Xbox как кирпич в интерьере: геймеры отказываются от любимой игрушки

Целесообразность покупки "игрушки" таким образом, оказалась под большим вопросом. По словам пользователей и почитателей Xbox, после того, как Microsoft временно приостановил продажи своих товаров в России, приставка превратилась в пластмассовый кирпич.

О чем геймеры не преминули сообщить в постах:



