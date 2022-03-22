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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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12.
Кратер от ядерного взрыва «Sedan», 1960–е годы, Невада
Самый большой искусственный кратер в США. Взрыв проводился в рамках операции «Лемех» — программы для изучения использования ядерного оружия для добычи полезных ископаемых, создания котлованов и других мирных целей.
6 июля 1962 года, взрывное устройство было опущено в пробуренную на глубину 194 м скважину. Взрыв имел мощность, эквивалентную 104 килотоннам тротила.
При этом было выброшено более чем 11 миллионов тонн грунта.
В результате взрыва образовался кратер глубиной 100 м и диаметром около 390 м.
6 июля 1962 года, взрывное устройство было опущено в пробуренную на глубину 194 м скважину. Взрыв имел мощность, эквивалентную 104 килотоннам тротила.
При этом было выброшено более чем 11 миллионов тонн грунта.
В результате взрыва образовался кратер глубиной 100 м и диаметром около 390 м.
14.
Кувейтский нефтяник во время полуденной молитвы возле горящего нефтяного месторождения недалеко от города Кувейт, 2 марта 1991 года
15.
Русский солдат с захваченным имперским австрийским боевым знаменем, Первая мировая война, 1915 год
16.
19 марта 1945 года японский пикирующий бомбардировщик поразил авианосец «Франклин», действовавший у берегов Японии. Корабль получил тяжелые повреждения, но остался на плаву
17.
Военно-морской корабль США перехватывает советское грузовое судно, направлявшееся на Кубу во время кубинского ракетного кризиса, 1962 год
18.
Раллийный автомобиль Toyota Celica TwinCam Turbo TA64 мчится, разгоняя обезьян, в ралли Safari 4–8 апреля 1985 г. Юго-Восточная Африка
Источник:
АНТИФИШКИ
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