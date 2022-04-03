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Мытьё Енота

Мытьё Енота (12 фото)

Автор:
03 апреля 2022 21:08
Сообщество : Животные
Метки: еноты   купание   милота   
231
12
Эти еноты родились в Парке «Роев ручей»,Красноярск.Когда енотам давали кашу, они сильно испачкались. Решили помыть...
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Метки: еноты   купание   милота   
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8  комментариев
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43k
Прораб 48 минут назад
За енотов всегда плюс.
Слава енотам!
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20k
SolomonA 41 минуту назад
Если быстро промотать пост - то такое впечатление, что видео посмотрел. И уже не так обидно...
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5k
Allmaster 43 минуты назад
А кусь у них неплохой, у них, енотов высокий болевой порог, поэтому что для енота чуток кусь, человеку очень больно. Хотя енот и не думал сильно сделать кусь...
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−4
призедент король 48 минут назад
я новенький, мне плюсикоф не хватает
пожалуйста
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59k
Александр Ломовицкий 50 минут назад
Ссылка coub.com
Ссылка coub.com
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13k
Александр Час назад
Милота
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Сергей Соловьёв
05.08.1979.
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