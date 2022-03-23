FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5947 постов • 846 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Xbox как кирпич в интерьере: геймеры отказываются от любимой игрушки

Xbox как кирпич в интерьере: геймеры отказываются от любимой игрушки (4 фото)

Автор:
23 марта 2022 16:20
Сообщество : Жить в России
Метки: xbox   Россия   геймеры   игровая приставка   игры   рунет   цены   
1028
4

Игровые консоли Xbox Series исчезли из продажи, чтобы вскоре вернуться, но уже по другим ценам. Геймеры рунета заявляют о бессмысленности покупки приставки за 90 тысяч рублей, которая из-за труднодоступности игр в России представляет собой всего лишь бесполезный кусок пластика.

Новые цены на игровые консоли Microsoft Xbox Series S и X заставили российских геймеров врасплох — в маркетах приставки, в зависимости от характеристик, теперь продаются за 60-90 тысяч рублей. Например, магазин техники «М.Видео» предлагает Xbox Series S без дисковода за 59999 рублей, а версию с дисководом за 89999 рублей.

×
×

Целесообразность покупки "игрушки" таким образом, оказалась под большим вопросом. По словам пользователей и почитателей Xbox, после того, как Microsoft временно приостановил продажи своих товаров в России, приставка превратилась в пластмассовый кирпич.

О чем геймеры не преминули сообщить в постах:



Ранее пользователи жаловались, что не могут купить подписку на сервисы Xbox Game Pass и Xbox Live Gold через Microsoft Store. Вся штука в том, что без подписки невозможно получить доступ к библиотеке игр, а также играть в сетевом мультиплеере.


Правда, те любители Xbox, кто в теме больше остальных, делятся лайфхаком: оказывается, можно попытаться войти в Game Pass изменив регион в аккаунте Microsoft Store. Чаще всего россияне приобретают игры, указав в качестве страны Аргентину. Также подписку всё ещё можно купить в розничных магазинах в виде кода активации.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: xbox   Россия   геймеры   игровая приставка   игры   рунет   цены   
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Ego sum qui sum Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
21k
Mike Miller 41 минуту назад
Вы меня извините, но цены на эти приставки и игры к ним и до всего этого были слишком высокими. Для средних доходов в нашей стране, так точно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Страна, в которой можно путешествовать по времени Страна, в которой можно путешествовать по времени В России снова вырастут цены на продукты В России снова вырастут цены на продукты Мыльный The Sims от третьего лица: как интернет встретил переиздание GTA Мыльный The Sims от третьего лица: как интернет встретил переиздание GTA "Меняю iPhone на Mercedes": как россияне на фоне растущих цен пытаются продать технику б/у "Меняю iPhone на Mercedes": как россияне на фоне растущих цен пытаются продать технику б/у Ни слова про Украину: мемный пост об игромании и заядлых игроках Ни слова про Украину: мемный пост об игромании и заядлых игроках Приставка, опередившая время: XaviX Port Приставка, опередившая время: XaviX Port
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

40263



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Гениальное изобретение, которое помогло остановить немцев под Москвой
1
87
Гениальное изобретение, которое помогло остановить немцев под Москвой
Жириновский находится в критическом состоянии
0
106
Жириновский находится в критическом состоянии
Набирающие популярность в сообществах
А не пойти бы вам… к цирюльнику! Почему брадобреи брались за работу, от которой отказывались хирурги?
1
1
А не пойти бы вам… к цирюльнику! Почему брадобреи брались за работу, от которой...
Какого цвета теннисный мячик?
2
35
Какого цвета теннисный мячик?
Страна, в которой можно путешествовать по времени
Страна, в которой можно путешествовать по времени
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Искусство продаж
0
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
7
45

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#история#автомир#Россия#подборка#Разное#картинки#забавно
#Юмор#животные#люди#автомобили#Ynews#факты#в мире#Девушка#США#повезло
#прикол#Ватермарк#дтп#СССР#аварии#авто аварии#Приколы#дети#собака#технологии

На что жалуетесь?

Вернуться