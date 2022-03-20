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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
20 марта 2022 23:54
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
442
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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1  комментарий
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9k
Nero 50 минут назад
- Гоги, Гоги, я влубился!
У нее кожа - как пэрсик!
Губи - как сэла вишня!
А глаза - как дивный виноград!
Это любов, Гоги, да?
- Вано, каой такой любов-шмарковь?!!!
Эта авитаминоз! Иди, овощи фрукты кушай!
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