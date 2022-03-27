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На краю земли: остров Сахалин. Тунгор

На краю земли: остров Сахалин. Тунгор (52 фото)

Автор:
27 марта 2022 22:17
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
442
52
Интересные фотографии былых времён.
Кто-то просил сделать пост про Тунгор, вот нашел.
Подписей к фото мало, узнавайте где что и кто сами:)))
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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5  комментариев
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5k
Mowgley 10 часов назад
Мост через реку Эрри

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15k
Жупел - Кипучая сера 54 минуты назад
А мотики то иномарки!
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14k
куджо 4 часа назад
а ч искать то... для начала сайт Паству
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9k
Бритва 9 часов назад
и каково жилось в этом черно-белом мире?
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