Чтобы песня пелась!

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Пахмутова Александра Николаевна.
Советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и премии Ленинского комсомола. Кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
Советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и премии Ленинского комсомола. Кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
1.
Одна из немногих женщин, которая стала успешной в мужской профессии.
Маленькая Саша родилась в небольшой деревеньке в районе Волгограда, в 1929 году. Девочка удивляла родителей с малого возраста.
Маленькая Саша родилась в небольшой деревеньке в районе Волгограда, в 1929 году. Девочка удивляла родителей с малого возраста.
2.
Александра Пахмутова, 1933.
Уже в 3 года она начала играть на фортепиано и даже сочинять музыку. В 7 лет поступила в музыкальную школу, которую не бросила несмотря на войну и эвакуацию в другой город.
Уже в 3 года она начала играть на фортепиано и даже сочинять музыку. В 7 лет поступила в музыкальную школу, которую не бросила несмотря на войну и эвакуацию в другой город.
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3.
Александра Пахмутова, 40-е.
В 1948 году поступила в Московскую консерваторию. В ней же, спустя несколько лет, закончит аспирантуру.
В 1948 году поступила в Московскую консерваторию. В ней же, спустя несколько лет, закончит аспирантуру.
4.
Александра Пахмутова, 1945.
Александра Пахмутова пишет музыку разного направления и жанра.
От детской до драматической, военной музыки. Такая разноплановость позволяет Александре стать одной из самых известных композиторов в Советском Союзе. Она пишет музыку для фильмов, балета, спектаклей, телепередач.
Также Александра не забывает и про эстрадную музыку.
Александра Пахмутова пишет музыку разного направления и жанра.
От детской до драматической, военной музыки. Такая разноплановость позволяет Александре стать одной из самых известных композиторов в Советском Союзе. Она пишет музыку для фильмов, балета, спектаклей, телепередач.
Также Александра не забывает и про эстрадную музыку.
5.
Александра Пахмутова сочинила свою первую песню в 5 лет. Она называлась «Петухи поют». Композитор Александра Пахмутова за чтением книги. 1957 год. Фотограф Сергей Васин.
6.
В 1956 году Александра Пахмутова закончила Московскую консерваторию и вышла замуж за поэта Николая Добронравова, с которым они сочинили несколько сотен песен. Застолье. Поэт Лев Ошанин (стоит), Николай Добронравов, Александра Пахмутова. 1960-е. Фотограф Павел Маныч.
7.
Из самых известных песен Александры Пахмутовой – «Беловежская пуща», «Надежда», «Нежность», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Старый клен», прощальная песня Олимпиады-80. Композитор Александра Пахмутова на кухне. 1957 год. Фотограф Сергей Васин.
8.
Пахмутова – автор музыки к фильмам «Девчата», «Жили-были старик со старухой», «Три тополя на Плющихе», «Закрытие сезона», «Моя любовь на третьем курсе», «Полынь – трава горькая», «Баллада о спорте», «Битва за Москву». Композитор Александра Пахмутова за фортепиано. 1957 год. Фотограф Сергей Васин.
9.
Уже на протяжении 60 лет сочетание «музыка Пахмутовой, стихи Добронравова» – гарантия хорошей песни. Композитор Александра Пахмутова и актер Юрий Пузырев в студии. В фильме «По ту сторону» он исполнил «Песню о тревожной молодости» Пахмутовой и Добронравова. 1958 год. Фотограф Сергей Васин.
10.
Творческий вечер Александры Пахмутовой в Колонном Зале Дома Союзов. На сцене – Людмила Зыкина, Александра Пахмутова, дирижер Юрий Силантьев, певцы Юрий Гуляев, Иосиф Кобзон. 1971 год. Фотограф Павел Маныч.
11.
Творческий вечер Александры Пахмутовой в Колонном Зале Дома Союзов. На сцене справа налево: Иосиф Кобзон, Юрий Гуляев, Геннадий Белов, Людмила Зыкина, Лев Барашков. 1971 год. Фотограф Павел Маныч.
12.
Песни Александры Пахмутовой исполняли все звезды советской эстрады: Иосиф Кобзон («И вновь продолжается бой»), Майя Кристалинская («Нежность»), «Трус не играет в хоккей» (Вадим Мулерман), Лев Лещенко («До свиданья, Москва»). Творческий вечер А. Пахмутовой в Доме Союзов. 1971 год. Павел Маныч.
13.
Песни Александры Пахмутовой знали миллионы людей, в том числе и первые космонавты. Любимой песней Юрия Гагарина была «Нежность», посвященная летчикам. Творческий вечер А. Пахмутовой в Колонном Зале Дома Союзов. Слева – певец Иосиф Кобзон, в центре – космонавт Андриян Николаев. 1971 год. Павел Маныч.
14.
Певец Юрий Гуляев был первым исполнителем мужской версии «Нежности». Творческий вечер Александры Пахмутовой в Колонном зале Дома Союзов. 1971 год. Фотограф Павел Маныч.
15.
Пахмутова и Добронравов искали подходящего исполнителя для новой песни «Куба — любовь моя» (1958), которую написали к приезду Фиделя Кастро в Москву. Выбрали молодого певца Иосифа Кобзона. Он вышел на сцену с автоматом, приклеенной бородой и исполнил песню. Фидель и организаторы были в восторге.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Рассказывают, что как-то уже довольно давно композитор Пахмутова была на Северном флоте и уж очень ей захотелось посмотреть, как подводная лодка возвращается с морей в базу. Ну делать нечего, привезли ее (Пахмутову) в Полярный, как раз туда должна была одна дизелюха с боевой службы вернуться. Стоит она (опять же Пахмутова) на пирсе вместе со всеми начальниками и швартовыми командами и ждет.
Ну вот наконец-то появляется лодка. А командир там терпеть не мог когда жены офицеров приходили встречать мужей, отвлекает это, момент уж очень важный-швартовка, сами понимаете. Увидел он среди черных шинелей и бушлатов женское пальтишко, ессно принял Пахмутову за чью-нибудь с экипажа жену и как заорет в матюгальник на весь Кольский залив: «Уберите бл...ну с пирса!!! А то швартоваться не буду!»
Вот так и появилась замечательная песня со слoвами: «Когда усталая подлодка из глубины идет домой...»
ЗЫ. Я училась в 25-школе, в которую ходила Александра Пахмутова и музыкальную школу в Бекетовке. Нам, детям, часто рассказывали о ней...