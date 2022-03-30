Невероятный макияж: 30 оптических иллюзий мастера по визажу

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Макияж может быть отличным способом подчеркнуть свои достоинства или скрыть то, в чём мы не уверены. Однако есть умельцы, способные вывести его на совершенно новый уровень и превратить в произведение искусства. Визажист Мими Чой — одна из таких людей. Вот её удивительные работы.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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