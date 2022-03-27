На краю земли: остров Сахалин. Тунгор

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Интересные фотографии былых времён.
Кто-то просил сделать пост про Тунгор, вот нашел.
Подписей к фото мало, узнавайте где что и кто сами:)))
Приятного просмотра!
Кто-то просил сделать пост про Тунгор, вот нашел.
Подписей к фото мало, узнавайте где что и кто сами:)))
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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