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15 случаев, когда реальность разочаровала покупателей

15 случаев, когда реальность разочаровала покупателей (12 фото + 3 видео)

Автор:
06 апреля 2022 16:17
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   обманулись   ожидание реальность   покупки   смешно   товары из сети   
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За красивой оберткой или рекламой может скрываться совсем не то, что себе представлял при покупке. Герои этого поста как минимум удивились, увидев, что же они приобрели на самом деле.

Покупки - это всегда лотерея, особенно, если товар надежно скрыт под яркой упаковкой. А уж если его заказываешь в интернете, то и вовсе радуйся, что хотя бы это прислали.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   обманулись   ожидание реальность   покупки   смешно   товары из сети   
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2  комментария
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Ksenia2 50 минут назад
Надувной мужик просто покорил. Даже волосёнки на груди нарисовали! Правда, кое-чего не доложили, конечно.
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806
Tabas_co 48 минут назад
С букетами такая фишка. Есть картинка букета и несколько вариантов цены. Конечно, если выбрать самый бюджетный, то получишь половину от того, что на картинке. Так что порой покупатели сами виноваты. Экономят, а после удивляются.
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