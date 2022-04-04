Кавказской пленнице - 55

– и даже можно сказать, что Советский Союз как некое историческое социокультурное пространство сохранит существование до тех пор, пока граждан будут объединять подобные произведения."

Речь идёт о кинокомедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". В самом названии картины кроется намёк на преемственность фильма по отношению к комедии "Операция Ы и другие приключения Шурика". По крайней мере, предполагается, что оба фильма объединены одним героем. Однако, даже не очень внимательный зритель сразу отмечает, что Шурики в этих картинах разные, хотя и исполняются одним и тем же актёром - Александром Демьяненко. В "Операции Ы" Шурик, судя по всему, изучает точные науки. В "Кавказской пленнице" предметом его изучений являются "легенды, обряды, тосты".