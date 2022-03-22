12.

Самый большой искусственный кратер в США. Взрыв проводился в рамках операции «Лемех» — программы для изучения использования ядерного оружия для добычи полезных ископаемых, создания котлованов и других мирных целей.



6 июля 1962 года, взрывное устройство было опущено в пробуренную на глубину 194 м скважину. Взрыв имел мощность, эквивалентную 104 килотоннам тротила.

При этом было выброшено более чем 11 миллионов тонн грунта.

В результате взрыва образовался кратер глубиной 100 м и диаметром около 390 м.