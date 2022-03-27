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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
27 марта 2022 23:05
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1162
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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3  комментария
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5k
ekarataev Час назад
Если вначале написано ху, а потом юша, то я тоже не знаю что это. Ну пусть предположительно рифма к слову Ксюша.
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17k
speaktr-st Полминуты назад
Комментарий к фото
Я тоже. А еще стали сейчас продавать уже готовое тесто для блинчиков. Открыл сгущеночку, вял сковородочку, налил чайку и давай: капнул теста на сковородку, перевернул, макнул в сгущенку горячий блин, сожрал и чайком с молоком запил. Это же просто же оргазм гастрономический.
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480
Тварь 58 минут назад
Гайвер!!!
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