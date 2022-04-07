Новое слово в искусстве: выставка на Луне

Картины частями тела, тело как картина. Работы роботов и роботы, создающие работы. В общем, нельзя представить, что сейчас можно создать что-то новое, после чего можно сказать, что мир никогда больше не будет прежним.

Однако известный художник Джефф Кунс, как нам кажется, замахнулся на действительно новый шаг в мире искусства. Художник, известный своими скульптурами, собака Кунса из надувных шариков была продана за 50 с лишним миллионов долларов, на сей раз решил отправить свои творения на Луну.