Как будто наблюдаешь за природным фейерверком, взрывы которого происходят каждые несколько минут".
На вопрос о любимых моментах во время съёмок Шейнблюм ответил: "Был момент, когда над лавой появилась двойная радуга, и я снял её широкоугольным изображением".
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Когда-то Килауэа производил от 200 000 до 500 000 кубометров лавы в день — этого достаточно, чтобы каждый день обновлять покрытие двухполосной дороги длиной 30 километров.
"Зрелище и звуки трудно описать. Ты чувствуешь силу, жар лавы. И океанский бриз с другой стороны, то есть сочетание тепла и холода одновременно. Невероятное ощущение", — рассказал Шейнблюм. Чтобы сделать снимки, фотограф отправился на ближайший к вулкану утёс, а также совершил прогулку на лодке, чтобы увидеть извергающуюся лаву с другого ракурса.
Сохраняя безопасную дистанцию и используя телеобъектив, Шейнблюм смог снять "работу" вулкана с великолепной детализацией, вплоть до крошечных осколков камня, смешанных с клубами дыма. А когда опустилась ночь, фотограф увидел, что картина стала еще более зрелищной: лава светилась посреди тьмы и освещала небо "как большой фонарь".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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