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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Авторский пост
АНТИФИШКИ
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У нее кожа - как пэрсик!
Губи - как сэла вишня!
А глаза - как дивный виноград!
Это любов, Гоги, да?
- Вано, каой такой любов-шмарковь?!!!
Эта авитаминоз! Иди, овощи фрукты кушай!