Дендрологическая подборка для тех, кто устал от всего "вот этого"

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Если вы хотите быть ближе к природе и хотите чего-то эдакого, то данная подборка как раз для вас. В посте нет ни слова о текущей политической обстановке или сводок сами знаете откуда – только деревья и ничего более.
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Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
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