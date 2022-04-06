15 случаев, когда реальность разочаровала покупателей

За красивой оберткой или рекламой может скрываться совсем не то, что себе представлял при покупке. Герои этого поста как минимум удивились, увидев, что же они приобрели на самом деле.
Покупки - это всегда лотерея, особенно, если товар надежно скрыт под яркой упаковкой. А уж если его заказываешь в интернете, то и вовсе радуйся, что хотя бы это прислали.
Когда пообещали на 50% больше сыра
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На минималках
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"Эту игрушку для собаки моя мама купила на Amazon. Собаке она нравится, но я не могу перестать смеяться"
А вот в этом случае, похоже, клиент выиграл бонус
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АНТИФИШКИ
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