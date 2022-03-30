FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Искусство 2470 постов • 446 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Невероятный макияж: 30 оптических иллюзий мастера по визажу

Невероятный макияж: 30 оптических иллюзий мастера по визажу (31 фото)

Автор:
30 марта 2022 09:00
Сообщество : Искусство
Метки: боди-арт   визаж   визажист   визажистка   искусство   макияж   оптические иллюзии   самовыражение   
291
31
Макияж может быть отличным способом подчеркнуть свои достоинства или скрыть то, в чём мы не уверены. Однако есть умельцы, способные вывести его на совершенно новый уровень и превратить в произведение искусства. Визажист Мими Чой — одна из таких людей. Вот её удивительные работы.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: боди-арт   визаж   визажист   визажистка   искусство   макияж   оптические иллюзии   самовыражение   
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
83k
Павел 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vasilykopkov 50 минут назад
Одобряю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62796



Другие посты автора
Популярное в сообществах
О чём не любят вспоминать освобождённые от немцев поляки
3
83
О чём не любят вспоминать освобождённые от немцев поляки
Дорожная романтика: забавные фото из плацкартных вагонов
1
28
Дорожная романтика: забавные фото из плацкартных вагонов
Набирающие популярность в сообществах
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 24 марта
1
3
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 24 марта
Американские новости 697
0
0
Американские новости 697
Советский гений, разгадавший одну из основных загадок в истории Америки
Советский гений, разгадавший одну из основных загадок в истории Америки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Запомните
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#картинки#Россия#СССР#фотографии#в мире#автомобили#Китай
#Юмор#история#аварии#люди#животные#война#шоу бизнес#драка#забавно#новости
#факты#интересно#дтп#Ynews#Приколы#подборка#авто аварии#Украина#кино#переговоры

На что жалуетесь?

Вернуться