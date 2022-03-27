Как при СССР в Крыму превращали остановки общественного транспорта в искусство и что с ними стало?

2.

Это сейчас мы каким-то образом пришли к тому времени, где всё ровно и одинаково, а остановки зачастую делают просто из листов металла (выглядит это ужасно). А тогда было чёткое понимание, что Крым - это всесоюзная здравница и здесь всё должно быть красиво и необычно. В том числе и остановки.