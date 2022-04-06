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Вотрубе

Вотрубе (50 фото)

Автор:
06 апреля 2022 20:19
Сообщество : Ютуб-Обзорка
Метки: Юмор   анегдоты   демотиваторы   смешные картинки   
659
50
Когда то был сайт под названием "Вотрубе"
Но что то он зачах и впоследствии сдох.
Пришлось перебираться на "Фишки"
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Метки: Юмор   анегдоты   демотиваторы   смешные картинки   
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4  комментария
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267
R2 Час назад
Бл, сдохни вместе с ним
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
Хорошо, что Коля Герасимов не пошёл на концерт роботов-гитаристов
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48k
Dj Z X C Автор поста 2 часа назад
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1k
nikam 2 часа назад
ФСЁ... )))))))))))))))))
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Dj Z X C
— Не люблю людей. — Ты просто не умеешь над ними глумиться!!!!
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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