Олимпийская тюрьма в США

Организационная катастрофа — так можно охарактеризовать вторую Олимпиаду в этом городе. Желавшие увидеть соревнования лучших спортсменов мира часами простаивали в пробках, а часть билетов вообще оказалась нераспроданной. При этом по смехотворной причине: оргкомитет распорядился разместить кассы на территории самих спортивных арен, но попасть туда можно было только при наличии… билета.

Инфраструктуру тогда возвели в рекордно короткие сроки, что, конечно, сказалось на условиях жизни — даже советские спортсмены называли их «ужасными».

Но дело не только в сжатых сроках.