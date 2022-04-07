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Новое слово в искусстве: выставка на Луне

Новое слово в искусстве: выставка на Луне (5 фото)

Автор:
07 апреля 2022 21:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: NFT   Кунс   Скульптуры   виртуальное искусство   искусство   космос   луна   экспозиция   
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Мир искусства всегда удивлял воображение людей. Сейчас даже самый нестандартный перфоманс от художника редко вызывает удивление на лицах публики. Чего только человечество уже не видело.

Картины частями тела, тело как картина. Работы роботов и роботы, создающие работы. В общем, нельзя представить, что сейчас можно создать что-то новое, после чего можно сказать, что мир никогда больше не будет прежним.


Однако известный художник Джефф Кунс, как нам кажется, замахнулся на действительно новый шаг в мире искусства. Художник, известный своими скульптурами, собака Кунса из надувных шариков была продана за 50 с лишним миллионов долларов, на сей раз решил отправить свои творения на Луну.

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Естественно, в ближайшее время посетить экспозицию на космическом спутнике Земли вряд ли кто-то сможет, первая экспедиция от NASA запланирована на 2025 год, а российская лунная программа рассчитывает высадиться на Луну к 2031 году.

При этом все желающие смогут наблюдать за новыми произведениями, если купят NFT копию фигур.

Сами скульптуры должны добраться до места своей постоянной экспозиции до конца 2022 года. Подрядчиком, который совершит столь необычную транспортировку, выступает американская компания Intuitive Machines. Предметы произведения искусства отправятся на Луну на корабле Nova C.

Работы Джеффа Кунса расположатся в специализированных кубах CubeSats в области Oceanus Procellarum на полушарии обращенном на нашу планету.

Цель столь дерзкого заявления - естественно благородная. Так художник привлекает внимание к своей NFT коллекции «Джефф Кунс: Moon Phases», все вырученные средства от которого пойдут на поддержку организации «Врачи без границ».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: NFT   Кунс   Скульптуры   виртуальное искусство   искусство   космос   луна   экспозиция   
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1  комментарий
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Бабай 8 минут назад
А нельзя сразу, просто и без заморочек отправить деньги на поддержку организации «Врачи без границ»?
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Александр Невский
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