Кавказской пленнице - 55

3 апреля 1967 года на экраны советских кинотеатров вышел фильм, который известный российский кинокритик Евгений Нефёдов назвал: "подлинной легендой и бесспорной вехой в истории кинокомедии, а кроме того, известной с детства наизусть чуть ли не каждому на территории, которую ещё недавно занимал СССР
– и даже можно сказать, что Советский Союз как некое историческое социокультурное пространство сохранит существование до тех пор, пока граждан будут объединять подобные произведения."
Речь идёт о кинокомедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". В самом названии картины кроется намёк на преемственность фильма по отношению к комедии "Операция Ы и другие приключения Шурика". По крайней мере, предполагается, что оба фильма объединены одним героем. Однако, даже не очень внимательный зритель сразу отмечает, что Шурики в этих картинах разные, хотя и исполняются одним и тем же актёром - Александром Демьяненко. В "Операции Ы" Шурик, судя по всему, изучает точные науки. В "Кавказской пленнице" предметом его изучений являются "легенды, обряды, тосты".
Но эта разница в "квалификациях" главного персонажа обеих картин - мелочь по сравнению с более значительными, но тем не менее не сразу различимыми отличиями двух киношедевров Леонида Гайдая. Необходимо вспомнить, что "Операция Ы" создана на излёте хрущёвской "оттепели", и потому сатирическое острие этого фильма направлено против, в общем-то, малозначительных "болячек" общества: хулиган-тунеядец, мелкий расхититель социалистической собственности и т.п. В "Кавказской пленнице" объектами сатиры становятся уже более "серьёзные" вещи: коррупция и даже репрессивная психиатрия. И, самое главное: товарищ Саахов, собирательный образ советского партийно-хозяйственного функционера, навевал ассоциации со Сталиным и Берией.
Именно поэтому худсовет киностудии "Мосфильм" на своем заседании 16 ноября 1966 года отверг "Кавказскую пленницу". Естественно, что в качестве мотивов запрета кинокартины не фигурировали претензии к её сатирической направленности. Вместо этого на традиционном чиновничьем языке назывались такие "огрехи" картины, как наличие «неожиданных и ненужных акцентов» в образе тов. Саахова, отсутствие "смысловых и сюжетных нагрузок» в сцене суда, отсутствие "признаков жанра" в музыкальном оформлении, "пошловатый характер" песни про султана и т.д. и т.п.
Авторы фильма вынуждены были внести некоторые незначительные правки в картину и в исправленном виде представили её на утверждение в комиссию Госкино. Но и здесь "Кавказскую пленницу" постигла обструкция. Председатель комитета кинематографии Романов прямо заявил, что эта антисоветчина выйдет на экраны только через его труп. Фильм Леонида Гайдая имел все шансы быть уничтоженным. Но в дело вмешался случай. Л.И.Брежневу на выходных захотелось посмотреть что-то новенькое, и кто-то из его помощников принёс ему плёнку с "Кавказской пленницей". Фильм привёл генсека в восторг.
В результате 6 января 1967 года всё тот же Романов выдал фильму прокатное удостоверение и, более того, картине была присвоена первая категория, благодаря чему фильм был издан огромным тиражом в 1474 копии. 1 апреля 1967 года в московском кинотеатре "Художественный" состоялась премьера фильма, а с 3 апреля начался его показ во всей стране.
За первый год демонстрации фильм Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" посмотрели 76,5 миллионов человек, то есть каждый третий, включая младенцев! С этим показателем фильм стал лидером советского кинопроката 1967 года. А среди советских фильмов, созданных за 30 лет, с 1961 по 1990 год - золотой период советского кино - фильм "Кавказская пленница" по числу кинозрителей занимает 4-е место. Вот так разошлись во мнениях советский народ и чиновники от Госкино!
Не без некоторого сожаления и даже сочувствия приходится констатировать, что за пределами СССР фильм Леонида Гайдая "Кавказская пленница" остался практически неизвестен. По крайней мере, такой вывод можно сделать, исходя из полного отсутствия отзывов профессиональных кинокритиков как на сайте IMDB, так и на сайте rottentomatoes.com. Мне удалось найти лишь один отзыв зарубежного блогера (будем считать его профессиональным кинокритиком) Криса Хьюсона, полный восторгов в отношении картины. Крис Хьюсон отмечает в своей рецензии: "Этот фильм богат не только комическим контентом, но и социальными комментариями. Ему удается оставаться забавным и беззаботным, уделяя внимание серьёзным вещам, в том числе коррупции в правительстве и тому, как легко чиновнику отправить несогласного в сумасшедший дом, всего лишь шепнув одно слово в чье-то ухо".
Шедевральность фильма Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" подтверждается оценками, выставляемыми картине современными кинозрителями. По прошествии более полувека с момента выхода картины на экраны эти оценки остаются крайне высокими. 81% пользователей IMDB и Кинопоиска поставили фильму оценки от 8 до 10. А 37% пользователей оценили фильм высшим баллом - "десяткой".
С учетом сказанного, рейтинг фильма Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" по версии FilmGourmand'а составил 8,454, благодаря чему он занял 345-е место в Золотой Тысяче.
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АНТИФИШКИ
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Этого мы никогда не узнаем.
все "снятые с полки" в 90-е фильмы оказались редкостным говном.