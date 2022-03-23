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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
23 марта 2022 23:36
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
777
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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9  комментариев
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23k
Андрей Иванов 2 часа назад
В качестве жопы смотрелись бы идеально, а на своём месте - великоваты.
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23k
Ego sum qui sum Час назад
в педрариуме работает?
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2k
Альтер Иго Час назад
Интересно на что она намекает, учитывая что Ельцин давно сдох? Походу Байдена уже свои приговорили. ))

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15k
Nikita 2 часа назад


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1k
Михалыч 2 часа назад
Комментарий к фото
выглядит как сюжет для интересного кино
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1k
!ГЕНнадий 2 часа назад
Зачем столько повторов?!... (((
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23k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Вся жратва в перхоти наверняка
2. Кроссовки не гармонируют с трусами, что-то стоит заменить. И стоять на кухне смену в кроссовках удовольствие ниже среднего
3. Слишком длинные завязки передника, это нарушение ТБ
4. И с головы перхоть тоже прилетит в пирожки
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