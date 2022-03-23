Xbox как кирпич в интерьере: геймеры отказываются от любимой игрушки

Игровые консоли Xbox Series исчезли из продажи, чтобы вскоре вернуться, но уже по другим ценам. Геймеры рунета заявляют о бессмысленности покупки приставки за 90 тысяч рублей, которая из-за труднодоступности игр в России представляет собой всего лишь бесполезный кусок пластика.
Новые цены на игровые консоли Microsoft Xbox Series S и X заставили российских геймеров врасплох — в маркетах приставки, в зависимости от характеристик, теперь продаются за 60-90 тысяч рублей. Например, магазин техники «М.Видео» предлагает Xbox Series S без дисковода за 59999 рублей, а версию с дисководом за 89999 рублей.
Целесообразность покупки "игрушки" таким образом, оказалась под большим вопросом. По словам пользователей и почитателей Xbox, после того, как Microsoft временно приостановил продажи своих товаров в России, приставка превратилась в пластмассовый кирпич.
О чем геймеры не преминули сообщить в постах:
Ранее пользователи жаловались, что не могут купить подписку на сервисы Xbox Game Pass и Xbox Live Gold через Microsoft Store. Вся штука в том, что без подписки невозможно получить доступ к библиотеке игр, а также играть в сетевом мультиплеере.
Правда, те любители Xbox, кто в теме больше остальных, делятся лайфхаком: оказывается, можно попытаться войти в Game Pass изменив регион в аккаунте Microsoft Store. Чаще всего россияне приобретают игры, указав в качестве страны Аргентину. Также подписку всё ещё можно купить в розничных магазинах в виде кода активации.
Источник:
АНТИФИШКИ
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