Случится-же такое

Но рыбка была вкусная...





Решили как-то раз, путешествуя на яхте осенью по черноморским берегам, прикупить рыбки у рыбаков местных. Ну как прикупить – на валюту жидкую выменять.Подошли к стайке удильщиков – сидят на банке в метрах ста от берега, удки полощут. Смотрим, с краю – дедуля в лодке своей вошкается, пытается из под лавочки якорёк вытащить.

- Дед, говорим, есть рыбка-то?

- Есть, говорит, повытягивал малёхо.

- Подкинешь может пару за градус?

- А чего не подкинуть!? Подкину, конечно, говорит, коль сами бедствуете.

Подошли вплотную и отправили ему переговорщика Витасю. А Витася умеет на чекушку хоть адронный коллайдер выменять. Пока наш бравый матрос выбирал рыбку получше, дед всё пытался вытянуть свой якорёк из под сидушки.Выбрал Виталий, значит, рыбку, вручил чекушку и собирался уже на борт перелезть, как дед ему говорит:

- Сынок, говорит, помоги не в службу, а в дружбу якорёк кинуть.

- Да не вопрос, Дедуль! – Отозвался своим громовым голосом Виталя и одним движением выдернув якорь, запузырил его метров на пять.

- «Кудааа!? Ёпт…» - крикнул Дед и как был в куртке и сапогах прыгнул за ним.

- Во дед даёт! – изумился Виталя.

- Во ты мудак! – изумился наш Кэп.– За ним, баклан! У него конец ёп.. на руку намотан был!

Тут уж мы все попрыгали. Дед, к счастью, быстро под водой распутался и был доставлен с бешенными глазами к нам на борт, где был переодет в сухое и в течение следующих часов употребил весь наш запас горючего на 3 дня «для сугреву».

Стоит ли говорить, что в этот день мы многое узнали от деда о себе, своих родителях и всех, кто нас окружает, как впрочем и о наших умственных способностях... Но рыбка была вкусная…

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Мелкие поганцы





В незапамятные времена мой дедушка, яростно верующий узбек-мусульманин, влюбился в мою бабушку, не менее яростную православную христианку-русскую...

Предложение делал в стиле: "Откажешь, себя зарежу". Бабушка его "пожалела", несмотря на протест своих родных.Его родные предложили вывести ее в старый город (глиняные джунгли) в Ташкенте и "потерять". Он взял бабушку за руку и молча от них ушел. Семеро детей, до смерти вместе...

Любили спорить: чей бог божественнее? Но у бабушки был моральный перевес: дедушка обожал сало и ел его втихую в погребе,за коим занятием бабушка очень любила его заставать.

- И что твой Бог? - спрашивала она тогда ехидно.

- Бог един! - отвечал дед, быстро дожевывая.

А у нас, мелких поганцев-внуков, было свое развлечение: сдать дедушке место, где бабушка спрятала сало, а затем сдать дедушку бабушке...

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Четкие инструкции





Припарковался я возле дома, подхожу к подъезду, смотрю – сосед, задрав голову, кричит – переговаривается с женой. Жена на балконе пятого этажа.

Он:

- Люба, там, на подоконнике сигареты и зажигалка, сбрось, пожалуйста!

Люба исчезла и через мгновение снова появилась.

Он, указывая рукой на лужу величиной с Аральское море:

- Люба, слушай внимательно! Зажигалку бросай в лужу, а сигареты во-от сюда, на сухой асфальт!Поняла?

Она:

- Прямо в лужу?!

- Зажигалку в лужу! Сигареты на сухое!

- А почему в лужу?!

- Потом расскажу! Просто сделай, как я говорю!

- Поняла! Лови!

Люба швырнула сигареты точно в лужу.

Мужик тихо выматерился себе под нос, подошёл к кромке воды, присел и понял, что сигареты безнадёжно намокли, их уже не спасти, даже трогать не стал. Он встал, посмотрел вверх, чтобы что-то сказать, но в это время Люба метнула зажигалку, чётко метясь на сухой асфальт. И попала. Прогремел неслабый взрыв, я даже ключи выронил от неожиданности. По всему району прокатилось эхо. Где-то в коляске закричал младенец.

Мужик посмотрел по сторонам и, встретившись со мной взглядом, улыбнулся и сказал:

- Ну вот, и покурил. Она у меня толковая, с такой не пропадёшь. Не зря женился.

Поднял голову вверх и весело крикнул:

- А пить-то и не хочется!

- Что это бабахнуло?! Ты слышал?! Пить хочешь?!

- Нет! Люба! Нет! Не вздумай! На работе напьюсь! Ну, все, до вечера!

Весёлый мужик, а я ведь с ним даже не здоровался никогда. Теперь буду…

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Сельхозка.





1979 год, сентябрь. Птицы в это время всегда летели на юг, а студенты - в близлежащий колхоз, спасать урожай. Послали и нас, второкурскников.

Ничего страшного и апокалиптического, конечно. Все мы с детства, а я так с шестого класса, ездили в колхозы на уборку, так что непривычных на нашем курсе почти не было.

Приехали. Поселились в специально построенных деревянных домиках человек на 40 в каждом, с двухэтажными кроватями. Разместились, и пошли спасать колхозную капусту. Рубим, собираем в бурты, приходит машина – загружаем.Все как обычно в студенческих колхозах. Днем капуста, вечерами отдыхаем. Из развлечений - настольный теннис (столы) да карты. Тенниса хватает только на особо увлеченных, обыгрывающих всех остальных.Кто-то играет в карты, кто-то начинает выпивать. Не все, конечно, денег-то почти ни у кого не было. Если и выпивали, то не массово,так, иногда, в сложившихся маленьких группках людей, близких друг другу.Вот одна такая группа ребят из трех парней, устроила себе маленький праздник. Уважаю их всех троих. Они хорошо играли на гитаре и пели. Отдыхали достойно, никого не напрягали. Пели из Макаревича, Высоцкого, что-то свое. А потом, как полагается, «устали» от праздника, и уснули.

Один из них, Валера, уснул особенно крепко на первом этаже койки, при этом на втором этаже никого не было (случайное свободное место). Громко так уснул, заливисто.Остальным тоже спать пора, как бы, но под валерин «отдых» особо не уснешь ведь. Вот и родилась идея, а давай,дескать, Валеру вынесем на улицу? Ему там свежее будет, а нам потише...Сказано-сделано. Тихо вынесли его, кряхтя от натуги, на этой двухэтажной кровати, на улицу. Валериному сну выезд не помешал,

как храпел этот бугай, так и храпел. Поставили кровать возле входа в домик, дальше не смогли, смех давил всех. А сами спать легли в предвкушении.Глубокой ночью проснулся весь барак от грохота. Валера один (а выносили его человек шесть, если не больше) хмуро матерясь на комаров и долбое%ов, тащил свою кровать обратно в домик. Один. Помощи ни у кого не просил. Геракл, блин.Уважуха, конечно, но срезала этого супермена фраза моего друга:

«Офуеть! Валера с б%ядок на своей кровати едет!»

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В гастрономе.





Гастроном, очередь в кассу: дама с бутылкой очень дорогого коньяка, а за ней - два мужика с тремя бутылками водки в корзине. Кассирша озвучивает даме стоимость. Услышав, один мужик смотрит на даму, на коньяк, на свою водку и затем, уже совсем квадратными глазами, на приятеля. Второй, глубокомысленно:

- Потому что нам с тобой, Славик, результат важнее понтов.

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Вырубили свет...





В доме вырубили свет — темно. Полез в темноте в шкаф, ударился об угол дверцы лбом. Чувствую что-то тёплое на лбу — видимо кровь.Решил продезинфицировать спиртом. Добрался до полочки с медикаментами, нащупал пузырёк со спиртом, открыл, налил полную ладонь,растер по лбу, понюхал ладонь с остатками спирта, попробовал на язык — гадость. Вторая рука тоже в спирту — почесал ей ухо и вытер руку об трусы. Зажегся свет… Какая тварь придумала вообще зелёнку?!

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Опыт-страшная штука!

Молодой человек сидел в полотенце после душа и смотрел телевизор. На столике рядом стояла миска с сушками, которые парень ел. Что ему взбрело в голову не знаю, но одну из них он себе примерил. Причем не на палец. Одеть-то он ее одел, а снять никак. Начало отекать и болеть. Попробовал раздавить - еще больнее. От страха вызывает скорую, при этом орет так, что диспетчер присылает аж реанимационную бригаду.

О составе бригады нужно упомянуть отдельно. Врач после института, до этого на скорой не работала. Девочка-фельдшер после колледжа, тоже жизни не видела. И тертый парень-фельдшер, которого поставили охранять этот букет ромашек.

Заходит бригада, а больной в полотенце буквой зю по стеночке и в кресло. Еле уговорили его это показать. Девченки в краску.

Парень пятнами пошел, а фельдшер говорит ему:

- Вода есть?

- Да.

- Иди в ванну! Отмачивай!

Тактика лечения в карте вызова: "Рекомендовано поместить нижнюю половину тела в воду до размягчения хлебобулочного изделия."

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Ну,как-то так...Удачи всем и только приятных и веселых приключений!