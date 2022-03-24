Идеал женской красоты в Древнем Египте и на Крите

Черты лица древней египтянки были тонкими, особенно выделялись глаза. Чтобы придать глазам блеск и расширить зрачки, в них капали сок беладонны, так называемую «сонную одурь». Идеальной формой глаз считалась миндалевидная — ее подчеркивали, обводя глаза зеленой краской из углекислой меди и удлиняя контур к вискам. Зеленый цвет вообще был популярен в Древнем Египте. Зеленой краской (из растертого малахита) красили также ногти и ступни ног. Считалось красивым также и выделение синей краской вен на шее и висках.



В Древнем Египте уже были все основные виды косметических средств: от пудры и помады до краски для ногтей и различных мазей. Известны даже письменные работы по косметике, как, например, трактат Клеопатры «О лекарствах для лица».

Любили египтянки и пышные прически. Правда, вместо того, чтобы естественным образом отращивать волосы, они поступали проще: брились налысо, а на голову надевали парики из овечьей шерсти. Чтобы увеличить прическу один парик нередко одевался на другой. Парики носили не только знатные особы, но и простые люди (правда, их парики должны были быть «поскромнее»).



Египтянки стремились к тому, чтобы кожа была гладкой, без единого волоска, поэтому они еще тысячи лет назад практиковали известную и нашим современницам восковую эпиляцию. После удаления волос кожа умащивались маслами и благовониями, а с помощью белил ей придавали «модный» светло-желтый оттенок (у мужчин ценился другой цвет кожи — красно-коричневый).

