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Тренировка чемпионки по настольному теннису

Тренировка чемпионки по настольному теннису (1 видео)

Автор:
30 марта 2022 12:54
Сообщество : Спорт
Метки: настольный теннис   теннис   тренировка   
983
1

Чемпионка мира по настольному теннису проводит тренировку.

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Метки: настольный теннис   теннис   тренировка   
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11  комментариев
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8k
Игорь 2 часа назад
а нашим футболистам можно этот ролик показать?
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146
Павел Емцов 8 минут назад
Нарезка удачных дублей)))
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1k
No pasaran 22 минуты назад
Это не тренировка.
Это показательные выступления.
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13k
net 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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244
Просто прохожий 2 часа назад
Она тренируется играть в теннис или выступать в цирке??? Я то же много трюков могу показать, но теннисист с первым разрядом меня "сделает" с закрытыми глазами.
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