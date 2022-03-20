30.

Снимок был сделан 15 апреля 1957 года на автовокзале «Виктория» . Это первый рейс маршрута Лондон-Калькутта-Лондон.

Этот автобусный маршрут просуществовал до 1970 года и пролегал более чем через 10 стран... Великобритания — Бельгия–Германия–Австрия–Югославия–Болгария — Турция–Иран–Афганистан–Пакистан–Индия.

Веселым людям на снимке (среди них, кстати, два эмигрировавших из Австралии пожарных) предстояло провести в дороге почти полтора месяца, если, конечно, они ехали до конечной точки маршрута. К счастью, ты не обязан был терпеть все путешествие до Калькутты, а мог сойти, например, где-нибудь в Стамбуле, уступив освободившееся место местному пассажиру, который спешил в Пакистан.

Организовала маршрут автобусная компания Albert Travel. Автобус отличался комфортабельностью: внутри располагались индивидуальные койки для сна, библиотека и аудиотека — для тех, кто предпочитал развлекаться в дороге музыкой. Брошюра с рекламой маршрута на автобусе Albert Travel гласила: «Ваш дом для путешествий».

Стоимость поездки, от конечной до конечной, в первое время составляла 85 фунтов, в последствии поднялась до 145 фунтов.