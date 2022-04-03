Мытьё Енота

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Эти еноты родились в Парке «Роев ручей»,Красноярск.Когда енотам давали кашу, они сильно испачкались. Решили помыть...
На тот момент уже пожилой, мамы малышей кончилось молоко и зоологам пришлось докармливать деток искусственно.
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Лапки енотов – это что-то. Они, как маленькие детки, сначала не понимают, что у них «ручки» есть. Подрастают, начинают осознавать и всё-всё ими трогать, прямыми ладошками с растопыренными пальчиками, шлёп-шлёп.
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