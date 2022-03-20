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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
2.
VIP наблюдатели на внутреннем дворике Офицерского Пляжного Клуба на острове Parry Island освещены взрывом 81-килотонной бомбы, взрыв которой был частью операции Operation Greenhouse, 08.04.1951 г.
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5.
Дeти прячутся от бомбежки во время рeaлизации немецкого плана «Бapбаросса». Mинск, Белаpyсь, 1941 год
7.
Доработка атомной бомбы с кодовым названием «Толстяк» (Fat Man), которая была сброшена на Нагасаки 9 августа 1945 года
8.
Езидская девушка-подросток, которая носит с собой штурмовую винтовку, чтобы защитить себя и свою семью от ИГИЛ
9.
Австралийские дети в шапочках от бомбежки – наушники и защита от прикусывания языка, Сидней, 1942 год
15.
Труп Генриха Гиммлeра. Рейхсфюрер СС покончил с собой 23 мая 1945 года при зaдержании в городе Люнебурге, приняв циaнистый калий
16.
Женщине, которую вы видите на этой фотографии, нельзя ни помочь, ни пожалеть. Она просит не больше, чем открытости от тупых умов и нежности от сердец, которые она волнует...
Эта дама - Тарья Халонен. Возможно, её имя ничего для вас не значит, и всё же она дважды избиралась президентом Финляндской Республики. За два срока она подняла свою страну на вершину экономического рейтинга в нескольких областях, таких как образование, здравоохранение и общественная инфраструктура. Финляндия также является домом для таких известных транснациональных корпораций, как Nokia, Вартселла и Полар.
Фотография представляет собой рекламу, в которой бывший президент облачился в старую одежду из комиссионных магазинов и долгие часы сидел без крова, чтобы прочувствовать и прочувствовать трагедию беженцев и бедняков.Она сказала, что могла быть нищей или беженкой, но удача сделала её главой государства...
Фотография представляет собой рекламу, в которой бывший президент облачился в старую одежду из комиссионных магазинов и долгие часы сидел без крова, чтобы прочувствовать и прочувствовать трагедию беженцев и бедняков.Она сказала, что могла быть нищей или беженкой, но удача сделала её главой государства...
19.
Джеймс Нейсмит, который преподавал в американском колледже в Спрингфилде в конце 19 века искал новый способ увлечь студентов колледжа занятиями спортом.
В те времена студенты занимались лишь гимнастическими упражнениями, которые очень быстро им надоедали.
Он разработал новую подвижную игру, чтобы оживить скучные гимнастические занятия. Первый матч по баскетболу прошел 21 декабря 1891 года.
Он разработал новую подвижную игру, чтобы оживить скучные гимнастические занятия. Первый матч по баскетболу прошел 21 декабря 1891 года.
24.
В США были изобретены особенные велосипеды, приспособленные для езды по железнодорожным рельсам
Вероятно, эти двухколесные машины использовали на заброшенных железнодорожных путях, где не ходят поезда. На действующей железной дороге применить такой оригинальный способ передвижения было бы невозможно. США, Мичиган, 1910 год.
25.
"Аннушка" на Тверском бульваре. А еще зацеперы, дворничиха, случайная мебель и Страстной монастырь на горизонте. 1917 год
Слева за кадром остался "Пушкинский дуб".
26.
Это не дети, это просто низкорослые солдаты, тому который стоит слева 18 лет, а который справа 20 лет.
Японцы не привлекали детей в действующую армию, но любой мужчина старше 18 лет подвергался мобилизации... и без разницы какой у тебя рост... можешь носить форму и держать оружие - должен воевать.
27.
Первый состав группы Scorpions.
В 1964 году Рудольф Шенкер объявил о создании бит-группы "Nameless", в которой выступал гитаристом и вокалистом, а в 1965 году они сменили имя на Scorpions. На сегодняшний день от первого состава остался только Шенкер (вокалист Клаус Майне пришел в группу в 1969-м)
30.
Автобус с самым длинным маршрутом.
Снимок был сделан 15 апреля 1957 года на автовокзале «Виктория» . Это первый рейс маршрута Лондон-Калькутта-Лондон.
Этот автобусный маршрут просуществовал до 1970 года и пролегал более чем через 10 стран... Великобритания — Бельгия–Германия–Австрия–Югославия–Болгария — Турция–Иран–Афганистан–Пакистан–Индия.
Веселым людям на снимке (среди них, кстати, два эмигрировавших из Австралии пожарных) предстояло провести в дороге почти полтора месяца, если, конечно, они ехали до конечной точки маршрута. К счастью, ты не обязан был терпеть все путешествие до Калькутты, а мог сойти, например, где-нибудь в Стамбуле, уступив освободившееся место местному пассажиру, который спешил в Пакистан.
Организовала маршрут автобусная компания Albert Travel. Автобус отличался комфортабельностью: внутри располагались индивидуальные койки для сна, библиотека и аудиотека — для тех, кто предпочитал развлекаться в дороге музыкой. Брошюра с рекламой маршрута на автобусе Albert Travel гласила: «Ваш дом для путешествий».
Стоимость поездки, от конечной до конечной, в первое время составляла 85 фунтов, в последствии поднялась до 145 фунтов.
Этот автобусный маршрут просуществовал до 1970 года и пролегал более чем через 10 стран... Великобритания — Бельгия–Германия–Австрия–Югославия–Болгария — Турция–Иран–Афганистан–Пакистан–Индия.
Веселым людям на снимке (среди них, кстати, два эмигрировавших из Австралии пожарных) предстояло провести в дороге почти полтора месяца, если, конечно, они ехали до конечной точки маршрута. К счастью, ты не обязан был терпеть все путешествие до Калькутты, а мог сойти, например, где-нибудь в Стамбуле, уступив освободившееся место местному пассажиру, который спешил в Пакистан.
Организовала маршрут автобусная компания Albert Travel. Автобус отличался комфортабельностью: внутри располагались индивидуальные койки для сна, библиотека и аудиотека — для тех, кто предпочитал развлекаться в дороге музыкой. Брошюра с рекламой маршрута на автобусе Albert Travel гласила: «Ваш дом для путешествий».
Стоимость поездки, от конечной до конечной, в первое время составляла 85 фунтов, в последствии поднялась до 145 фунтов.
31.
Четырнадцатилетний подросток Кит Сапсфорд очень хотел путешествовать, поэтому, он незамеченным пробрался в ангар и спрятался в нише, скрывающей шасси самолета.
При взлете не удержался ( там бы никто не удержался) и упал с 60 -метровой высоты. Снимок сделал фотограф Джон Гилпин, который находился в аэропорту и тестировал различные объективы своей камеры... фотографируя взлетающие самолеты.
Он сразу и не заметил, что кто-то выпал из самолета... только через неделю, когда стал проявлять пленку, он увидел странный предмет, а приглядевшись понял, что это и есть тот самый мальчик, про которого уже писали во всех газетах.
Он сразу и не заметил, что кто-то выпал из самолета... только через неделю, когда стал проявлять пленку, он увидел странный предмет, а приглядевшись понял, что это и есть тот самый мальчик, про которого уже писали во всех газетах.
35.
Работник поезда пылесосит вагоны II класса, Петербурго-Варшавская железная дорога, 1916 год, Российская империя.
37.
Автомобиль с крыльями и пропеллером, торчащим из решетки радиатора. Таймс-Сквер, Нью-Йорк, 1924 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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