FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США 19 вещей, которые способны довести до бешенства любого человека 19 вещей, которые способны довести до бешенства любого человека Миссия провалена: собаку поймали на&nbsp;краже Миссия провалена: собаку поймали на краже Как фантастично выглядят обычные вещи под микроскопом Как фантастично выглядят обычные вещи под микроскопом Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Надоела политика? заходи, улыбнись Надоела политика? заходи, улыбнись Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Фотоподборка Фотоподборка 16‑я республика СССР: как выглядела социалистическая Болгария 16‑я республика СССР: как выглядела социалистическая Болгария Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Василий Чапаев: жизнь и смерть красного командира Василий Чапаев: жизнь и смерть красного командира Самые труднодоступные места мира Самые труднодоступные места мира 15 причудливых ситуаций, в которые очень сложно поверить 15 причудливых ситуаций, в которые очень сложно поверить Каждый день что-нибудь новенькое: двери Каждый день что-нибудь новенькое: двери Изготовление губной помады Изготовление губной помады Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-56 Смешные комментарии из социальных сетей-56 17 раз, когда кошки не хотели быть героями селфи 17 раз, когда кошки не хотели быть героями селфи Гифки дня Гифки дня С добрым утром! С добрым утром!
Интересные факты о фильме «Мимино»

Интересные факты о фильме «Мимино» (14 фото)

Автор:
03 апреля 2022 18:38
Метки: актеры   история фильма   кино   
1513
14

Над сценарием режиссёр Георгий Данелия работал вместе со сценаристами Ревазом Габриадзе и Викторией Токаревой. Фильм должен был называться «Ничего особенного», а главными героями стать вертолётчик в исполнении Вахтанга Кикабидзе и врач-эндокринолог в исполнении Евгения Леонова.

В ходе работы появился альтернативный герой — шофёр-армянин, на роль которого решили взять Фрунзика Мкртчяна. С кем Валико поселится в гостиничном номере — со врачом или шофёром — сценаристы решили с помощью подбрасывания монетки… Выпал шофёр, и тогда для Евгения Леонова написали роль фронтовика Волохова. Он был любимым актёром Данелии он просто не мог не снять его в своём фильме.

×
×

Когда Георгий Данелия сказал в Госкино, что хочет поменять название фильма на «Мимино», что по-грузински означает «сокол», ему ответили, что слово дурацкое и менять на него не дадут. На защиту нового названия встал председатель Госкино — он думал о том, что фильм можно будет показать на Московском международном кинофестивале, и «Мимино» звучит более интригующе, чем невыразительное «Ничего особенного».

В фильме планировалось много музыкальных номеров, но их убрали по просьбе Вахтанга Кикабидзе. Он сказал, что не будет петь в кадре — это не в характере его героя. Валико — немногословный серьезный грузин, и весёлые песенки в его исполнении будут звучать неестественно. Георгий Данелия согласился с актёром и оставил несколько песен другим героям, а знаменитую «Чито-гврито» Вахтанг Кикабидзе исполнил за кадром. В кадре актёр только напел грузинскую народную песню «Грибной дождик» в ошибочном телефонном разговоре Валико с Тель-Авивом.

У героя Вахтанга Кикабидзе — лётчика Валико — была собака по кличке Зарбазан (по-грузински «пушка»). Режиссёр искал типичную дворнягу, поэтому все варианты ухоженных домашних любимцев ему не подходили. Настоящего Зарбазана встретили на дороге — лохматая собака бежала по своим делам, когда ее забрала съёмочная бригада с мыслью: «Срочно снять, а хозяевам всё объясним потом». Оказалось, что хозяев у Зарбазана никогда не и было. Оказавшуюся очень компанейской собаку директор фильма забрал с собой в Москву.

Грузинскую часть фильма снимали в городе Телави и сёлах Омало и Шинако. В обмен на дефицитный в тех местах керосин, съёмочной бригаде помогал местный лётчик. Проблемы возникли только со сценой перевозки на вертолёте коровы — лётчик требовал разрешения от своего руководства, так как это было нарушение безопасности полётов. Искать руководство и ждать от него ответа времени не было, и тогда режиссёр решил сыграть на грузинском самолюбии: «Эх, надо было из Москвы лётчика брать. Тут мастер нужен, ас…» Лётчик очень обиделся и сказал, чтобы грузили свою корову, он перевезёт куда надо. В одном из эпизодов в роли пилота появляется и сам Георгий Данелия…

Местные жители съёмочной группе не досаждали до тех пор, пока по горам не пронёсся слух, что на съёмки приехал Вахтанг Кикабидзе. После этого со всех сторон стали приезжать пастухи, чтобы уважить любимого артиста. И было невозможно отказать во встрече человеку, который ради неё сутки скакал на лошади… Беда была в том, что все приезжали со своей чачей и щедро наливали дорогому Бубе, а когда актёр отказывался с жалобами на больную печень или сердце, его уверяли, что чача — лучшее лекарство от недугов. От отчаяния Кикабидзе придумал, что лечится от мужской болезни, и пить ему запрещено врачами. Пастухи понимающе закивали и больше ему никто не наливал…

Эпизод с молодым адвокатом режиссёр взял из биографии своей старшей дочери. Когда она закончила юридический институт и начала адвокатскую практику, то выглядела очень молодо, и никто её всерьез не воспринимал. Первым её подзащитным стал внушительный рецидивист из Бутырской тюрьмы. Когда адвоката впервые оставили один на один с подзащитным — девушка от волнения забыла всё, чему учили в институте, и выглядела так испуганно, что рецидивист сам начал ей подсказывать, что она должна у него спрашивать… Режиссёр дал героине Марины Дюжевой имя своей дочери — Светлана Георгиевна.

Фрунзик Мкртчян всегда придумывал реплики для своих героев как на съёмочной площадке, так и на стадии озвучивания. Фильм «Мимино» не стал исключением — почти вся сцена в суде была импровизацией актёра. Знаменитые фразы Рубика «Я так хохотался!», «Ты и она не две пары в сапоге», «Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь» актёр тоже придумал сам.

Зажигательную танцевальную сцену Рубика и Валико снимали ночью в ресторане гостиницы «Россия». Съёмочная бригада приехала заранее и обнаружила там припозднившуюся компанию армян, которая узнала Фрунзика Мкртчяна и начала угощать земляка и всю киногруппу… Расходиться компания не собиралась, так что снимали всех, кто был. Танцевать выходили после некоторого количества бокалов, что осложняло работу. Когда дама бросала платок, а Мкртчян должен был в шпагате поднять его зубами с пола — падали по очереди то актёр, то его партнёрша с платком… Георгий Данелия шёпотом попросил Кикабидзе на очередном дубле выхватить злополучный платок, чтобы закончить эту сцену.

Лезгинку с Рубиком и Валико танцевала актриса Татьяна Распутина, и мало кто из зрителей узнал в этой даме колоритную исполнительницу «энергичного танца» из предыдущего фильма Георгия Данелии «Афоня».

Фильм очень успешно прошёл в советском прокате и собрал призы нескольких международных кинофестивалей, в том числе получил главный приз ММКФ 1977 года и приз «Золотой Лачено» на фестивале в Италии, а режиссёру и исполнителям главных ролей вручили Государственные премии.


В 2011 году в армянском городе Дилижан был открыт памятник героям фильма — Валико, Рубику и Ивану Волохову. Рубик-джан хвастался: «У нас в Дилижане кран открываешь, вода течёт — второе место в мире занимает», поэтому памятник установили на роднике… В том же 2011 году скульптурная композиция, запечатлевшая тех же героев и режиссёра Георгия Данелию, появилась и в Тбилиси. Еще один памятник Рубику и Валико стоит в городе Приозёрск.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: актеры   история фильма   кино   
1
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Макарыч 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
KOSTELLO Полчаса назад
Великолепный фильм!
Я так думаю…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Очень Злой Полчаса назад
В фильме вертолёт похоже транспортирует не настоящую,живую корову,а чучело или скульптуру.А на крупном плане живая,но не видно что она прицеплена к вертолёту.Так что без разницы какой пилот её якобы перевозил.
Это байка как и в "Бриллиантовой руке",много раз читал как якобы уборщица увидев в подвале муляж тела Ю.В.Никулина,упала в обморок,потом ей объяснили что это для съёмки эпизода с выпаданием героя Никулина из багажника "Москвича",когда в финале (опять же)вертолёт,буксирует на подвеске автомобиль.Там видно как актёр вываливается из багажника,но это можно снять и на земле и при помощи комбинированной съёмки вставить в фильм,для чего там муляж,непонятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Юрий 2 часа назад
Продал он свой божий дар, за стопку водки, феномен...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
172
Лёха 2 часа назад
Фильм для чернильниц и членососов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
nikam 2 часа назад
душевный фильм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
27k
Батончик 2 часа назад
Говно про чуркабесов и главную роль играет грызун-фашист
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
172
Лёха Опиум для народа 2 часа назад
А это чё за стрелочки. Переведи на русский свой ребус, гнида черножопая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Опиум для народа 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 2 часа назад
Почему Приозёрск?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4189660



Другие посты автора
Популярное
«Тебе что - проблемы нужны?»: руководитель заставлял сотрудника уволиться по собственному желанию
0
168
«Тебе что - проблемы нужны?»: руководитель заставлял сотрудника уволиться по...
Завораживающие реалии Южной Кореи
3
115
Завораживающие реалии Южной Кореи
Набирающие популярность
Ожидание и реальность
0
10
Ожидание и реальность
Павлин в живописи: скрытый смысл или просто красивая птичка?
0
6
Павлин в живописи: скрытый смысл или просто красивая птичка?
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Запомните
3
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#Украина#Приколы#прикол#донбасс#люди#актриса
#Юмор#gif#подборка#комментарии#сарказм#в мире#животные#позитив#Спецоперация
#мир#картинки#природа#забавно#фотографии#вещи#Китай#история#спецоперация Z

На что жалуетесь?

Вернуться