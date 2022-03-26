Советского вам настроения на целый день !

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Деревенское детство!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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На первой фотке неплохой Найк .
я Советской национальности человек и СССР моя Родина .
Но если бы ,кто то из живущих и проживших в наше время попал бы в СССР .
То через 3-5 дня уже бы в дурку поехал
Да и вообще ,это когда мелкий ещё и когда на шее у родителей ,тогда да ,и не думали ни о чём .
Скатились, уже из одноглазиков сюда тащить начали