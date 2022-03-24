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Идеал женской красоты в Древнем Египте и на Крите

Идеал женской красоты в Древнем Египте и на Крите (5 фото)

Автор:
24 марта 2022 19:49
Метки: девушки   древний египет   история красоты   
657
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Разглядывая древнеегипетские изображения, нетрудно заметить, что нагота в те времена не воспринималась в Египте как нечто предосудительное. Одежды египтянок — тонкие и полупрозрачные, практически не скрывающие линий тела, а танцовщицы обычно вообще выступали «топлесс».

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Идеалом женской красоты считалась высокая, стройная и гибкая, как цветок лотоса, брюнетка с широкими прямыми плечами, очень небольшой и высокой грудью, по-мальчишески узкими бедрами и длинными ногами. Уши тоже ценились большие и вытянутые.

Черты лица древней египтянки были тонкими, особенно выделялись глаза. Чтобы придать глазам блеск и расширить зрачки, в них капали сок беладонны, так называемую «сонную одурь». Идеальной формой глаз считалась миндалевидная — ее подчеркивали, обводя глаза зеленой краской из углекислой меди и удлиняя контур к вискам. Зеленый цвет вообще был популярен в Древнем Египте. Зеленой краской (из растертого малахита) красили также ногти и ступни ног. Считалось красивым также и выделение синей краской вен на шее и висках.


В Древнем Египте уже были все основные виды косметических средств: от пудры и помады до краски для ногтей и различных мазей. Известны даже письменные работы по косметике, как, например, трактат Клеопатры «О лекарствах для лица».
Любили египтянки и пышные прически. Правда, вместо того, чтобы естественным образом отращивать волосы, они поступали проще: брились налысо, а на голову надевали парики из овечьей шерсти. Чтобы увеличить прическу один парик нередко одевался на другой. Парики носили не только знатные особы, но и простые люди (правда, их парики должны были быть «поскромнее»).


Египтянки стремились к тому, чтобы кожа была гладкой, без единого волоска, поэтому они еще тысячи лет назад практиковали известную и нашим современницам восковую эпиляцию. После удаления волос кожа умащивались маслами и благовониями, а с помощью белил ей придавали «модный» светло-желтый оттенок (у мужчин ценился другой цвет кожи — красно-коричневый).

Одежды, как уже писалось, были прозрачны. При этом юбка знатных дам настолько плотно облегала икры, что походка становилась медлительной и величественной. Грудь у египтянок часто обнажалась, но никогда специально не подчеркивалась. Натурализм Древнего Египта был сдержан, чего нельзя сказать о критской моде.


В древней культуре острова Крит, судя по всему, именно женщина была центром особого внимания. В отличие от элегантной величественной египтянки, женщина Крита была яркой и раскрепощенной. Она всячески старалась подчеркнуть свои прелести. Фрески и статуэтки изображают женскую фигуру с тонкой талией и приподнятой грудью, откровенно выглядывающей из глубокого выреза жилета. Исходя из этого, предполагают, что именно на Крите был впервые использован корсет. Бедра подчеркивались широкой юбкой, полностью скрывавшей ноги.


Оживленные курносые лица критянок на фресках сильно накрашены и имеют кокетливое выражение. Недаром изображения критских красавиц наводили исследователей на мысли о современницах (одну из фресок даже окрестили «Парижанкой»).

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: девушки   древний египет   история красоты   
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2  комментария
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stabskapitan 2 часа назад
Идеалы красоты в Древнем Египте менялись со временем, так что автор не совсем прав, поскольку взял кусок фрески 18-й династии 1401 – 1391 гг. до н.э. Допустим при Птолемеях идеал женской красоты был совсем иным и т.д и т.п.
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Autumn2015 23 минуты назад
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