Олимпийская тюрьма в США

Крайне практичное применение Олимпийской деревне нашли американцы. В 1980 году зимнюю Олимпиаду (уже во второй раз — первый был в 1932) принимала деревня Лейк-Плэсид в штате Нью-Йорк.
Организационная катастрофа — так можно охарактеризовать вторую Олимпиаду в этом городе. Желавшие увидеть соревнования лучших спортсменов мира часами простаивали в пробках, а часть билетов вообще оказалась нераспроданной. При этом по смехотворной причине: оргкомитет распорядился разместить кассы на территории самих спортивных арен, но попасть туда можно было только при наличии… билета.
Инфраструктуру тогда возвели в рекордно короткие сроки, что, конечно, сказалось на условиях жизни — даже советские спортсмены называли их «ужасными».
Но дело не только в сжатых сроках.
С самого начала Америка планировала стройку жилых помещений для спортсменов, которые могли бы превратиться в тюрьму на 1000 человек. Государственные и федеральные законодатели пообещали, что не позволят объектам Лейк-Плэсид стать бесполезными руинами, как это случается с подобными деревнями обычно.
Исходя из этих предпосылок, архитекторы и начали разрабатывать комплекс. Кроме того, темная печать терроризма уже начала проявляться над миром: всего за несколько лет до этой Олимпиады палестинская радикальная группировка ворвалась на Мюнхенские соревнования (1972 год). Тогда погибли 11 израильских спортсменов.
Сейчас историки поднимают вполне закономерный вопрос: откуда в Америке тех лет было столько преступников, что для них не хватало тюрем? В самом деле, ведь один из девелоперов Олимпийской деревни, Иэн Маклюен, пытался найти другое вторичное применение для построек. Больница, образовательные учреждения, даже интернат для инвалидов — все эти проекты были отклонены на федеральном уровне. Стране нужна была только тюрьма.
Но американские обыватели не очень-то чествовали политиков, инициировавших постройку пенитенциарных заведений в «белых» пригородах. Тюрьма в сельской местности стала рассматриваться как прекрасное решение, устраивавшее все стороны.
Итак, атлеты со всех стран съехались в Америку и с удивлением обнаружили, что жить им придется в самой настоящей тюрьме. Крохотные комнаты с двухъярусными кроватями, грубо окрашенные стены, двери, изготовленные из тяжелой стали. Несмотря на то, что организаторы постарались добавить в деревню обычные развлечения (от дискотеки до зала игровых автоматов), высокий забор с колючей проволокой ограждавший территорию по периметру нельзя было замаскировать ничем.
«Во время Олимпиады в тюрьме завели совершенно не тюремные удобства: дискотеки, круглосуточные рестораны, бесплатное мороженое и, конечно, никакого ограничения свободы», — иронизировали тогда журналисты. На страницах местных СМИ даже появлялось словосочетание «Олимпийская тюрьма».
Следом внезапно взбунтовались местные жители. Олимпиада всегда вызывала ассоциации со свободой, и трансформация жилищ для спортсменов в тюрьму вызывала в голове американцев некоторый диссонанс. По всему городу начались одиночные пикеты, на стенах тюрьмы развешивали плакаты с изображением олимпийских колец за решеткой.
К сожалению, общественное мнение не смогло оказать никакого влияния на громоздкую махину государственной машины. Все через несколько месяцев по завершении Олимпиады деревня приняла своих новых постояльцев. О былом празднике свободы и спорта напоминали лишь флагштоки, сиротливо лишенные знамен. Сейчас туристу, чтобы увидеть как выглядела Олимпийская деревня игр 1980-го года, придется совершить федеральное преступление. Вряд ли удовольствие того стоит.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Во-вторых, кроме нескольких высеров, в гугле нет упоминаний о зверствах организаторов.
В третьих, где фото? Я так и не нашел ни одного. Более того, я не нашел тюрьму на картах. Не, я готов поверить, что там есть тюрьма, но как бы автор должен озаботиться поиском фото, названия тюрьмы и вообще доказательств.
Кстати, зато я нашел олимпийский парк.
В четвёртых, не такое и плохое применение дорогому объекту. Выкинуть деньги на понты - это в России можно, а американцы люди практичные. Что плохого в том, что объект можно использовать повторно? Пусть и не совсем обычным способом. Лучше, как в Сочи, что ли?
В пятых, там продолжают проводиться соревнования. Все работает, хоть и не в таком объёме.