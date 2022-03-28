"Плохому танцору и ... мешают" Откуда пошла забавная поговорка и при чем здесь куриные яйца

Существовала два варианта этой забавы - попроще и посложнее. В первом варианте участнику забавы нужно было исполнять танцевальные "па" на полу, где лежали сырые куриные яйца в хаотичном порядке. Танцоры должны были продемонстрировать артистизм и умение двигаться. Кто меньше подавил яиц - тот и выиграл.



Во втором варианте задание было сложнее. Участник должен был выкатить ногами яйцо из неглубокой миски, а затем перевернуть посудину и аккуратной накрыть ей яйцо. При этом, что важно! - нужно было танцевать. Это было творческое состязание.



Иногда подобные конкурсы устраивали на свадьбах и прочих торжествах, когда гости изрядно выпили и были расслаблены.



Нечто подобное устраивают и в России, на современных свадьбах. Сырое яйцо должно остаться целым, пока девушка прокатывает его из одной мужской штанины в другую. Мужчина может в это время приплясывать. Времена идут, а забавы все те же!