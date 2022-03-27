Как при СССР в Крыму превращали остановки общественного транспорта в искусство и что с ними стало?

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Это было давно. Шли 1960-е годы - эпоха расцвета дорожного строительства в республике Крым. Вовсю строилась новая и современная трасса Ялта-Севастополь, которую полностью сдадут в 1972 году, в 1959 году открывается троллейбусная линия "Симферополь - Алушта", которую в 1961 году продлили до Ялты.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Южнобережное шоссе в Крыму.
Над дорожной инфраструктурой в СССР тогда заморачивались очень сильно. Частных автомобилей тогда было не так много, подавляющая часть людей ездила на общественном транспорте. А один из главных атрибутов общественного транспорта какой? Правильно - остановки!
2.
Остановка "Олива". По направлению в Севастополь.
Это сейчас мы каким-то образом пришли к тому времени, где всё ровно и одинаково, а остановки зачастую делают просто из листов металла (выглядит это ужасно). А тогда было чёткое понимание, что Крым - это всесоюзная здравница и здесь всё должно быть красиво и необычно. В том числе и остановки.
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5.
Остановка "Краснокаменка".
Строительство остановок было поручено отдать молодым архитекторам и художникам. Что-то серьёзное им ещё не доверяли, а в виде остановок дали настоящую отдушину для самовыражения. За каждую остановку отвечал свой архитектор и художник, при этом у них был максимальный простор для творчества - главное соблюсти тему.
6.
Остановка "Верхний Кастрополь" и морские мотивы на ней.
Когда едешь по Крыму - постоянно встречаешь эти самые остановки.
Они как глоток воздуха из того времени, когда хоть как-то пытались нести культуру в массы. А культура и искусство состоит не только из музеев, картин и театров - она складывается из мелочей.
Они как глоток воздуха из того времени, когда хоть как-то пытались нести культуру в массы. А культура и искусство состоит не только из музеев, картин и театров - она складывается из мелочей.
9.
Недалеко от Севастополя.
Помните знаменитое чеховское: "В человеке всё должно быть прекрасно?". Вот и в том, что окружает человека, тоже всё должно быть прекрасно. Ладно хватит демагогии, давайте рассматривать эти чудесные островки прошлого, сохранившиеся на крымских просторах.
12.
Остановка "Морское" .
При этом темы, которые использовались архитекторами были совершенно разные - например, спорт. На остановке "Морское" люди играют в водное поло.
13.
Остановка "Кипарисное".
Или виноделие, как на остановке "Кипарисное". Сейчас тут ещё кто-то бочки разместил - совсем аутентично получается.
16.
Часто встречаются просто мозаичные остановки, которые не придерживаются определённой темы - просто узор красивый. Тоже выглядит здорово.
20.
Потрясающая остановка с лисой, смотрящей вверх. Явно сделана она по мотивам басни Крылова "Лиса и виноград". Обратите внимание: специально для того, чтобы мы могли лучше видеть рисунок на крыше остановки - эту самую крышу задрали под сильным углом. Почтение архитектору!
22.
Красивейший "Голубой залив". Ещё более шикарно смотрится с автомобилями участников ретро-пробега.
28.
"Солнышко" под Евпаторией.
Море, солнце, водные процедуры и рыба с сумасшедшими глазами - ну это просто шик!
Источник:
АНТИФИШКИ
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