Интересные факты о фильме «Мимино»

Фильм очень успешно прошёл в советском прокате и собрал призы нескольких международных кинофестивалей, в том числе получил главный приз ММКФ 1977 года и приз «Золотой Лачено» на фестивале в Италии, а режиссёру и исполнителям главных ролей вручили Государственные премии.

В 2011 году в армянском городе Дилижан был открыт памятник героям фильма — Валико, Рубику и Ивану Волохову. Рубик-джан хвастался: «У нас в Дилижане кран открываешь, вода течёт — второе место в мире занимает», поэтому памятник установили на роднике… В том же 2011 году скульптурная композиция, запечатлевшая тех же героев и режиссёра Георгия Данелию, появилась и в Тбилиси. Еще один памятник Рубику и Валико стоит в городе Приозёрск.