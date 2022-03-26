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Советского вам настроения на целый день !

Советского вам настроения на целый день ! (35 фото)

Автор:
26 марта 2022 23:22
Сообщество : Ютуб-Обзорка
Метки: Деревенское детство   СОВЕТСКОГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ   СССР   рожденные в СССР   
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35
Деревенское детство!
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Источник:

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Метки: Деревенское детство   СОВЕТСКОГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ   СССР   рожденные в СССР   
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19  комментариев
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7k
Billi_Bons 2 часа назад
Где можно купить билет на рейс "Обратно в СССР"?
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22k
pssst 23 минуты назад
Кто не закрыл канализационный люк в одноклассники?
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7k
diman02 Час назад
Ну текстовка - бравада какая-то .
На первой фотке неплохой Найк .
я Советской национальности человек и СССР моя Родина .
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6k
au3 Час назад
Что сложного? Правый конечно.
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447
Александр 2 часа назад
Всё это было замечательно ,Было !
Но если бы ,кто то из живущих и проживших в наше время попал бы в СССР .
То через 3-5 дня уже бы в дурку поехал
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447
Александр Умница-красавица 2 часа назад
Ну после всех нынешних удобств и нынешних технологий ,я бы не хотел обратно туда попасть .
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Александр Cornho 48 минут назад
Да не смог бы ты сейчас там жить , к вечеру ,взвыл бы без интернета .
Да и вообще ,это когда мелкий ещё и когда на шее у родителей ,тогда да ,и не думали ни о чём .
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
460
Комментарий удален. Причина: флуд
−30
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
460
5k
Mowgley 2 часа назад
На всех фото эти дебильные подписи "Кто помнит, ставь класс".
Скатились, уже из одноглазиков сюда тащить начали
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Dj Z X C
— Не люблю людей. — Ты просто не умеешь над ними глумиться!!!!
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