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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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6.
В Австралии до 1960-х гг. в соответствии с Актом о флоре и фауне аборигены считались животными, а не людьми и их численность фиксировалась в одном списке с кенгуру, попугаями и т.д.
7.
Жаклин Кеннеди наблюдает, как Линдон Джонсон дает присягу при вступлении в должность президента, 1963 год.
Ее костюм испачкан кровью, ведь за несколько часов до этого Жаклин Кеннеди стала свидетелем убийства собственного мужа Джона Кеннеди.
9.
Когда был разработан легендарный советский автомобиль, комиссия единогласно решила назвать его «Родина». Узнав об этом, Сталин спросил: «Ну и почем у нас будет Родина?». Машину тут же переименовали в знаменитую «Победу».
12.
Молодой парень провел почти 13 лет в коме. Проснувшись, он рассказал, что слышал каждое сказанное ему слово, включая слова родной матери- Надеюсь, ты умрешь
17.
Самой кровопролитной битвой в мировой истории стала Сталинградская битва. Она продолжалась почти 8 месяцев, и к февралю 1943 года потери обеих сторон составили в совокупности более 2,63 млн. человек
18.
Толпа желающих перед открытием первого ресторана американской компании McDonald’s на Пушкинской площади в Москве, СССР, 31 января 1990 года
19.
Тренировка советского спецназа. В прыжке с переворотом солдат успевает метнуть топорик в мишень. Уровень профессионализма колоссальный
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Этот душераздирающий кадр сделан 28 июня 1970-го в Ереване
Военные готовятся расстрелять индийского слона, сбежавшего из зоопарка и устроившего переполох в городе. На отчаянный поступок животное по кличке Вова решилось от хронического недоедания. Слон, переживший Великую Отечественную войну, был убит людьми, которых радовал на протяжении 30 лет.
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Южная Корея. Девочка сирота со своим младшим братом посреди развалин города во время Корейской войны, 1950 год
26.
В 1971 году произошло крушение самолёта, в который ударила молния, вызвав пожар в топливном баке. Единственной выжившей в той катастрофе оказалась 17-летняя Джулиана Кёпке, которая провела 10 дней в джунглях Амазонки
Девочка чудом выжила, но получила серьёзные травмы, в числе которых сотрясение мозга и поврежденная ключица. Среди обломков самолета Джулиана нашла конфеты, которые и помогли продержаться ей, пока спустя 10 дней она не нашла пришвартованную моторную лодку и канистру бензина. Спустя пару часов на это место пришли местные жители, которые и оказали помощь девочке
30.
Разочарованный юный пациент пишет «Обманщик» рядом с табличкой «Стоматолог без боли», 1920-й год
31.
В 1922 году ученые вошли в палату с умирающими детьми в диабетической коме, которых уже начали оплакивать близкие. Но врачи ввели каждому ребенку новое лекарство — инсулин.
Не успели врачи сделать укол последнему ребенку в палате, как уже проснулся первый. Один за другим все дети очнулись от диабетической комы. Комната смерти и горя наполнилась радостью и надеждой
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"Поможем России сейчас!" Английские танки "Валентайн" для поставки по Ленд-лизу, 22 сентября 1941 год
33.
Капитаны женских сборных по футболу Англии и Франции приветствуют друг друга перед началом матча, Лондон, 1925 год
34.
Питьевые фонтанчики для чёрных и белых. Расовая сегрегация в самом "демократичном" государстве мира США, штат Алабама, 1956 год
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В магазине "Культтовары" в с. Августовка (колхоз им. Ленина) Куйбышевская (Самарская) область, 1970 год
37.
На фото генеральные директора семи основных табачных корпораций США заявили Конгрессу под присягой, что у них нет сведений о том, что существует доказанная связь между курением и раком. 1994 год
39.
Запасная полярная одежда и оружие для стюардессы. С такой экипировкой нидерландская авиакомпания KLM начала летать над Северным полюсом, 1959 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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