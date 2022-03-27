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Чтобы песня пелась!

Чтобы песня пелась! (16 фото)

Автор:
27 марта 2022 21:58
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
152
16
Пахмутова Александра Николаевна.
Советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и премии Ленинского комсомола. Кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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4  комментария
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Васек повесил трубача 2 часа назад
Из древних боянов и сказителей:
Рассказывают, что как-то уже довольно давно композитор Пахмутова была на Северном флоте и уж очень ей захотелось посмотреть, как подводная лодка возвращается с морей в базу. Ну делать нечего, привезли ее (Пахмутову) в Полярный, как раз туда должна была одна дизелюха с боевой службы вернуться. Стоит она (опять же Пахмутова) на пирсе вместе со всеми начальниками и швартовыми командами и ждет.
Ну вот наконец-то появляется лодка. А командир там терпеть не мог когда жены офицеров приходили встречать мужей, отвлекает это, момент уж очень важный-швартовка, сами понимаете. Увидел он среди черных шинелей и бушлатов женское пальтишко, ессно принял Пахмутову за чью-нибудь с экипажа жену и как заорет в матюгальник на весь Кольский залив: «Уберите бл...ну с пирса!!! А то швартоваться не буду!»
Вот так и появилась замечательная песня со слoвами: «Когда усталая подлодка из глубины идет домой...»
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108k
Москвичка Полчаса назад
Великая Женщина и Великий Композитор
ЗЫ. Я училась в 25-школе, в которую ходила Александра Пахмутова и музыкальную школу в Бекетовке. Нам, детям, часто рассказывали о ней...
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50k
smakido Час назад
Крепкого здоровья и вдохновения их творческому и семейному дуэту !
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5k
Mowgley 2 часа назад
Ссылка youtube.com
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