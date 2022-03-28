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"Плохому танцору и ... мешают" Откуда пошла забавная поговорка и при чем здесь куриные яйца

"Плохому танцору и ... мешают" Откуда пошла забавная поговорка и при чем здесь куриные яйца (4 фото)

Автор:
28 марта 2022 14:02
Метки: Юмор   поговорки   традиции   
405
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Поговорка "Плохому танцору и... мешают" в быту считается неприличной.
Так говорят тому, кто свои неудачи, ошибки списывает на действия окружающих или неблагоприятные обстоятельства, хотя честнее винить в них, прежде всего, нужно самого себя.
Большинство людей уверены, что эта фраза - русская народная поговорка. На самом деле она не имеет никакого отношения к нашей стране - раз. Не несет в своем первоначальном виде похабного смысла - два.

Поговорка пришла к нам из Западной Европы. Несколько веков назад там придумали "Танец с яйцами". Это такая веселая народная забава с определенными правилами. История таких танцевальных вечеров дошла до нашего времени со старинными гравюрами и работами голландских и немецких живописцев.
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Существовала два варианта этой забавы - попроще и посложнее. В первом варианте участнику забавы нужно было исполнять танцевальные "па" на полу, где лежали сырые куриные яйца в хаотичном порядке. Танцоры должны были продемонстрировать артистизм и умение двигаться. Кто меньше подавил яиц - тот и выиграл.

Во втором варианте задание было сложнее. Участник должен был выкатить ногами яйцо из неглубокой миски, а затем перевернуть посудину и аккуратной накрыть ей яйцо. При этом, что важно! - нужно было танцевать. Это было творческое состязание.

Иногда подобные конкурсы устраивали на свадьбах и прочих торжествах, когда гости изрядно выпили и были расслаблены.

Нечто подобное устраивают и в России, на современных свадьбах. Сырое яйцо должно остаться целым, пока девушка прокатывает его из одной мужской штанины в другую. Мужчина может в это время приплясывать. Времена идут, а забавы все те же!
"Танец с яйцами" требовал от участников не только танцевальных умений, но и большой сосредоточенности, точности в своих движениях. Далеко не у всех получалось оставить яйца целыми. Некоторые винили в этом яйца. Мол, лежат неудачно и прочее. Тогда-то и возникла поговорка - "Плохому танцору и яйца мешают". Дело было совсем не в куриных яйцах, а в умениях участника.

В начале 19 века эта поговорка стала необычайно популярна в Германии, Голландии и Франции. Особенно ее любили политические карикатуристы. "Плохими танцорами" они называли депутатов и президентов, несправляющихся со своими обязанностями. При этом они винили обстоятельства, но не себя.
В Россию эта поговорка пришла спустя еще полвека. Ею стали пользоваться люди из высшего света, аристократы. Чуть позже фраза ушла в народ. На тот момент простой люд совсем не понял контекста фразы. И яйца в ней имели ввиду совсем не куриные. А вот смысл погооврки остался прежним.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   поговорки   традиции   
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2  комментария
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Poul Час назад
Да у нас и своих поговорок столько ..., хотя переиначивание тоже в России часто встречается
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Veprь Макар 15 минут назад
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