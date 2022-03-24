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Дендрологическая подборка для тех, кто устал от всего "вот этого"

Дендрологическая подборка для тех, кто устал от всего "вот этого" (16 фото)

Автор:
24 марта 2022 15:45
Сообщество : Юмор
Метки: дерево   кустарники   ландшафтный дизайн   парейдолия   показалось   природа   
1140
16
Если вы хотите быть ближе к природе и хотите чего-то эдакого, то данная подборка как раз для вас. В посте нет ни слова о текущей политической обстановке или сводок сами знаете откуда – только деревья и ничего более.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дерево   кустарники   ландшафтный дизайн   парейдолия   показалось   природа   
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4  комментария
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61k
Опиум для народа Час назад
Вот от этого байки для лохов с озера Несс и берутся.
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23k
ПаганецЪ 39 минут назад
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61k
Опиум для народа 59 минут назад
В моём детстве батя в половодье выловил иву закрученную где-то метр в диаметре. Пилить еще ладно, а вот колоть - это тот еще п"здец, только успевай клинья задалбливать...
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37k
jonnyD Час назад
Нимфо .. э-э-э дендроманка !
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