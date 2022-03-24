Дендрологическая подборка для тех, кто устал от всего "вот этого"

Если вы хотите быть ближе к природе и хотите чего-то эдакого, то данная подборка как раз для вас. В посте нет ни слова о текущей политической обстановке или сводок сами знаете откуда – только деревья и ничего более.

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2. Когда просишь знаки, но единственные знаки, которые получаешь... 0 Источник:

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3. Немного парейдолии в ленту 0 Источник:

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5. В Пакистане 0 Источник:

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7. Что с ним случилось? 0 Источник:

8. Когда давно не было отношений 0 Источник:

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10. В Таиланде 0 Источник:

11. Ландшафтные дизайнеры жгут 0 Источник:

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13. Когда решил свалить, но ты просто дерево 0 Источник:

14. Кольский полуостров, Терский берег Белого моря, Кузоменские пески 0 Источник:

15. Tree Root Cave, Kalolach Lodge, Forks, Washington 0 Источник: